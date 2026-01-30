Ben Stiller apunta contra Donald Trump y el accionar de ICE: “Me preocupa el futuro de nuestra democracia”

Mientras se lleva a cabo una huelga nacional en Estados Unidos en protesta por las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), el actor Ben Stiller sorprendió a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una carta donde levanta la voz contra Donald Trump: “Amo a nuestro país. Pero, como muchos de ustedes, me preocupa el futuro de nuestra democracia”, reza el inicio del escrito.

“Hemos presenciado el asesinato violento de ciudadanos estadounidenses, asesinados a sangre fría y a plena luz del día por agentes enmascarados del ICE. Estos eran nuestros vecinos, cuyas vidas fueron aniquiladas por milicias armadas que entraron en nuestras comunidades con impunidad. Se les negó el debido proceso en vida y la dignidad en la muerte por una administración que refutó la realidad que el mundo vio, culpando a las víctimas y creando narrativas falsas sobre sus vidas y esos días fatídicos", señaló el reconocido actor y productor.

Ben Stiller: "Personas inocentes están siendo acosadas, separadas de sus familias y, en algunos casos, asesinadas" AMY SUSSMAN� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Preocupado por el accionar del gobierno de Trump, el protagonista de Loco por Mary apuntó: "Los redactores de nuestra Constitución creían en el control del poder, añadiendo la Declaración de Derechos específicamente para proteger las libertades individuales de posibles extralimitaciones del gobierno. Y, sin embargo, aquí estamos. Personas inocentes están siendo acosadas, separadas de sus familias y, en algunos casos, asesinadas".

“La protesta pacífica es una forma de libertad de expresión protegida por la Constitución, esencial para nuestra existencia como democracia. Tenemos derecho a discrepar de las acciones del gobierno que elegimos. La Primera Enmienda también menciona y protege la libertad de prensa. Y, sin embargo, periodistas y comentaristas políticos han sido arrestados. Martin Luther King, Jr. dijo una vez: 'Nuestras vidas empiezan a terminar el día que guardamos silencio sobre las cosas que importan’”, continuó.

“Nuestros representantes electos, desde el Presidente y los miembros del Congreso hasta las personas que ellos designan y aprueban, tienen la responsabilidad de actuar con integridad y honestidad. De defender nuestros ideales y valores como nación. De no mentirnos, ante la realidad", agregó.

“Debemos exigir que representen la voluntad expresa de quienes sirven, incluyendo la retirada del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de nuestras calles. Debemos exigir justicia y el fin de este caos letal”, siguió. “Creo que podemos revertir esta tendencia hacia la división y el odio. Afrontar este momento con un retorno a la empatía y el amor mutuo puede parecer ingenuo, pero es, en última instancia, lo que sacará a nuestro país adelante y lo ayudará a salir de esta situación".

Si bien desde que Donald Trump volvió a la presidencia varios famosos levantaron la voz contra sus políticas, el repudio ha cobrado fuerza por el aumento de los operativos migratorios y las recientes muertes de dos personas a manos de agentes del ICE y la Patrulla Fronteriza. A la publicación de Stiller se suma a la preocupación de otros artistas como Antonio Banderas, que en una reciente entrevista con la cadena española SER reveló su malestar: “No he visto nada tan vergonzoso como la banda de macarras que ha inventado este señor. Mis hijos me dicen: ´Papá, yo he nacido en España, pueden venir a por mí´“.

“Son personas mayores, están sacándolos de sus casas prácticamente desnudos, tirados en la nieve, llevándose a niños esposados de 12 años”, remarcó el actor sobre el accionar de ICE con los inmigrantes.

“El otro día, no por primera vez, pero sí de una forma más fuerte, me dio una reacción física. Arcadas, náuseas, viendo en la televisión imágenes de una chica a la que le pegaban una paliza en el suelo entre estos macaras. Porque no tienen otro nombre”, insistió. “¿Qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad hay de sacar una pistola y darle 10 tiros a un hombre que llevaba un móvil en la mano?“.

Muchas celebridades de Hollywood mostraron su fuerte apoyo a Kamala Harris durante la campaña presidencial de los Estados Unidos y con el triunfo de Donald Trump, varias de ellas decidieron incluso cambiar el rumbo de sus vidas en otro país. Por ejemplo, America Ferrera se instaló el año pasado en el Reino Unido en busca de “mejores oportunidades” para sus hijos Sebastián, de seis años, y Lucía, de cuatro.

El mes pasado, la cantante Sabrina Carpenter expuso su malestar con la Casa Blanca por utilizar una canción suya en un video que muestra redadas migratorias. La artista fue tajante y le pidió al gobierno estadounidense que no la involucre en lo que considera una “agenda inhumana”. Del mismo modo lo hizo la cantante Olivia Rodrigo, luego de que en redes sociales se subiera un video de la acción de ICE musicalizado con un tema de su autoría.