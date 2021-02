El impactante video de Bella Thorne con otra actriz que revolucionó las redes

La actriz y cantante Bella Thorne sorprendió a todos sus seguidores al subir un video a su cuenta de Instagram donde se la ve en una escena muy candente junto a la actriz de cine para adultos Abella Danger.

Esto no es más que una forma de promocionar su nuevo sencillo “Shake It”, que tendrá a Abella como protagonista del clip. Además, Thorne les prometió a sus fanáticos una “foto especial” si le enviaban una captura de pantalla al momento de pagar para escuchar la canción. Más allá del recurso de marketing, el video subido a sus redes sociales, en el que se ve a las dos mujeres semidesnudas en una pileta, comiendo frutillas y besándose, ya tiene más de cinco millones de reproducciones.

“Envíenme una captura de pantalla de ustedes preordenando “Shake It” en Spotify y les mandaré un detrás de cámara de mí con Abella (…) o comenten en mi última publicación ‘Shake It Bella’ y les llegará un mensaje directo con una foto especial”, dijo Bella en una historia.

Algunos de los comentarios más destacados hacen referencia a lo “afortunada que es esa frutilla” o a consultar si las actrices están en pareja, ya que se las ve muy cómodas en esa situación. Thorne se lanzó a la música en 2014, cuando publicó su único álbum hasta el momento, llamado Jersey. Su carrera comenzó a temprana edad modelando y realizando campañas publicitarias, aunque su salto a la popularidad se dio en 2010, cuando junto a Zendaya coprotagonizaron la serie Shake it Up de Disney Channel en la que interpretaba a una bailarina.

El año pasado, Thorne marcó un récord al superar el millón de dólares en su primer día en la plataforma Only Fans, especializada en el contenido para adultos. ““¡Estoy tan emocionada de poder hablar sobre lo que hay detrás de la vergüenza y el sexo del cuerpo femenino!”, había anunciado en un posteo la actriz, que también estuvo a cargo de la dirección de una película pornográfica titulada Her and Him.

