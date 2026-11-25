No es cuestión de andar contando estas cosas a los lectores pero, a veces, cada tanto, lo importante le gana a lo urgente. “La actriz de prestigiosa trayectoria y bajo perfil”, como suele repetirse, la que ganó el ACE y el Trinidad Guevara en 2008 por su inolvidable actuación en el unipersonal Rose, la mamá de Nancy Dupláa en la tira Montaña Rusa, la conmovedora Michka que hoy interpreta en Las gratitudes, ella, la rubia con mirada de ángel, atiende el portero eléctrico, abre la puerta de su departamento en Villa Crespo, presenta a sus plantas del balcón, prepara el mate y espera a la visitante con cositas ricas porque así le gusta recibir a la gente que va a su casa.

“Como soy del barrio de Saavedra y estudiaba en el Centro desde chica, siempre era la que vivía lejos. Nadie venía hasta mi casa. Será por eso que me gusta recibir”, dice Beatriz Spelzini con esa voz que acuna historias. Está contenta con el momento laboral que le toca: acaba de filmar la última película de Luis Ortega (aunque ella no da ningún dato, se trataría de Magnetizado, con Wos como protagonista); graba la serie Sangre, para Netflix, con Pablo Echarri y Julieta Cardinali; y, en el teatro Picadero, protagoniza Las gratitudes, basada en la novela de Delphine de Vigan, adaptada y dirigida por Juan Tupac Soler y Federico Martínez, acompañada por Javier Lorenzo y Antonia Bengoechea.

Beatriz Spelzini en Las Gratitudes IRISH SUAREZ

“No había leído el libro antes de que Sebastián Blutrach (productor) me pasara la adaptación. Como me gustó mucho, también leí el libro. Todo fue un presentimiento de Blutrach, que evidentemente sabe mucho de esto. Los directores vienen del under, son muy jóvenes y es su primer trabajo de este tipo. Ensayamos durante dos meses, prácticamente todos los días, de manera muy grata con Antonia y Javier. Enseguida hicimos muy buenas migas de trabajo”, dice Spelzini, que interpreta a Michka, una mujer mayor que vive en un geriátrico y comienza a perder las palabras por lo que necesita recuperar su propia historia, la infancia atravesada por la guerra, los afectos a pesar de todo y las personas a quienes agradecer la vida.

-¿Cómo construiste a Mishka?

-Cuando empecé a ensayar sentía que era como un cuento y que yo tenía que narrar a este personaje. Algo de Rose me sirvió, aunque sin ponerle el acento. Pero lo que más me ayudó fueron “los fantasmas”: mi madre, mi tía Albertina y las mujeres mayores que conocí. Ellas fueron mis asistentes permanentes. Mi tía era hermana de mi papá, como una segunda madre para mí; a ella le debo haber estudiado Bellas Artes y el apoyo para estudiar teatro, si bien era odontóloga y mis padres nunca se opusieron a mi elección. La memoria de esos comportamientos fue clave porque yo observo mucho a la gente. Recuerdo desde muy chiquita mirar a mi abuelo, que tenía casi 90 años, cómo le temblaban las manos y se le caía la galletita al intentar mojarla en la taza durante la merienda. Esa observación de conductas es fundamental para un actor, porque permite imaginar cómo funciona la cabeza del otro. Cuando caigo en alguna inseguridad convoco a esos fantasmas, también a mi hermana mayor -que murió a los 57 años- y al padre de mi hija, Hugo Castro, que era actor y sé que me habría apoyado mucho. Me manejo con esa “realidad no ordinaria”, como decía Carlos Castaneda. Cada actor encuentra su propia receta.

"-Cuando empecé a ensayar sentía que era como un cuento y que yo tenía que narrar a este personaje. Algo de Rose me sirvió, aunque sin ponerle el acento. Pero lo que más me ayudó fueron “los fantasmas”: mi madre, mi tía Albertina y las mujeres mayores que conocí" IRISH SUAREZ

-¿Cómo manejaste este proceso con los directores?

-Al principio les pedí que me dejaran probar lo que tenía en la cabeza. Llegó un momento en que le pregunté a uno de ellos por qué no me hacía devoluciones y me respondió que tenía miedo de decirme algo y que yo cambiara lo que estaba haciendo, porque lo que aparecía estaba muy bien. Fueron muy generosos al no tratar de imponer su visión. A veces la inseguridad lleva al director a querer imponer algo para demostrar que sabe y eso puede confundirte por más experiencia que tengas. Son dos muchachos muy inteligentes y talentosos. Me gustó que sabían lo que querían hacer pero a su vez aceptaban la propuesta de los actores si servía para contar la historia. Hicieron una muy buena adaptación y me sorprendió que, siendo tan jóvenes -tienen menos de 40 años-, se hayan atrevido a llevársela a Blutrach para convertirla en algo más comercial, para que pueda verla más gente.

