Se reveló la causa oficial de la muerte de Eric Dane tras su lucha contra la ELA

Han pasado 11 días de la muerte de Eric Dane y el mundo sigue conmocionado con su partida. Conocido por sus papeles en Grey’s Anatomy y Euphoria, el actor murió el pasado 19 de febrero mientras luchaba contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En las últimas horas, se supo el verdadero motivo de su deceso: una insuficiencia respiratoria.

“Con gran pesar les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida. A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concientización y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño. Eric adoraba a sus fans y estará eternamente agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”, decía el comunicado que anunciaba su muerte.

Eric Dane decidió hablarles directamente a sus hijas a cámara y dejarles sus consejos de vida (Foto: Instagram @rebeccagayheartdane)

Hoy, once días después de aquel escrito, el certificado oficial de defunción -obtenido por People- indica que la causa de su deceso fue insuficiencia respiratoria; la ELA es una causa subyacente. Dane tenía 53 años y venía peleando contra este diagnóstico desde hacía un año. También conocida como enfermedad de Lou Gehri, este cuadro degenerativo progresivo afecta las células nerviosas, provocando finalmente parálisis muscular. No existe cura, sólo medicamentos y fisioterapias para retrasar su progresión.

“Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”, reveló Dane en abril de 2025 haciendo público su diagnóstico. Ante lo devastador del cuadro, el intérprete se mostró con intenciones de poder seguir haciendo su vida normal el mayor tiempo posible: “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y estoy deseando volver al set de Euphoria la próxima semana. Les pido amablemente que nos den privacidad a mi familia y a mí durante este tiempo", confesó. Así fue como el encargado de encarnar a Cal, el patriarca de la familia Jacobs, volvió al set de la serie de HBO tan sólo cuatro días después de anunciar la triste noticia.

Eric Dane volvió al set luego de ser diagnosticado con ELA

Después de su sorprendente revelación, el actor también participó en un episodio de Brillant Minds, donde tuvo una misión muy especial: interpretar a un bombero del 11 de septiembre que debe decirle a su esposa que padece ELA. En una entrevista posterior a su estreno, en noviembre de 2025, Dane contó que lo más desafiante del papel fue separarse de su personaje, pero que estaba “agradecido” por la experiencia “catártica”.

En los meses previos a su muerte, el actor no sólo concientizó desde la pantalla sino que trabajó arduamente para ayudar a las personas que se encontraban en su misma situación. “Es imperativo que comparta mi viaje con tantas personas como pueda, porque siento que mi vida ya no gira en torno a mí”, dijo en una charla con los cofundadores de I AM ALS y Synapticure, Brian Wallach y Sandra Abrevaya, a principios de diciembre.

Antes de su muerte, Eric Dane participó en varios eventos a beneficio para las personas que padecen esta enfermedad

“No tengo ninguna razón para estar de buen humor en ningún momento, en ningún día. No creo que nadie me culpe si subo las escaleras a mi habitación, me meto bajo las sábanas y paso las siguientes dos semanas llorando”, agregó. Sin embargo, su actitud fue diferente y Eric demostró que se puede tener “un espíritu optimista frente a algo tan horrible”.

En enero pasado, el actor tenía previsto asistir a la Gala de campeones para curas y cuidados de la red de ELA y ser reconocido como Defensor del año. Sin embargo, canceló su aparición horas antes debido a sus complicaciones físicas. “Seguimos profundamente agradecidos por su coraje, su defensa y su continuo compromiso con la comunidad de ELA, y lo honramos plenamente esta noche con nuestro profundo respeto y apoyo”, dijo la organización, que dejó su premio en manos de Aaron Lazar, otro actor diagnosticado con la misma enfermedad.