Barbara Barrie recurrió a la asistencia médica para morir tras vivir más de 20 años con cáncer

Barbara Barrie, reconocida actriz estadounidense nominada al Oscar por su actuación en Breaking Away (1979), murió a los 95 años en el día de ayer en su casa de Manhattan mediante asistencia médica después de recibir un diagnóstico de cáncer terminal.

La noticia fue confirmada por su hija, Jane Harnick, al diario The New York Times. En Nueva York, la práctica por muerte asistida está regulada por una ley que entró en vigor en agosto de este año y que establece condiciones específicas para que determinados pacientes con enfermedades terminales puedan solicitar medicación para poner fin a su vida.

El procedimiento contempla requisitos de elegibilidad, evaluaciones médicas y consentimiento informado. En el caso de la actriz, su decisión invita a reabrir el debate sobre la autonomía de los pacientes, el acompañamiento al final de la vida y las alternativas disponibles ante enfermedades que no tienen cura.

Barrie había sido diagnosticada de cáncer de recto en 1994 y, a partir de su experiencia, escribió dos libros para promover la prevención y combatir el estigma de la enfermedad.

Con una trayectoria de más de siete décadas, la artista construyó una extensa carrera en teatro, cine y televisión, que le valió importantes reconocimientos. Además de una nominación a los premios de la Academia, recibió una candidatura al premio Tony por su participación en el musical Company, de Stephen Sondheim, y tres nominaciones al Emmy por sus trabajos en televisión.

Nacida como Barbara Berman el 23 de mayo de 1931 en Chicago, Illinois, Barrie se crió en Corpus Christi, en Texas, los Estados Unidos. En un principio estudió periodismo, pero su interés por la actuación la llevó a formarse en arte dramático. Después de graduarse, se trasladó a Nueva York en busca de oportunidades.

La actriz, en un evento en Nueva York una década atrás John Lamparski - Getty Images North America

Su debut en Broadway llegó en 1955 con la obra The Wooden Dish, y uno de los primeros grandes reconocimientos que recibió llegó en 1964, cuando ganó el premio a mejor actriz en el Festival de Cannes por su interpretación en One Potato, Two Potato, película dirigida por Larry Peerce sobre el racismo en Estados Unidos.

Sin embargo, su papel más conocido en la pantalla grande fue el de Evelyn Stohler en Breaking Away, madre de un joven que se enfrenta a la incertidumbre después de terminar la escuela secundaria. En televisión, también dejó una huella importante con participaciones en series como Barney Miller, The Twilight Zone, The Fugitive, Suddenly Susan y Law & Order.

Barbara Barrie, Dennis Christopher and Paul Dooley en la película Breaking away (1979), que le valió la nominación al Oscar como mejor actriz de reparto Imdb

Sus libros sobre la enfermedad

Tras recibir su diagnóstico a mediados de los años 90, la actriz contó que existían antecedentes de la enfermedad en su familia. A partir de su experiencia, decidió transformar su vivencia personal en una oportunidad para informar y acompañar a quienes atravesaran situaciones similares.

En 1997 publicó Second Act y, dos años después, lanzó Don’t Die of Embarrassment, libros en los que abordó su relación con la enfermedad y la importancia de hablar sobre los síntomas y los problemas de salud intestinal. Su objetivo era combatir el silencio que suele rodear al cáncer colorrectal y destacar la necesidad de buscar atención médica ante las señales de alerta.

En 2014, Barrie reveló que también padecía fibrosis pulmonar idiopática, una enfermedad crónica que provoca cicatrices en el tejido pulmonar y dificulta la respiración.

En cuanto a su vida personal, en 1964 la actriz se había casado con el actor, director y productor Jay Harnick, con quien tuvo dos hijos: Jane, nacida en 1965 y quien en el día de ayer confirmó el fallecimiento de su madre, y Aaron, nacido en 1969. Su esposo había muerto en 2007.