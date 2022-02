Ben Stiller reveló el fuerte reclamo que le hizo su hija tras reconciliarse con Christine Taylor

La reconciliación de los queridos actores Ben Stiller y Christine Taylor se convirtió en una de las noticias de la semana por la naturaleza reservada de la dupla, que no suele hablar sobre su vida privada. Sin embargo, en esta oportunidad fue el director de la flamante serie de AppleTV+, Severance, quien decidió compartir que, tras cinco años separados, había vuelto con quien fuera su pareja por más de 17 años.

En diálogo con Esquire, el actor reveló que la chispa volvió a encenderse luego de mudarse a la casa de Taylor junto a sus dos hijos, Ella Olivia, de 19 años y Quinlin Dempsey, de 16, en el primer tramo de la pandemia de Covid. “Con el transcurso del tiempo, lo que nos pasaba evolucionó. Nos separamos y volvimos a estar juntos y estamos felices por eso. Ha sido realmente maravilloso para todos nosotros. Inesperado y una de las cosas que surgieron de la pandemia”, relató conmovido. De todos modos, su hija Ella no recibió la noticia como él esperaba.

Christine Taylor y Ben Stiller, reconciliados BG/The Grosby Group

Stiller le compartió al mismo medio que la joven le hizo un fuerte reclamo que él escuchó atentamente y con el que coincidió plenamente, aunque le resultó doloroso escucharlo. Ella le reprochó haber estado ausente en su adolescencia, con motivo de la separación de Taylor en 2017.

“Fue muy elocuente, sabe expresarse muy bien, aunque fueron cosas muy duras de escuchar”, reconoció el realizador. “Yo no estuve con ella del mismo modo en que mis padres no estuvieron conmigo, y siempre pensé que no debía hacer lo mismo, aunque al mismo tiempo estaba buscando mi propio camino, tenía mis sueños y tengo que reconocer eso también”, añadió con sinceridad el hijo de los recordados comediantes Jerry Stiller y Anne Meara.

Después de 18 años juntos, en 2017 Ben Stiller y Christine Taylor se separaron y con la pandemia decidieron darse una nueva oportunidad Reuters

En cuanto a su reconciliación con Taylor, el director expresó: “Creo que respetamos las cosas que tenemos en común y también aquellas en las que somos diferentes. Y creo que aceptando eso, realmente podés apreciar más a alguien, porque no estás tratando de hacer que cambien por vos. Una vez que aceptás eso, ahorrás mucha energía. ‘Esto es algo que funciona para mí; esto es algo que no funciona para mí’. Si tienes ese nivel de confianza con tu pareja, sabe que cuando decís ‘no me gusta hacer eso’ no estás diciendo ‘no me gustás’”.

Stiller y Taylor anunciaron su separación en 2017 a través de un comunicado. “Con inmenso amor y respeto el uno por el otro y los 18 años que pasamos juntos como pareja, hemos tomado la decisión de separarnos. Nuestra prioridad seguirá siendo criar a nuestros hijos como padres dedicados y los amigos más cercanos. Le pedimos amablemente que los medios respeten nuestra privacidad”, expresaron en ese momento. Los actores se conocieron filmando un piloto para la serie de TV Heat Vision and Jack en 1999, y se casaron en mayo de 2000. Asimismo, trabajaron juntos en pantalla en varias ocasiones, como en los films de Stiller Una guerra de película, Zoolander y su secuela, y en Dodgeball de Rawson Marshall Thurber.

Ben Stiller y Christine Taylor compartiendo pantalla en Zoolander Archivo

Luego de confirmar su separación, la pareja apostó por mantener la armonía familiar, tanto así que fueron fotografiados juntos en múltiples ocasiones compartiendo salidas, sin resquemores. “Fue una dulce noche familiar. Los niños brillaban porque a todos les encanta el teatro, y Ben y Christine se veían felices juntos, sonriendo y riendo y tomados de la mano, especialmente durante el intermedio”, reveló un espectador de la obra Pretty Woman a revista People cuando se encontró con la familia Stiller en la sala para ver el musical basado en el film de Garry Marshall.

La hija de Ben Stiller le reprochó no haber sido un padre presente cuando estaba separado de su madre AP