Así reaccionaron los famosos al último partido de Lionel Messi en la Selección: “¡Gracias por tanto!"

Lionel Messi tuvo la despedida que durante años parecía imposible de imaginar. El capitán de la Selección argentina jugó este martes su último partido con la camiseta albiceleste en el estadio Monumental y cerró su carrera internacional con una victoria ante Benín.

A los 39 años, el rosarino puso punto final a más de dos décadas junto al seleccionado, en una noche preparada especialmente para homenajear al futbolista que llevó a la Argentina a conquistar el Mundial de Qatar 2022. El encuentro, ante un Monumental colmado, fue el último capítulo de una historia que comenzó en 2005 y que terminó con Messi convertido en campeón del mundo, bicampeón de América y uno de los máximos referentes de la historia del fútbol argentino.

Messi se despidió de la Selección ante un Monumental colmado Aníbal Greco - LA NACION

El recorrido de Messi con la Selección tuvo prácticamente todos los capítulos posibles. Debutó en 2005 y durante sus primeros años convivió con críticas y con la comparación permanente con Diego Maradona. Perdió las finales de la Copa América 2007, 2015 y 2016 y también la definición del Mundial de Brasil 2014. Después de la derrota ante Chile en la Copa América Centenario llegó incluso a anunciar su renuncia a la Selección, aunque aquella primera despedida duró apenas unos meses.

El cambio definitivo llegó con la generación conducida por Lionel Scaloni: en 2021 conquistó la Copa América en Brasil, al año siguiente ganó la Finalissima y en diciembre de 2022 alcanzó finalmente el título que había perseguido durante toda su carrera, cuando Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar. En 2024 volvió a levantar la Copa América, esta vez en Estados Unidos.

Como capitán de la Selección, consagró a la Argentina como campeona del mundo en Qatar 2022 Martin Meissner - AP

La noche del Monumental fue, por eso, mucho más que un amistoso. Messi se despidió como el jugador con más partidos y goles de la historia de la Selección y después de haber disputado seis Mundiales. En total, cerró su etapa con la camiseta argentina con 208 partidos y 125 goles, además de los títulos conseguidos con la selección mayor y los que había obtenido previamente en las categorías juveniles y en los Juegos Olímpicos. La AFA organizó una celebración especial para su último partido, con homenajes y la presencia de varios de sus compañeros de la generación campeona del mundo. También estuvieron en el estadio algunos de sus familiares y numerosas figuras del espectáculo, mientras miles de argentinos que no consiguieron entradas siguieron el encuentro desde distintos puntos del país.

La despedida también se vivió lejos del Monumental. Famosos de distintos ámbitos siguieron el partido desde el estadio, desde sus casas o junto a familiares y amigos, y fueron compartiendo en redes sociales imágenes de la previa, videos durante el encuentro y mensajes para el capitán. Antonela Roccuzzo estuvo en el palco junto a Thiago, Mateo y Ciro y acompañada por Celia, la mamá de Messi, mientras otras figuras también dijeron presente en Núñez. En las redes, además, comenzaron a multiplicarse las publicaciones de celebridades y referentes del deporte para despedir al 10.

Marcelo Tinelli le dedicó un emotivo mensaje antes de que comenzara el partido

Griselda Siciliani recordó los encuentros que mantuvo con el capitán de la selección y su familia

Nacha Guevara, una de las figuras que tuvieron el privilegio de estar presente en el último partido con la camiseta de la Selección

Graciela Borges le "agradeció" a Celia, la madre del futbolista por su "obra".

Antes de que comience el amistoso, Rodrigo De Paul homenajeó a su gran compañero

Que hermoso es ser Argentino! — Lali (@lalioficial) October 6, 2026

Victorio D'Alessandro también se sumó la ola de agradecimientos

Scaloni llorando durante el Himno en el último partido de Messi con la Selección 🥹 pic.twitter.com/TLH9X6WK24 — Fefe (@fedeebongiorno) October 6, 2026

"Gracias eternas", escribió Pachu Peña

Marixa Balli fue una de las personalidades que pudieron ver la despedida en el estadio

Guillermo Pfenning también le agradeció al futbolista y compartió una imagen en la que se lo ve junto a Diego Maradona

Germám Paoloski, Sabrina Garciarena y sus hijos, en el Monumental

Agustín "Cachete" Sierra palpitó desde temprano el amistoso

El Polaco, alentando a Messi, en el Monumental

Pablo Codevilla junto a su esposa, con caretas de Messi

Lautaro Martínez y su mensaje para el capitán

Julieta Prandi, en el estadio, junto a una estampita

Andrés Gil compartió un video que repasa la trayectoria del futbolista

Rodolfo Barili, desde el estadio

Marina Bellati y su fotomontaje junto a Messi

El humor de Vero Lozano

Luciana Salazar y Matilda, en el Monumental

Fernán Mirás compartió un clip de Messi saludando como si fuera un actor, luego de una función

Barby Silenzi, camino al Monumental

Juan Guilera también le agradeció al futbolista por los logros y la emoción

"No te fuiste y ya te extraño", escribió Juan Ingaramo

Vicky Xipolitakis llegando a la cancha de River

El mensaje de Sebastián De Caro