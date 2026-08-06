Bella Thorne reveló que quisieron enfrentarla con Zendaya cuando eran estrellas de Disney: “Se puso bastante mal”

Las exigencias de la industria y la fama marcaron a muchas exestrellas infantiles, y Bella Thorne no fue la excepción. La actriz revivió uno de los capítulos más complejos de su adolescencia y reveló que, mientras protagonizaba Shake It Up junto a Zendaya para Disney, hubo personas que intentaron enfrentarlas para alimentar una supuesta competencia entre ambas.

“Zendaya y yo nos vimos obligadas a competir la una con la otra durante Shake It Up, lo que hizo que toda la primera temporada fuera muy incómoda para nosotras”, aseguró Thorne en una entrevista con el podcast Call Her Daddy, conducido por Alexandra Cooper. Según explicó, las comparaciones constantes respondían a una lógica de la industria que buscaba instalar rivalidades entre actrices jóvenes.

La intérprete sostuvo que con el paso del tiempo comprendió que esa situación formaba parte de una dinámica más amplia. “Eso realmente nos puso una en contra de la otra. Fue simplemente el patriarcado”, reflexionó.

Cómo logró construir una amistad con Zendaya

Si bien no dio nombres ni cargos de las personas que fomentaron la rivalidad entre ellas, Thorne contó que la tensión que intentaron instalar afectó el vínculo la primera temporada de la serie, pero luego comenzó a disiparse cuando ambas pudieron hablar con sinceridad sobre lo que estaban viviendo.

“Teníamos 12 años. ¿Qué les pasa? Se supone que éramos mejores amigas. Interpretábamos a mejores amigas. La cosa se puso bastante mal”, recordó. La actriz explicó que el punto de quiebre llegó durante el especial que grabaron junto a ¡Buena suerte, Charlie!, otro éxito de Disney de ese momento. Según contó, en un descanso de la grabación decidieron alejarse del set para hablar a solas. “Nos escapamos. Sabíamos que teníamos tres escenas antes de que nos tocara otra vez y simplemente fuimos a hablar. Lo discutimos, lo analizamos a fondo y fue precioso”, relató.

Esa conversación, aseguró, cambió por completo la relación entre ambas. “Hablamos, pusimos todas las cartas sobre la mesa y fue algo muy lindo”, recordó Thorne sobre aquella charla con Zendaya. “Fue mi primera experiencia, de mujer a mujer, de chica a chica, en la que realmente sentí que podía hablar”. “Fue una de las conversaciones más genuinas entre dos chicas que tuve en mi vida”, agregó.

Thorne y Zendaya lograron sortear la tensión y se hicieron amigas JULIEN DE ROSA - AFP

Thorne también sostuvo que esa experiencia le permitió comprender que la rivalidad no era espontánea, sino impulsada desde el entorno. “Con las mujeres siempre sucede algo como: ‘Tenemos que hacer que todas compitan por un solo puesto’. El patriarcado lleva haciendo esto desde siempre”, reflexionó.

La extorsión que la marcó

Durante la entrevista, Thorne también recordó otro de los momentos más difíciles de su vida pública: la extorsión que sufrió en 2019, cuando un hacker obtuvo varias imágenes íntimas de ella y la amenazó con difundirlas. Ante esa situación, la actriz decidió adelantarse y publicar ella misma las imágenes para desactivar el chantaje.

“Siento que alguien me quitó algo que sólo quería que viera alguien especial. Esta persona me ha enviado fotos de otros famosos. No va a detenerse conmigo, ni con ellos. Va a seguir”, escribió en ese momento en su cuenta de X -entonces Twitter- junto a las imágenes. “Estoy haciendo esto público porque es mi decisión. No vas a poder sacarme una sola cosa más. Hoy podré dormir bien, sabiendo que recuperé el poder. No podés controlar mi vida y nunca lo harás. Estas son las fotos con las que me amenazaba diciendo que las difundiría. En otras palabras, aquí están mis lolas”, agregó.

Bella Thorne fue atacada por un hacker y decidió filtrar sus propias fotos íntimas para terminar con la extorsión GROSBY GROUP

Con el paso del tiempo, Thorne se sinceró sobre qué fue lo que más le dolió de lo sucedido: la reacción que generó en el público. “Lo peor de eso fue que la gente dijera: ‘Bueno, vos hiciste esto. Estás fingiendo. Solo querés mostrarnos tu cuerpo. Querés tanto que veamos tus partes íntimas que por eso lo hacés. Lo querés’. Y eso, para mí, realmente me destrozó”, repasó.

La actriz reconoció que esas acusaciones fueron incluso más difíciles de sobrellevar que la propia amenaza del hacker y justificó su decisión: dijo que fue la única manera que encontró de recuperar el control sobre una situación que escapaba por completo de sus manos.