Balón de oro: el motivo por el que Natalie Portman presentó uno de los premios más importantes de la ceremonia, y un gesto que despertó amores y odios

Durante este lunes se entregaron los premios Balón de oro, en el Theatre du Chatelet de la ciudad de París. Los deportistas más importante se dieron cita en una velada francesa, en la que hubo numerosos reconocimientos a los nombres más destacados del futbol. Y en el marco de una celebración eminentemente deportiva, la presencia de Natalie Portman llamó mucho la atención, aunque su aparición respondió a una razón muy importante.

Natalie Portman FRANCK FIFE - AFP

Portman formó parte de la ceremonia debido a que es considerada una de la grandes impulsoras del fútbol femenino, y su compromiso con ese deporte la llevó incluso a asociarse en la fundación del Angel City FC, un club perteneciente a la liga femenina de Estados Unidos, cuya sede se encuentra en Los Angeles. El equipo fue creado en 2020, y su primer amistoso se llevó a cabo en agosto del 2022. A través de su trabajo en ese club y en otras actividades vinculadas al futbol, Portman mantiene un gran compromiso con las ligas femeninas.

Durante la noche del Balón de oro, y por su incansable labor vinculada a la rama femenina de ese deporte, es que la protagonista de El perfecto asesino fue la elegida para entregar uno de los premios más importantes de la velada, el galardón a la Mejor futbolista del año (que en esta edición, quedó en manos de la española Aitana Bonmatí).

En el marco de la ceremonia, Natalie se mostró muy entusiasmada de charlar y fotografiarse con muchos jugadores y jugadoras de renombre, aunque en una de esas postales, ella hizo un gesto que a muchos les llamó la atención.

Natalie Portman FRANCK FIFE - AFP

En una foto en la que posó junto a Pau Cubarsí, Lamine Yamal y Dani Olmo, la intérprete hizo con su mano un gesto de “cuatro”, algo que muchos aficionados interpretaron como una señal alusiva al cuatro a cero, con el que el Barcelona le ganó al Real Madrid . Ese posible guiño le valió el ser objetivo de las críticas de algunos hinchas, mientras que en la vereda opuesta, otros celebraron contar con Portman entre sus filas.

Con la ayuda de Rihanna

A comienzos de este año, Natalie Portman oficializó su divorcio de Benjamin Millepied, luego de once años de matrimonio. La noticia provocó una gran sorpresa, no solo porque la pareja llevaba muchos años sin ningún tipo de conflicto, sino también porque la actriz y el coreógrafo francés habían tenido dos hijos y todo parecía marchar muy bien para ellos. Sin embargo, el vínculo llegó a un punto de no retorno, en medio de rumores de infidelidad por parte de él. Y en una entrevista, Portman habló sobre ese difícil proceso de separación, y contó qué mujer le dijo una acertada frase, durante esos momentos de tanta tristeza.

“Fue una experiencia increíble, y pienso que todas las mujeres que atraviesan un divorcio deberían contar con Rihanna para que les dijera que son unas perras malas”, detalló Portman en una entrevista con Jimmy Fallon. Con mucho humor, la protagonista de V de Venganza confesó que esas eran las palabras que quería escuchar durante esos días tan amargos, en los que atravesaba el luto por su matrimonio. Y mientras Jimmy Fallon aplaudía el consejo de Rihanna, Portman agregó: “Eso era exactamente lo que necesitaba”.

Luego Fallon dio pie a una grabación que mostró a las dos mujeres en el momento en el que se conocieron, durante la Semana de la Moda celebrada en París. En ese instancia, la cantante le exclamó a Natalie: “Sos una de las mujeres de Hollywood que más fuerte está, desde siempre. Vos tirás esas mirada inocente, y yo hago: “¡Ugh!”. Te amo”. A pesar de hablar de manera descontracturada, se notó a Portman conmovida, cuando concluyó: “Fue un momento de mi vida muy formativo”.

Durante el pasado mes de marzo, un representante de la actriz le confirmó a la revista People que la pareja ya estaba oficialmente divorciada. El matrimonio llevaba once años casados y catorce de relación, y tiene dos hijos en común, Aleph, de 12 años, y Amalia, de siete.

Según explicó el representante de la actriz al medio estadounidense, Portman presentó la demanda de divorcio en el mes de julio, que se oficializó en febrero en Francia, donde la ya expareja vivía con sus hijos. “Inicialmente, fue muy duro para ella, pero sus amigos han estado con ella y la ayudaron a superar lo peor”, señala un amigo común a People. “Natalie está saliendo de un año realmente duro y doloroso, pero ha salido del otro lado más fuerte y está encontrando alegría en su familia, amigos y trabajo”, explicó la misma fuente.

LA NACION

Temas Natalie Portman