-El modelo del director mandón y omnipotente ya caducó. ¿Te tocó vivir esa experiencia?

-Me pasó cuando empecé. Tuve una experiencia pésima con Cecilio Madanes en el teatro oficial, hace mucho tiempo. Después no me volvió a pasar porque, en general, te llama el director que sabe cómo trabajás y tiene que haber cierta empatía. A veces podés arrancar mal con alguien porque al principio no se entienden: me pasó con Corina Fiorillo y hoy somos amigas, la adoro y siempre vemos nuestros espectáculos.

-Hablemos de tus maestros, Agustín Alezzo y Augusto Fernandes...

-Ambos tuvieron una influencia muy grande en mí, pero sobre todo Fernandes. Con Alezzo trabajé mucho (fue el director de Rose, de Martin Sherman) y estudié con él durante cinco años después de terminar el Conservatorio, hasta que volvió Fernandes al país: empecé con él y no paré más; después fui docente de su escuela durante 14 años.

"Antes el director era un actor consagrado o alguien con muchos años de trayectoria y, como yo era más joven, siempre eran maestros para mí. Hoy, con más de 50 años de experiencia, soy la más grande y trato de hacer bien mi trabajo sin ponerme en el lugar de maestra si el otro no me eligió para escucharme" Santiago Cichero/AFV

-¿Qué valorás de Fernandes?

-Para mí, significó pensar la profesión realmente como un oficio: por un lado, el instrumento y, por el otro, el oficio mismo, viendo cómo enfrentarte a tus propias dificultades. Me enseñó la importancia de la acción dramática: cuál es la acción, cómo se genera un conflicto y entender que la acción siempre es con el otro, nunca un monólogo. Hablar de trabajo con él nunca significaba crítica personal, el ego y el narcisismo quedaban afuera. Además, relacionaba mucho el teatro con la pintura y, como yo hice la escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano desde los 12 años, eso me cerraba mucho. También usaba la astrología. Creo que hoy no hay maestros como él. Perteneció a una época en la que se valoraba mucho el conocimiento y el estudio grupal; hoy veo en el medio cierto miedo a decir algo por temor a la crítica, en lugar de hablar del oficio sin miedo, como futbolistas analizando una jugada en equipo.

-También trabajaste varias veces con Laura Yusem (El último yankee, de Arthur Miller).

-Sí, trabajé varias veces con ella y muy bien. Me respetaba mucho y dejaba proponer. Quizás no iba tanto desde el análisis de la acción dramática -que para mí es fundamental- sino más desde la forma y, desde ahí, a veces llegaba y a veces no.

-Siempre se aprende del director o directora, ¿no?

-No siempre porque los actores tenemos más posibilidad de probar que los directores, que si hacen una obra por año es mucho. Además, hoy la gente sale a dirigir sin tanta formación. Antes el director era un actor consagrado o alguien con muchos años de trayectoria y, como yo era más joven, siempre eran maestros para mí. Hoy, con más de 50 años de experiencia, soy la más grande y trato de hacer bien mi trabajo sin ponerme en el lugar de maestra si el otro no me eligió para escucharme.

-Hiciste Personas, lugares y cosas dirigida por Julio Panno, un tipo de obra distinta a las que solés hacer. ¿Cómo fue esa experiencia?

-Me convocó el Teatro San Martín y Julio aceptó. Hice esa experiencia durante un año y después no quise seguir. Para mí esos meses estuvieron bien, pero después ya no quería continuar porque a mi edad los años cuentan y pesan. No puedo seguir dos años en la misma obra solo por el sueldo, llevo una vida austera, tengo mi casa y quiero hacer otras cosas. Me llevé muy bien con Julio, pero no me gustan las obras con tanta gente donde no tengo tanto tiempo arriba del escenario. La obra recaía sobre todo en Florencia Otero, que hacía un gran trabajo, pero a mí se me agotó.

Spelzini en Personas, lugares y cosas, junto a Flor Otero, Carlos Kaspar y Nelson Rueda Carlos Furman

-¿Fuiste parte del elenco estable del Teatro San Martín?

-Del elenco estable no, pero me llamaban mucho. Cuando Ingrid Pelicori, que sí pertenecía al estable y hacía los personajes jóvenes, estaba ocupada, yo sabía que Kive Staiff me llamaba. Hice una prueba para el San Martín cuando tenía unos 30 años; se presentaron 300 personas, quedamos nueve y empecé a trabajar inmediatamente, haciendo tanto personajes chicos como más grandes.

-Te tocó trabajar con figuras icónicas como Alfredo Alcón y Elena Tasisto...

