Bella Thorne anunció que se casará con un cantante que conoció en Instagram

Bella Thorne compartió su alegría en las redes sociales con un sorpresivo anuncio: se comprometió con su novio, Benjamin Mascolo, el cantante italiano que conoció en Instagram. Después de un año de romance, con convivencia incluida, el joven de 27 años preparó una romántica propuesta de casamiento.

La actriz y cantante de 23 años oficializó su noviazgo a principios de 2019 y, desde ese momento, se volvieron inseparables. En una entrevista con la revista Vanity Fair, Mascolo contó que la chispa de amor surgió en las redes sociales, con likes y mensajes en los posteos, pero terminó de concretarse en el Festival de Coachella de Estados Unidos, donde pudieron charlar personalmente.

Un año más tarde, el joven artista italiano le propuso matrimonio, y compartió la noticia con sus seguidores: “¡Ella dijo que sí!”, junto a una foto juntos donde muestran el anillo de compromiso. Thorne, por su parte, también expresó su alegría en sus stories: “A todos los que me están felicitando, ¡muchas gracias! Es imposible contestar a todo el mundo, y no es que esté siendo una perra; solo me estoy tomando un tiempo para nosotros, pero os quiero”.

Mascolo también reveló cómo fue el momento en que se arrodilló para pedir su mano: “Le escribí una carta de amor detrás del guion de nuestra película [el film Time Is Up, dirigido por Elisa Amoruso, y protagonizado por ambos], y después de el ‘The End’ ella estaba mirando la pantalla con el director y, ¡sorpresa!”.

Bella Thorne y Benjamin Mascolo oficializaron su noviazgo en junio de 2019 y desde ese momento se volvieron inseparables Instagram @b3nm

Ambos se muestran más felices que nunca y anticiparon que sueñan con casarse en Estados Unidos y en Italia, para combinar sus nacionalidades y celebrarlo con sus respectivas familias. Atónita por la romántica manera en que le propuso casamiento, la actriz mostró el lujoso anillo de diamantes y escribió: “Él conoce con exactitud mi estilo”.

El joven cantante es conocido como “Benji” y forma parte del dúo Benji & Fede, junto a Federico Rossi; mientras que Thorne también está lanzando sus canciones mes tras mes. Su último estreno fue el osado videoclip de “Shake It”, junto a la actriz de cine para adultos Abella Danger, que ya supera las tres millones de reproducciones; y actualmente se prepara para lanzar “Phantom”, un nuevo sencillo.

LA NACION