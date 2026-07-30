Ben Affleck sorprendió con una respuesta en ¿Quién quiere ser millonario? y se llevó el premio mayor

Ben Affleck protagonizó una noche de celebración en la versión estadounidense de ¿Quién quiere ser millonario? tras dar con las respuestas correctas en el concurso televisivo. El actor participó junto a Jamie Ding, campeón del ciclo de preguntas Jeopardy!, y obtuvo el premio mayor gracias a sus aciertos.

El dinero obtenido será destinado a la ONG del Congo oriental impulsada por la estrella de Hollywood en apoyo a grupos comunitarios de esa región africana. Al comienzo del programa, Affleck dio detalles sobre la delicada situación que atraviesan los habitantes del lugar desde hace años.

La emisión retomó el juego en el punto en el que había terminado el episodio anterior del ciclo, en el que Affleck y Ding ya habían superado gran parte del desafío y solo les quedaba responder a dos preguntas para alcanzar el premio máximo.

La primera, por 500.000 dólares, hacía referencia a un logro que se concretó apenas dos meses después de que un artículo de The New York Times asegurara que tal hecho que debían adivinar ocurriría en un plazo de entre uno y diez millones de años. Entre las opciones figuraban la fisión del átomo, la clonación de un mamífero, el primer vuelo en avión y la vacuna contra la polio.

Ding se inclinó rápidamente por la alternativa relacionada con el primer vuelo y Affleck coincidió, además de recordar que tiempo atrás había buscado ejemplos de predicciones equivocadas de la prensa y tenía presente una referencia al diario estadounidense y a los hermanos Wright. “Solo recuerdo esto porque fue una época de mi vida en la que me dedicaba a buscar ejemplos sobre cómo la prensa se equivocaba”, explicó el actor, mientras intentaba reconstruir las fechas relacionadas con el histórico acontecimiento.

Aunque ambos concursantes consideraron que la opción podía ser correcta, decidieron utilizar el comodín y, tras eliminar dos respuestas, finalmente se declinaron por la alternativa vinculada a la aviación: “La gente no sale a la calle a mirar al cielo y soñar con dividir el átomo, pero todos soñamos con volar”, razonó Ding.

Finalmente, el actor decidió respaldar la apuesta de su compañero. “Amigo, estoy con vos. Si así lo sentís, vayamos con esa”, le dijo, y, para su satisfacción, el conductor Jimmy Kimmel confirmó que habían acertado y explicó que en 1903 los hermanos Wright realizaron el primer vuelo de un avión, poco tiempo después de que el artículo periodístico cuestionara la posibilidad de que el ser humano pudiera alcanzar ese logro.

Ben Affleck y Jamie Ding junto al presentador Jimmy Kimmel, con el cheque del gran premio @jdtfridaysfan97

Con medio millón de dólares asegurados, Affleck y su compañero avanzaron hacia la última pregunta, relacionada con una tradición de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los participantes debían identificar cuál de los nombres propuestos nunca había sido utilizado para un pavo inyectado por un presidente.

Las opciones eran mantequilla de maní y mermelada, papas fritas, macarrones con queso y espaguetis con albóndigas. La consigna sorprendió a Affleck, que propuso utilizar uno de los comodines disponibles. Aunque todavía podían llamar a un amigo, Kimmel les recordó que contaban con la posibilidad de pedirle ayuda directamente al conductor. Affleck consideró que esa podía ser una buena alternativa y destacó los conocimientos del presentador sobre gastronomía. “En realidad, se te da muy bien cocinar, y también estás al tanto de la actualidad. De hecho, puede que ya lo sepas”, señaló la estrella. Kimmel analizó las respuestas y admitió que no tenía una certeza absoluta.

Ding, por su parte, decidió llamar a un amigo para conseguir una segunda opinión, pero la comunicación no aportó una respuesta a tiempo. El equipo eligió “espaguetis con albóndigas” y la respuesta resultó correcta. De inmediato, Affleck y Ding celebraron abrazados mientras caía papel picado en el estudio y se confirmaba que habían alcanzado el premio de un millón de dólares.

La participación de Affleck en el programa se suma a la de otras figuras convocadas para la nueva temporada. Entre los famosos que aparecen en los distintos episodios se encuentran Brad Paisley, Jesse Eisenberg, Michael Keaton, Awkwafina y Colin Jost.