-A Elena la conocía desde chiquita porque su madre era de mi barrio y me llevaba a verla al teatro cuando yo era adolescente. La quise mucho y me parecía muy buena actriz. De Alfredo tengo el mejor recuerdo de mi vida. Yo hacía un pequeño personaje de duende en Peer Gynt (1989), mi hija tenía seis meses, necesitaba el dinero y agarré ese papel. Tuvimos una etapa de improvisaciones donde me divertía mucho y proponía cosas, aunque sabía que no iban a entrar. No sabía que Alfredo estaba mirando lo que hacíamos pero fue por eso que me propuso protagonizar con él un especial en Canal 9. El canal no me quiso porque yo no tenía tanto nombre pero igual fui a agradecerle. Y me dijo: “Si vos no lo hacés, yo no lo hago; a mí nadie me impone gente. Tenés condiciones y te voy a ayudar”. El canal tuvo que aceptar y lo hice yo. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, ni siquiera éramos amigos, simplemente me había visto trabajar y vivir esas improvisaciones en lugar de darlas por perdidas.

-Hiciste una gira por España haciendo El vestidor con Federico Luppi y Julio Chávez, en 1999. ¿Cómo fue trabajar con ellos?

-Mi personaje en Buenos Aires lo había hecho mi amiga Mónica Galán y ella me propuso para la gira porque no podía hacerla. Así que conocí Europa por primera vez. Hicimos una gira por 26 ciudades de España junto a la madre de Sebastián Blutrach, Ana, y dirigida por Miguel Cavia. Con Julio nos conocemos desde mis 16 años, y él 14, en el teatro IFT, y para mí es un ejemplo de actor disciplinado, trabajador, culto e informado; le tengo mucho respeto. Federico también era muy disciplinado y un gran compañero. Me llevé muy bien con ambos.

"Me propuso protagonizar con él un especial en Canal 9. El canal no me quiso porque yo no tenía tanto nombre pero igual fui a agradecerle. Y me dijo: 'Si vos no lo hacés, yo no lo hago; a mí nadie me impone gente. Tenés condiciones y te voy a ayudar'. El canal tuvo que aceptar y lo hice yo. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, ni siquiera éramos amigos, simplemente me había visto trabajar y vivir esas improvisaciones en lugar de darlas por perdidas", dice sobre Alfredo Alcón Santiago Cichero/AFV

-¿Cómo recordás a Luppi en ese momento?

-Era un hombre de campo, criado a caballo, que había luchado mucho. Fernandes siempre contaba que Federico hacía un esfuerzo enorme para viajar desde La Plata a Buenos Aires sin un peso y que una vez, de joven, casi se desmaya porque no había comido. Tenía un amor inmenso por el teatro. Nunca conocí su costado oscuro ni sus conflictos personales.

-Pasando a la televisión, mucha gente todavía te asocia con tu personaje en Montaña rusa. ¿Cómo vivías ese cruce entre la tele y el teatro?

-Como trabajaba mucho en teatro, en el oficial y el comercial, siempre pude vivir de eso. La televisión siempre la viví como algo transitorio, pensando que al año siguiente no iba a estar más. Tenía un problema muy grande de acné en la piel, cada tanto me brotaba y eso me daba mucha inseguridad. Mi mamá era una mujer de campo que me decía “ya se te va a pasar” y no tenía medios económicos para ir a buenos médicos. Tuve una pésima experiencia en el Hospital de Clínicas, donde no se pagaba. Como me daba mucha vergüenza y me inhibía, me dije que tenía que hacerme fuerte en el teatro. Siempre me gustó ser alumna y estudié muchísimo, porque el talento también es capacidad de trabajo. Recuerdo que en el grupo de Fernandes estaba Susú Pecoraro, que ya era exitosa y mediática, y yo me la pasaba mirando qué hacían las demás. Un día Fernandes dijo: “No hay más remedio que pasar por las propias dificultades”. Esa frase me cerró el círculo: dejé de compararme y me ocupé de mi propio instrumento.

-¿En la época de Montaña rusa tenías este problema?

-No, cuando nació mi hija, por el cambio hormonal, dejé de brotarme y recién ahí, cuando arranqué con Montaña rusa, empecé a confiar más en mi cara. Aun así, nunca me adueñé de la televisión como sí me pasa con el teatro. Todavía hoy me siento un poco extranjera en la ficción televisiva, como si hubiera adoptado la ciudadanía pero no hubiera nacido ahí.

"Como trabajaba mucho en teatro, en el oficial y el comercial, siempre pude vivir de eso. La televisión siempre la viví como algo transitorio, pensando que al año siguiente no iba a estar más" Santiago Cichero/AFV

-¿Y con el cine?

