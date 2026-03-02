Nació la hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala en Roma: qué nombre le pusieron

Algunos días antes de lo esperado, Oriana Sabatini se convirtió en mamá. Según confirmó la prensa italiana, la modelo e influencer dio a luz algunos días antes de la fecha estimada en el Hospital Gemelli de Roma.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala fueron padres

“Dybala se convierte en padre: nace la primera hija de La Joya y Oriana Sabatini”, tituló Corriere Dello Sport la nota sobre la llegada al mundo de la primogénita del delantero de la Roma. El jugador de la selección es una de las figuras del club Giallorossi y en Italia se esperaba con ansias la llegada de la primogénita del futbolista.

Además de compartir la noticia, el medio confirmó el nombre elegido para la pequeña: Gia. Si bien Sabatini había asegurado que quería que la niña naciera en la Argentina para poder tener a su familia cerca, finalmente decidió quedarse en Roma por los compromisos de Dybala.

“Pensé en hacerlo en la Argentina para estar con la familia, pero es difícil... El bebé nacerá en Italia. Primero porque quiero un parto natural, si es posible, y luego porque quiero que el padre esté aquí”, había asegurado hace unos días Oriana.

Oriana Sabatini en una producción de fotos antes de la llegada de Gia

Un embarazo muy deseado

A fines de septiembre de 2025, Sabatini y Dybala anunciaron a través de un tierno video que postearon en sus cuentas de Instagram que estaban en la dulce espera. “Primer posteo de nosotros tres”, escribieron en la publicación que en pocos minutos se volvió viral y que sorprendió a todos sus seguidores.

Oriana Sabatini expresó su alegría frente a la cámara. “Vamos a ser papás”, dijo, mientras señalaba una de las imágenes del bebé. También bromeó: “Mirá, es igual a mí”. En el caso del futbolista, no emitió palabra, pero su rostro reflejó sorpresa y felicidad.

“Va a ser el bebé más hermoso del mundo”; “Se cumplió el sueño de Pablo, va a ser papá”; “Finalmente”; “Abran paso, se viene el bebé más hermoso del mundo” y “Se viene la perfección” fueron algunos de los mensajes que los usuarios manifestaron en la sección de comentarios.

Además, a las reacciones de emoción se sumaron las palabras de algunas personas del deporte y de la farándula. Entre ellos, Rodrigo de Paul, quien escribió: “Sííí” y agregó emoticones de corazones y caras felices. Gianina Maradona puso: “Ay, qué hermosura. Felicitaciones”, y Darío Barassi solo añadió emojis de corazones.

Un amor de novela

La cantante y actriz, muy enamorada de Dybala Instagram

La historia de amor entre la actriz y el futbolista comenzó en 2018 y, pese a que al principio fue a la distancia, ella decidió instalarse en Turín, Italia, donde él se desempeñaba como futbolista. Sin saberlo, terminaron planificando una vida juntos y el 31 de octubre de 2023 él se arrodilló ante ella en la Fontana di Trevi para pedirle que sea su esposa. Aquella noche, estuvieron acompañados de Leandro Paredes y su esposa, Camila Galante, cómplices de la propuesta que les cambiaría la vida.

Una postal del video de la propuesta de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini Instagram: @paulodybala

“Para siempre” fue la frase que utilizó la cantante para anunciar su compromiso en las redes sociales. En la imagen se la vio recostada sobre la cama, extendiendo su mano izquierda y mostrando la costosa alianza. Horas más tarde, publicó el reel del momento en el que Dybala le pidió casamiento. “El otro día el amor de mi vida me pidió casamiento y le dije que sí, soy la más feliz del mundo”, expresó.

Un año después, el 20 de julio de 2024, Sabatini y Dybala se convirtieron en los protagonistas de la boda del año. Tras la ceremonia religiosa, dieron una espectacular fiesta para trescientos invitados en El Dok, un haras en Exaltación de la Cruz. “Ahora sí, para siempre”, escribieron el reconocido futbolista y la cantante tras publicar en las redes la primera foto de su casamiento.

Tras seis años de relación, Paulo Dybala y Oriana Sabatini dieron el sí el 20 de julio de 2024 en Buenos Aires

Para su gran día, Oriana eligió un vestido strapless de corte sirena con guantes largos de encaje y un imponente velo catedral bordado a mano, todo de Dolce & Gabbana. Acompañó con una gargantilla y pendientes de oro y brillantes de la joyería Damiani. Paulo lució un traje azul hecho a medida por la casa Battistoni.