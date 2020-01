Bella Hadid y la exótica prenda que sorprendió a sus seguidores Crédito: Instagram

Bella Hadid es una de las modelos más bellas del momento y es seguida por miles de usuarios en las redes sociales. Esta semana una foto que posteó en Instagram se viralizó debido a que se la ve luciendo un atuendo transparente y muy glamoroso. Pero lo que más llamó la atención, además del inodoro que se podía ver por detrás de su figura, era que lucía un modelo con detalles de cientos de brillantes.

Como epígrafe del post, Hadid arrobó a quien sería el creador de esa pieza, Riccardo Tisci, el director creativo de la marca Burberry. Unos segundos después, recibió miles de "me gusta". La blusa o mono que lució se destacaba también por un escote de ojo de cerradura y recortes laterales.

Pero claro, no todo en la vida de esta modelo es lujo y vanidades. Bella suele participar en campañas solidarias y promoverla desde sus redes sociales. Por ejemplo, hace un par de semanas se dispuso a juntar juguetes, ropa, comida y abrigo para quienes viven en situación de calle en Nueva York.

"Con más de 60 mil personas en el sistema de refugios de Nueva York, y más de 20 mil de ellos siendo niños, el trabajo que hace @nyhomeless con su campaña anual de juguetes navideños no solo es tan impresionante, sino también más que inspirador y abrumador (de la mejor manera). Al igual que cualquier otro niño, estos niños y sus familias merecen más que nada recibir grandes regalos y una sonrisa en sus rostros cada temporada de vacaciones. ¡Ver cuánto tiempo han invertido año tras año estas increíbles, trabajadoras y desinteresadas mujeres y hombres en la Coalición, me inspira a ser de ayuda siempre que puedo, y espero que también te inspire a ti!", escribió en diciembre pasado.

Esta semana, quien también fue noticia fue su hermana Gigi, ya que se supo que la modelo ha vuelto a estar en pareja con el ex One Direction, Zayn Malik. Además, la hermana de Bella podría ser llamada para declarar como testigo en la causa que se le sigue al ex productor Harvey Weinstein por abuso sexual.