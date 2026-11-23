Sin dudas, Azúcar Moreno fue uno de los dúos más reconocidos de la música española de los 90. Con un sonido que fusiona flamenco, rumba, pop y ritmos latinos, Encarna y Toñi Salazar alcanzaron la fama con éxitos como “Mambo”, “Ven, devórame otra vez” y “Solo se vive una vez”. Hoy, casi cuatro décadas después, las artistas –oriundas de Badajoz- sorprendieron con una confesión inesperada.

Durante todos estos años, el público creyó que “las hermanas” Salazar provenían de una familia de tradición musical. De hecho, comenzaron su carrera desde muy pequeñas cuando le hacían los coros a sus supuestos “hermanos”, los integrantes del grupo Los Chunguitos. Sin embargo, parte de esa historia fue derribada este domingo cuando las intérpretes pasaron por el podcast Kapra Diner. “Nosotras no somos hermanas”, confesó Toñi en medio de la cena. Ante la sorpresa del presentador Valgardi, Encarna explicó: “Nosotras esto jamás lo hemos dicho. ¿Sabes qué pasa? Que la gente se va a llevar una decepción muy gorda".

Las Azúcar Moreno Cuentan Todo Lo Que Había Detrás De Su Carrera

“No, pero ya es hora”, interrumpió la mayor del dúo mientras confirmaba que su parentesco es una farsa comercial. “Llevamos cuarenta y tanto años en la música. La gente nos conoce como las hermanas Azúcar Moreno pero todo eso es mentira”, confirmó.

“Pero entonces, ¿quién es hermana de Los Chunguitos?”, preguntó el conductor sin poder creer lo que escuchaba. Tras asegurar que “ninguna”, las cantantes dieron detalle de su vínculo con los intérpretes de “Me quedo contigo”. “Nosotras nos asociamos con Los Chunguitos, éramos fans de ellos. Íbamos y hacíamos los coros con ellos pero en realidad familia no somos”, advirtió Toñi que a los 12 pisó por primera vez un estudio de grabación para hacer los coros de “Me sabe a humo”.

Sobre los motivos por los cuales decidieron hacerse pasar por hermanas a lo largo de estas casi cuatro décadas de carrera, Encarna contó: “Cuando nosotras nacimos como dúo, nos dijeron que tenía que ser de esa forma”. Y enseguida su compañera dio más detalles: “Dijimos: “Bueno, decimos que somos hermanas y ya está pero, en realidad, somos amigas”, agregó.

Tras contar que eran “conocidas” de la infancia, las españolas advirtieron que no se parecen en nada, ni física ni emocionalmente. “No tenemos nada en común, y en personalidad tampoco. Y es por eso, porque nosotras realmente lazos sanguíneos no tenemos ninguno”, admitió Encarna.

Sin poder salir de su asombro, el creador del podcast donde los famosos comparten una cena mientras se confiesan, insistió: “Pero, ¿el apellido Salazar es inventado? “Es que no nos llamamos Salazar tampoco”, contestaron casi a dúo mientras revelaban su verdadera identidad: “Yo me llamo Silva”, dijo Encarna mientras Toñi anunció que su apellido es Molina.

De vender lotería a llenar estadios

Al parecer, las Azúcar Moreno han decidido revelar varios detalles desconocidos de su vida y su carrera. Tras confesar que no son familia, las artistas hablaron de aquellos trabajos que hicieron antes de representar a España en Eurovisión, concurso en el que alcanzaron el quinto lugar con el tema “Bandido” y que significó un trampolín para llegar al éxito. “Nosotras cantábamos en la Puerta del Sol, pero se nos daba mejor vender la lotería”, contaron en el programa Al cielo con ella.

“Nos aprovechábamos y nos tirábamos el rollo de gitanas. Como las gitanas tienen la fama de que leen las cartas y las manos y predicen el futuro, que es mentira, le decíamos a la gente: ‘O nos lo compras, o te va a pasar algo, y como no me lo compres, va a tocar y este se va a hacer millonario y tú no’”, recordaron revelando su técnica para vender.

“Así lo vendíamos. Éramos unas grandes vendedoras de lotería, pero queríamos ser unas grandes vendedoras de discos”, dijeron quienes tiempo después lograron su gran oportunidad.