-Me gusta mucho y me han llamado para muchas películas, incluso en el exterior, en Bolivia, en Israel y en Alemania, donde gané el Premio Lola de la Academia de Cine Alemán, que es como el Cóndor de Plata de allá (por el film El día que no nací, dirigido por el cineasta alemán Florian Micoud Cossen, en 2011). Ahora, que soy más grande, no me importan las arrugas; al contrario, son una ventaja porque me llaman para hacer personajes grandes.

-¿Tu bajo perfil fue una elección?

-Fue elegido. Mi profesor Francisco Javier en el Conservatorio nos decía que las actrices suelen querer llamar la atención por la calle cuando, en realidad, tienen que pasar desapercibidas para poder observar a los demás. Pero también se dio porque no supe competir o no tenía las herramientas para hacerlo. A veces ni me daba cuenta de que alguien competía conmigo o me hacía una zancadilla. Me protegía el saber que me gusta mucho estudiar y me da más satisfacción.

-¿Por qué no dirigís?

-Nunca lo había pensado, pero creo que el año que viene voy a dirigir a alumnos o a gente conocida que quiera trabajar conmigo y comparta mi manera de encarar el oficio. Desde que murió Fernandes sentí ese proceso en el que uno se hace cargo de lo aprendido y ya no espera que otro le diga si está bien o mal.

-¿Mantenés un vínculo con Nancy Dupláa?

-Con Nancy nos saludamos con mucho cariño cada vez que nos vemos. Siempre me dice “mamá” cuando nos encontramos. Fue hermoso trabajar con ella en Montaña rusa, que era su primer trabajo: es muy genuina, tal como se muestra, y entró en el corazón de la gente porque es completamente angelada.

-Volviendo a Las gratitudes, ¿a quiénes agradecés en tu vida?

-Agradezco a gente que ya no está y a quienes no pude decírselo en su momento. Me conmueve pensar en mis padres, que trabajaron para que yo comiera, me vistiera y me educara. Mi madre era una mujer de campo que no había ido a la escuela y mi padre tenía sexto grado y ambos me cuidaron con lo que tenían. Le agradezco al padre de mi hija por haberme querido tanto y por nuestra hija. Y le agradezco especialmente a mi hermana mayor, que murió a los 57 años. Tuvimos un vínculo de toda la vida: a los cuatro años, cuando actué por primera vez haciendo del Niño Jesús en una escuela de monjas, era tan chiquita que no se me escuchaba; así que ella, que tenía seis, decía mi texto por micrófono mientras yo movía la boca y las manos. También agradezco a mis maestros y a Sebastián Blutrach por haberme llamado para esta obra. Es un agradecimiento que queda en una línea de puntos hacia el infinito.

-Tu hija también siguió el camino artístico ligado al cine

-Sí, Lucía Castroh -se puso una hache al final- es coordinadora de trabajos corporales, estudió mucho teatro y hace años se dedica al cine under, haciendo sus propios cortos con mucho esfuerzo. Una vez me dijo: “Mamá, si no me llaman, yo no voy a dejar de hacer”. Y hace.

-¿Cómo es tu vida cotidiana hoy?

-Vivo sola y me encanta vivir sola. Mi hija vive a siete cuadras. Creo que ya no podría volver a convivir, a esta altura de la vida cada uno tiene su espacio y sus hijos. Me siento más viva y más interesante cuando actúo que en la vida cotidiana. Ayer fui a un shopping a comprar una blusa y me sentía completamente fuera de lugar, como si no perteneciera a ese ruido, algo que jamás me pasa en el teatro.

"Vivo sola y me encanta vivir sola. Mi hija vive a siete cuadras. Creo que ya no podría volver a convivir, a esta altura de la vida cada uno tiene su espacio y sus hijos. Me siento más viva y más interesante cuando actúo que en la vida cotidiana" Santiago Cichero/AFV

-¿Tu hija te pasó alguna factura por tus tiempos de trabajo?

-Un montón. La factura más dolorosa fue porque no tuvimos una buena separación con su padre: yo empecé a trabajar mucho y él no, y eso generó un desequilibrio económico y de responsabilidades. En esa época, hacía de todo para sostenernos, hasta salía a las diez de la noche a repartir volantes debajo de las puertas para armar grupos de talleres.

-¿Te reconocen por la calle cuando salís?

-Sí, la gente de la generación Montaña rusa. Para el resto, paso bastante desapercibida. Voy con el pelo atado y anteojos, justamente para poder observar y conversar con la gente sin llamar la atención.

Para agendar

Las gratitudes, de Delphine de Vigan, adaptada y dirigida por Juan Tupac Soler y Federico Martínez. En el teatro Picadero (Pasaje Enrique S. Discépolo 1857), los jueves a las 20 y los viernes a las 22. En el teatro municipal Roma (Sarmiento 109, Avellaneda), el sábado 28, a las 20.