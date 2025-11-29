Ben Stiller lanzó una nostálgica bebida que es furor en EE.UU.: recetas tradicionales y bajas calorías

Ben Stiller incursionó en el mundo de las gaseosas y lanzó un nuevo refresco en Estados Unidos. Stiller’s, la soda creada por el reconocido actor, fue pensada con el objetivo recordar el sabor de las bebidas clásicas de los ‘80. El artista la presentó como una opción “realmente buena para tomar”.

Stiller’s: cómo es la nueva soda de Ben Stiller y qué sabores ofrece

La marca presentó su línea en septiembre de 2025 como un guiño a las sodas del pasado, pero con una composición más simple. El sitio sostiene que Stiller impulsó el proyecto porque siempre valoró las bebidas tradicionales y buscó recrearlas “con ingredientes naturales y un costo calórico más bajo”. La empresa define la colección como “refrescos inspirados en los sabores de siempre”.

Stiller impulsa el proyecto por amor a las sodas tradicionales

En el video de lanzamiento, Stiller resume el concepto con humor cuando afirma: “Es una bebida con gran sabor y más saludable”, y asegura que cada lata incluye “muchas burbujas”. Los tres sabores iniciales son Lemon Lime, Shirley Temple y Root Beer.

El sitio afirma que la marca busca “volver a poner el refresco clásico en el mapa” y destaca que la línea evita cargas altas de azúcar, colorantes y calorías. El mensaje incorpora el tono habitual del actor, con guiños irónicos en toda la presentación, como cuando aclara que el producto está “hecho por personas famosas reales”.

Lemon Lime, Shirley Temple y Root Beer forman el trío inicial de la línea Foto de stillerssoda.com

¿Dónde se consigue Stiller’s en Nueva York y Nueva Jersey?

El sitio oficial indica que la distribución ya cubre más de cien locales en el área de Nueva York y el Tri-State. La lista incluye mercados, tiendas de productos naturales y supermercados de Manhattan, Brooklyn, Staten Island, Hoboken y Jersey City. Entre los puntos de venta figuran:

7th Avenue Gourmet (Brooklyn, NY)

Citarella West Village (Manhattan, NY)

Food Emporium (Brooklyn y Manhattan)

West Side Market (varias sedes)

Hudson Greene Market (Jersey City, NJ)

Prime Corner (Hoboken, NJ)

Stew Leonard’s (Clifton, NJ)

El buscador del sitio permite ubicar tiendas por dirección o código postal. Además, informan que tienen disponibles las sodas en la tienda de Amazon.

La marca promete ingredientes simples y un perfil más natural Foto de stillerssoda.com

¿Cómo se perciben los sabores de Stiller’s?

El creador argentino Alejandro Roig, conocido como burgrkid en Instagram, probó las tres variantes de Stiller’s y destacó el diseño y la estética del producto. Contó que recibió las latas “recién traídas de Estados Unidos” y afirmó: “Es la novedad que más quiero probar en el mundo de las gaseosas”.

Al describir la Root Beer, aseguró que combina notas “tipo Dr. Pepper y golosina”, aunque con una intensidad más baja. Dijo: “No la entiendo, pero está buenísima. Es una gran root beer para arrancar porque no es tan chocante”.

La fórmula evita altos niveles de azúcar, colorantes y calorías Foto de stillerssoda.com

Sobre la versión Lemon Lime, opinó que resulta más suave de lo esperado. La definió como “soda con una gota de limón” y señaló que “no vale la pena” en comparación con las otras. También remarcó la identidad visual de la marca. Con humor, comentó: “La estética es muy perfecta. Es lo mejor que tiene”.

A esa mirada se suma la evaluación de Sabrina Choudhary para Food Network Magazine, quien también degustó los tres sabores y los describió como “refrescos que se ubican entre una soda tradicional y un seltzer más liviano, con menos azúcar, pero sin renunciar del todo al perfil clásico".

La autora señala que Stiller’s se posiciona como una “soda de la vieja escuela para un público actual”, con 30 calorías por lata, mezcla de endulzantes (azúcar de caña, jugo de fruta, agave, monje y stevia, según sabor) y vitaminas B12, C y D en cada unidad.

Su reseña coincide en algunos matices con Roig —sobre todo en Root Beer, que ella percibe con carácter definido, pero menos intenso que una gaseosa común—, aunque difiere en Lemon Lime: para Choudhary fue la más equilibrada y refrescante, con una efervescencia que “evoca un Sprite bien ácida”, aun sin alcanzar la potencia de uno tradicional.

En cambio, la periodista fue más crítica con Shirley Temple, la cual definió como dulce, liviana, color salmón y con una carbonatación que se desvanece rápido, lo que deja una sensación persistente del endulzante.