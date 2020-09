Axel Caniggia habló sobre el conflicto con su hermana Charlotte: "No voy a consentir más mentiras"

Desde hace unos días, unos misteriosos posteos de Axel Caniggia desde Europa despertaron especulaciones sobre la existencia de una fuerte interna familiar. De hecho, ayer en la pista de Cantando 2020, Charlotte confesó que desde hace años está distanciada con su hermano. Este viernes, el artista plástico del clan rompió el silencio en Los ángeles de la mañana y confirmó los rumores.

"Hace muchos años que no hablo con Charlotte, me parece increíble que ella hable de circo, que es lo que ella hace constantemente. Lo que ocurre es que está acostumbrada a mi respeto y silencio, pero todo tiene un límite en la vida", lanzó sin revelar el motivo de su enemistad con su hermana que data de hace años.

Tras asegurar que tuvo la oportunidad de escuchar los dichos de la mediática sobre sus ganas de reconciliarse, advirtió: "Estoy al tanto de sus falsas declaraciones y no voy a consentir más sus mentiras. Esto no es un tema de rencor por mi parte. La hemos perdonado muchas veces pero nunca cambió ni aceptó mi felicidad. Y una persona que te quiere acepta tu felicidad, y por su parte nunca lo hizo. La gente no conoce su verdadero rostro, solamente la máscara que vende al público".

Mientras aclaró que no ve el Cantando porque "hay cosas que lo hacen sufrir", Axel dio a entender que se avergüenza de la actuación de sus hermanos en público. "Lo que más me molesta son las mentiras y las personas a las que solo le importa su fama y tener tanta arrogancia", expresó.

Sin embargo, su enojo no solo está dirigido a sus hermanos. El joven artista también reconoció cierto malestar con su madre, Mariana Nannis, ya que en más de una oportunidad desprestigió a su padre Claudio Paul Caniggia y a su mujer Nieves, no reconociendo a la hija que ambos tienen en común. "Me molesta las mentiras de las personas que se creen superiores a los demás y con derecho a desprestigiar, cuando deberían guardar silencio", agregó al respecto.

"Cuando yo esté allá lo voy a explicar todo. Hay cosas que no se saben pero no voy a consentir más mentiras", remató prometiendo una pronta visita al país.