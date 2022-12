El enojo de Bella Thorne al recordar un hecho traumático que vivió con un director, cuando tenía 10 años

escuchar

En los últimos días, Bella Thorne decidió contar públicamente un impactante momento que vivió como actriz durante su infancia. Durante una entrevista, la estrella reflexionó sobre la sexualización de las niñas en la industria de Hollywood y habló de su propia experiencia.

Thorne, que ha trabajando como actriz y modelo la mayor parte de su vida, saltó a la fama en 2010 tras protagonizar junto a Zendaya la serie de Disney Channel Shake It Up. En una charla con el podcast High Low with EmRata, de la modelo y actriz Emily Ratajkowski, dijo que era “putamente estresante” ser una niña actriz y estar en el ojo público, especialmente cuando se trataba de explorar y descubrir su sexualidad, porque “no sólo tenías a todo el mundo mirándote, sino más que nada a las personas a tu alrededor diciéndote en cual caja tienes que encajar” .

“Siento que he usado la palabra ‘sexo’ durante mucho tiempo y que siempre seguiré usándola porque es lo que me han marcado desde que era muy pequeña y, sin embargo, he recuperado mucho de mi propio poder como mujer al apropiarme de esa palabra”, dijo Thorne en el podcast.

Ratajkowski, de 31 años, compartió una anécdota de cuando tenía 16 años y un agente de modelos le dijo, mientras le mostraba el rostro de una compañera: “Esta cara... así es como sabemos que a esta chica se la cojen”, recordó la modelo y añadió: “Pero esa es la realidad de ser una mujer joven en la industria”.

Thorne compartió entonces una historia similar que vivió de niña y que involucra a un director, de quien no dio el nombre. “ Una vez un director me dio su opinión y yo tenía 10 años. El director de casting llamó a mi agente y el agente llamó a mi madre, y ellos estaban sin entender nada, le decían: ‘¿Entonces, ella no está avanzando en el proceso porque el director sintió que estaba coqueteando con él y lo hizo ponerse realmente incómodo?.’ ¿De qué mierda estás hablando? ¡Tiene 10 años! ¿Por qué pensás eso? ¿Por qué? ”, recordó la actriz sobre la reacción de su madre.

Emily Ratajkowsky

“Estás en una sesión con el director y realmente no podés decir o hacer mucho. Hacés la escena, saludás y te vas. No hay tiempo para que me siente en tu regazo o te haga sentir incómodo. ¿De qué mierda estás hablando?”, enfatizó Thorne enojada.

La actriz también dijo que vuelve en su cabeza a ese momento “todos los días”. “Intento encontrar la culpa en mí misma”, continuó. “Como: ‘¿Qué hiciste, Bella? ¿Qué hiciste para que se sintiera así?”. Y cada vez me digo: ‘Bella, basta’. Incluso ese pensamiento se está convirtiendo en parte del problema. Ni siquiera pienses eso’”, agregó.

En enero de 2018, Thorne reveló que había sufrido abusos sexuales desde muy joven. En un posteo de Instagram realizó un descargo en donde contó su verdad. “Fui abusada sexual y físicamente mientras crecía, desde el día que puedo recordar hasta los 14, cuando finalmente tuve el coraje de cerrar mi puerta por la noche y sentarme junto a ella toda la maldita noche, esperando a que alguien volviera a aprovecharse de mi vida. Una y otra vez esperé a que parara y finalmente lo hizo. Pero algunos de nosotros no tenemos la suerte de salir con vida. Por favor, hoy defendé a todas las almas maltratadas”.

En julio de 2019, la actriz habló abiertamente sobre su sexualidad. “Soy pansexual y no lo sabía”, dijo. Y agregó, con respecto a su atracción por las personas más allá de su género: “Alguien me explicó bien de qué se trata. Te gustan los seres. Literalmente te gusta la personalidad”.

LA NACION