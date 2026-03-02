El emocionante discurso de Harrison Ford en los Actors

Harrison Ford pronunció un emotivo discurso al recibir el premio a la Trayectoria Profesional en los Actors Awards 2026 (antes denominados SAG) los cuales se realizaron este domingo 1 de marzo. El encargado de entregarle el galardón fue su amigo Woody Harrelson.

Durante su discurso, Ford, de 83 años, reflexionó sobre la buena suerte que ha tenido a lo largo de sus décadas de carrera como actor. “A veces hacemos entretenimiento, a veces hacemos arte. A veces tenemos la suerte de hacer ambas cosas al mismo tiempo y, si somos realmente afortunados, también podemos ganarnos la vida con ello”, dijo la estrella de Hollywood mientras otros actores presentes en la sala se emocionaban visiblemente al escucharlo.

“El éxito en este negocio conlleva una cierta libertad que viene acompañada de la responsabilidad de apoyarnos unos a otros, de animar a los demás cuando podemos, de mantener la puerta abierta para el próximo... el próximo chico perdido que busca un lugar al que pertenecer”, continuó. “Soy un tipo afortunado. Afortunado por haber encontrado a mi gente, afortunado por tener un trabajo que me desafía, afortunado por seguir haciéndolo. Y no lo doy por sentado”.

Harrison Ford junto a su premio FREDERIC J. BROWN� - AFP�

“Quiero dar las gracias, de verdad y desde el fondo de mi corazón, a mis compañeros, a mi extraordinaria y hermosa esposa Calista [Flockhart], a mi familia, que me han dado amor y valor durante todo este tiempo, y gracias a SAG-AFTRA por honrarme con este premio”, continuó Ford mencionando a su esposa, con quien está en pareja desde hace más de 15 años, al concluir su discurso, añadiendo en tono jocoso: “Esto es muy alentador”.

Al comienzo de su discurso, el actor bromeó diciendo que recién se encuentra “a mitad de su carrera”. También mencionó a George Lucas, Steven Spielberg, el difunto director de casting Fred Roos y su antigua representante, Patricia McQueeny, por la influencia en su carrera.

“En el tercer año de la universidad estaba perdido. Me iba mal en los estudios. Me sentía solo y aislado del mundo hasta que encontré a un grupo de gente que montaba obras de teatro, narradores, personas que yo solía creer que eran rebeldes y nerds. Encontré mi vocación y mi identidad haciendo de otras personas. El trabajo que hago con otros actores es una de las alegrías más grandes de mi vida”, dijo completamente emocionado. “Es un negocio difícil en el que entrar. En mi caso, ha sido un negocio difícil del que salir, pero doy gracias a Dios por esto, porque me encanta lo que hago”, dijo con total sinceridad.

Un comunicado de prensa oficial de SAG-AFTRA afirmó que el premio a la Trayectoria Profesional se “otorga anualmente a un actor que fomenta los mejores ideales de la profesión de actor. A lo largo de los años, Ford ha cautivado al público mundial con interpretaciones y personajes que han definido el género y se han entretejido en el tejido de nuestra cultura, al tiempo que ha contribuido de manera significativa a diversas causas humanitarias y medioambientales”, afirmaron.

El Premio SAG-AFTRA a la Trayectoria Profesional es uno de los muchos galardones que Ford ha recibido por su trabajo en los últimos años. La estrella también obtuvo el premio Critics’ Choice a la Trayectoria Profesional en 2024 y la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes de 2023.

Ford nació en Chicago y su carrera comenzó en la década de 1960.El actor alcanzó el éxito en 1973 con su papel de Bob Falfa en American Graffiti. Más tarde, en esa misma década, Ford protagonizó Star Wars, de George Lucas, en el papel de Han Solo, capitán del Millennium Falcon. En 1981, interpretó al arqueólogo Indiana Jones en la saga de acción y aventuras, entre muchos otros éxitos cinematográficos.