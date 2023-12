escuchar

Para las mujeres de Hollywood, el paso del tiempo ha sido históricamente un problema, debido a la presión de la industria por ver en la pantalla a chicas jóvenes y radiantes. En las últimas horas, Jennifer Love Hewitt se refirió a este tema e hizo una reflexión en su cuenta de Instagram.

En un reciente episodio del podcast Inside of You, la actriz habló sobre las críticas que recibió en las redes sociales después de cortarse el pelo y compartió que sentía que “no podía hacer nada bien” cuando se trataba de envejecer en el ojo público.

El hecho ocurrió en el mes de agosto, cuando la estrella de 44 años lució un corte de pelo mucho más corto que lo habitual y los fans comenzaron a preguntarle si se había realizado alguna cirugía estética en el rostro. En dos fotografías que reflejan el “antes y después”, la actriz mostró como sus largos y ondulados mechones rubios se convirtieron en una melena bob color canela en cuestión de horas. “¡Antes y después! Lista para el otoño”, escribió en su cuenta de Instagram, feliz con el resultado. A su vez, su peluquera y colorista Nikki mostró el proceso en sus redes sociales mientras la protagonista de Entre fantasmas le tiraba un beso a la cámara. “Era hora de darle vida a las cosas”, escribió la profesional.

Durante la charla, mientras hacía referencia a este momento, Hewitt le dijo al presentador Michael Rosenbaum que “envejecer en Hollywood es muy duro”, y contó que “se puso un filtro” mientras se arreglaba el pelo porque “no llevaba ni una gota de maquillaje” .

“Era solo un filtro que, en aquel momento, quedaba bien con la luz del lugar en donde estaba. La verdad es que no pensé en ello”, afirmó durante la entrevista. “ Un montón de gente decía cosas como: ‘Jennifer Love Hewitt está irreconocible’. ‘Está irreconocible, así que ha recurrido a los filtros porque no quiere que sepamos lo mal que está ahora a sus 40 años’ ”, añadió.

La actriz contó que la respuesta a dicha imagen fue “una locura” y que para contraatacar comenzó a utilizar “filtros exagerados” y “filtros locos”, aunque esto también le salió mal. “Yo estaba en plan: ‘todo natural, sin filtro’, intentando burlarme de lo que había pasado, y entonces me persiguieron por eso y me dijeron: ‘bueno, ahora se está defendiendo’. Ahí me di cuenta de que no puedo hacer nada bien”, reflexionó.

“No querés que te importe lo que la gente piense de ti, pero la verdad es que te tiene que importar lo que la gente piense de ti”, sostiene Jennifer Love Hewitt

Cuando Rosenbaum le preguntó por qué “se centra tanto en estos imbéciles que no tienen nada mejor que hacer que menospreciarte”, Hewitt respondió: “Porque pretender que no me importan es una mentira”. La exprotagonista de Party of Five continuó diciendo que en Hollywood, “no querés que te importe lo que la gente piense de ti, pero la verdad es que te tiene que importar lo que la gente piense de ti” .

Hewitt reconoció que los fans tienden a pensar en los famosos de una determinada manera para siempre, revelando que ella es “una Swiftie” y que Taylor Swift dijo una vez que “la gente te congela”, por lo que es difícil para las celebridades cambiar o envejecer.

A comienzos de este año, Hewitt compartió una selfie sin maquillaje con motivo de su cumpleaños número 44 y confesó que estaba “profundamente agradecida, bendecida y feliz”, aunque a veces un tanto “insegura” por el paso del tiempo. De hecho, a finales de 2021 y luego de tener a su tercer hijo, la actriz decidió alejarse por un tiempo de las redes sociales para recuperar su cuerpo y ocuparse de su familia.

“Necesito reiniciar. Necesito tomarme un tiempo de las redes y convertirlo en tiempo activo. Ejercicios, respiración, manifestación, tiempo con mis hijos y mi marido. Todo ello”, explicó Hewitt a través de una storie mientras hacía hincapié en el efecto negativo y la presión que muchas veces pueden tener estas plataformas: “Y las redes sociales me hacen sentir mal a veces, como si no fuera suficiente. Haciendo lo suficiente. Recuperando mi figura lo suficientemente rápido. Dando lo suficiente. Todo eso. Solo comparto esto para esa persona, o quizás más, que hoy necesita tiempo”, escribió abriendo su corazón mientras aseguraba que ese tiempo y descanso “hará que todo sea mejor”.

LA NACION

Temas Jennifer Love Hewitt