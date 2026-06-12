¿Es o no es? Shakira y la teoría conspirativa que se viralizó tras la apertura del Mundial 2026

La ceremonia inaugural del Mundial 2026 en México no estuvo exenta de polémicas: la brevedad del espectáculo (duró menos de media hora y se convirtió en el más corto de la historia de la Copa del Mundo) y la simpleza del mismo, sumado a la falta de una verdadera representación cultural del pueblo anfitrión generaron una ola de críticas en las redes sociales. Pero lo que nadie imaginaba era que la apertura del máximo evento futbolístico daría lugar al surgimiento de una nueva teoría conspirativa en torno a una celebridad: ¿Era realmente Shakira la que se presentó en el Estadio Azteca a cantar “Dai Dai”, el tema elegido por la FIFA como canción oficial del Mundial?

El show de Shakira en el Mundial 2026

Que si era más alta que la cantante colombiana, que no se sacó los lentes de sol en ningún momento de su performance, que no movía las caderas como la intérprete de “Hips Don’t Lie” o que su apariencia física era diferente a la habitual fueron algunos de los argumentos que cientos de internautas de X esgrimieron para asegurar que esa mujer que se veía en pantalla no era Shakira.

¿Era realmente Shakira la que se presentó en el Estadio Azteca a cantar “Dai Dai”?, la teoría conspirativa que acaparó las redes sociales tras la inauguración del Mundial Ricardo Mazalan - AP

“No es Shaki. Algo pasó de urgencia a última hora y siento que a último momento llamaron a una doble, porque no tiene su energía, ni se ve igual, y luego sale con lentes. ¿Qué opinan?“, dijo una usuaria de la mencionada red social. ”A mí no me engañan, esa no era Shakira", sostuvo otra al mostrar la imagen que la barranquillera compartió en sus historias de Instagram junto a Danny Ocean, otro de los cantantes que participó de la ceremonia. “Esta no es Shakira ni de chiste”, sumó otro usuario que adhirió a la flamante teoría conspirativa.

Hey @grok Hay mucha polémica con la actuación de Shakira en el Mundial de Fútbol.



Dicen que no actuó ella, por la primera foto, pero en la segunda foto, si se le ve claramente a Shakira.



¿Podrías aclararme ésto, por favor? pic.twitter.com/DtDVaGeMAB — Jøta. m|c|a (@jota_mca) June 12, 2026

También, hubo quienes plantearon la posibilidad de que fuera Shakibecca la que en realidad estaba en el Estadio Azteca, una imitadora venezolana llamada Rebeca Maiellano que incluso cuenta con la bendición de la propia Shakira: ha posado junto a la artista en más de una oportunidad e incluso ha sido halagada por ella por la similitud de sus movimientos y su tono de voz.

La colombiana junto a su imitadora, Shakibecca, antes de su presentación en la Ciudad de México en marzo del año pasado

Entre tanta confusión, críticas e hipótesis, una usuaria de X intentó ponerle fin a las especulaciones con un detalle que para muchos había pasado desapercibido y que sería la prueba cabal de que, efectivamente, se trata de Shakira: la cicatriz que la cantante de “Waka Waka” tiene en su frente.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Por supuesto que ni Shakira ni la FIFA se hicieron eco de semejantes acusaciones ni salieron a desmentir las teorías. De hecho, la colombiana compartió algunas imágenes del backstage a través de su cuenta de Instagram donde se la ve junto a los distintos performers: Burna Boy, el artista nigeriano que la acompaña en “Dai Dai”; su compatriota J Balvin; Danny Ocean y la sudafricana Tyla.

Shakira junto a Danny Ocean

Además, publicó un mensaje de paz en la previa al primer partido del torneo, donde México le ganó 2-0 a Sudáfrica: “Que este Mundial 2026 transcurra en paz y sea una fuente de alegría y unión para todos en el mundo. Y, sobre todo, que recordemos a nuestros pequeños campeones que esperan oportunidades, como la educación, para que puedan triunfar en la vida”.

El posteo de Shakira tras inaugurar el Mundial 2026 (Fuente: Instagram/@shakira)

Shakira: la reina de los Mundiales

Dos décadas atrás, en 2006, Shakira se dio cita por primera vez en un Mundial de fútbol. Su participación tuvo lugar en la clausura del evento en Alemania y logró cautivar al público internacional con la canción “Hips Don’t Lie” cuando tenía 29 años.

Shakira participó de cuatro ediciones de la Copa del Mundo de fútbol; el primero de ellos fue Alemania 2006, donde interpretó "Hips Don't Lie" ullstein bild - ullstein bild

La colombiana alcanzó un nuevo reconocimiento y llevó aún más alto el estandarte de la música latina durante su aparición en Sudáfrica 2010, con la canción “Waka, Waka (This Time for Africa)”, un éxito casi inmediato desde su lanzamiento el 28 de abril de ese mismo año que aún sigue vigente en la memoria colectiva de los fanáticos como todo un clásico del fútbol.

La artista durante el show previo a la final del Mundial 2010 entre España y Alemania CARLOS GRECO/ENVIADO ESPECIAL

La repercusión de “Waka, Waka” fue gigante, pero Shakira no se quedó atrás y emprendió el desafío de lanzar una nueva canción en el Mundial 2014, que tuvo lugar en Brasil. En aquella ocasión presentó “Dare (La La La)”, un sencillo que se había estrenado en Italia el 28 de marzo de 2014 como parte del álbum Shakira y que reversionó para la Copa del Mundo bajo el nombre de “La La La (Brazil 2014)”, publicada el 27 de mayo del mismo año.