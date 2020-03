Ben Affleck y la tierna anécdota de cómo el villano Kylo Ren de StarWars salvó el cumpleaños de su hijo Fuente: Archivo

6 de marzo de 2020 • 08:49

Esta semana Ben Affleck fue invitado al programa Jimmy Kimmel Live! y contó una tierna anécdota sobre su hijo Samuel y cómo el actor Adam Driver , quien personifica al villano Kylo Ren de Star Wars , lo convirtió en un héroe frente al niño que hace poco cumplió 8 años.

"Mi hijo sabe que mis películas son falsas y que su madre también hace films y que todo es una actuación. Pero realmente cree que Star Wars es real, que hay gente en el espacio teniendo batallas, etc", contó el actor para describir cómo es ser padre en su profesión.

Affleck participa como guionista y actor del último film de Ridley Scott, The Last Duel , en donde actúa junto a Adam Driver, por lo que que le pareció ocurrente contarle la novedad a su hijo.

"Le dije que estaba haciendo una película con Kylo Ren y su mente explotó y comenzó a preguntarme: ´Pero, papá... pero ¿cómo? ¿Cómo conoces a Kylo Ren? ¿Van a ir al espacio? ¿Él tiene su sable láser, lo has visto? ¿Es el Kylo Ren bueno?´", contó el actor imitando la voz de su hijo muy entusiasmado.

Al ver su reacción y ante la inminencia del cumpleaños del pequeño, Affleck le pidió a su colega que le grabara un video deseándole felicidades a Samuel. Adam accedió caracterizado como Kylo Ren y portando su espada láser.

Debido a que Affleck se encontraba rodando en Francia, compró allí todos los regalos para su hijo y luego viajó a Los Ángeles, pero tuvo la mala suerte de que los presentes no llegaron a tiempo para la fiesta del niño.

"Me sentí terrible. No podía creerlo, pero me avisaron que Adam había enviado un montón de regalos para Sam con una tarjeta y una foto firmadas. Así que agarré esos regalos y fui a ver a mi hijo. Lo vi abrir todos sus otros regalos y cuando terminó le dije: ´Sam, mis regalos no han llegado a tiempo, pero recibí uno de alguien que quería asegurarse de que tuvieses un regalo´", dijo Affleck ya conmovido.

"Sam preguntó de quién era el regalo y yo le contesté: ´De Kylo Ren´ (...) Abrió los regalos, le enseñé el video de Kylo y fue un momento increíblemente conmovedor y poderoso. Adam me había convertido en un héroe para mi hijo y nunca, nunca lo olvidaré", cerró el actor.