Benito Fernández, ofendido con Gino Bogani: "Tiene que pedir disculpas a todos los diseñadores y a la industria"

13 de diciembre de 2020 • 01:05

El diseñador Gino Bogani calificó con dureza el trabajo de sus colegas en una extensa entrevista con LA NACION Revista y los llamó "mamarrachos". Como era de esperarse, estas declaraciones generaron una ola de críticas y muchos de los aludidos decidieron responderle. Este sábado, Benito Fernández se sumó a la lista.

"Él salió a criticar a sus colegas y me dolió muchísimo que justamente fuera él quien lo hiciera. Lo respeto y admiro mucho. Después, enojado por lo que había dicho, aseguré que no lo admiraba ni respetaba más. Pero ahora vamos a corregirlo", le dijo el diseñador a Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina.

"La verdad que me dolió que atacara en este momento, independientemente de lo individual, tan agresivamente a la industria... Y sinceramente, hace 20 años que no hace desfiles", siguió el exjurado de Corte y confección. Analizando los motivos que pueden haber llevado a su colega a realizar esas declaraciones, arriesgó: "Creo que los memes que hacen con los vestidos de Juana (Viale), hicieron que saliera a atacar así". Es que, semana tras semana, Bogani viste a la conductora de La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand, y sus diseños no suelen pasar desapercibidos en las redes.

"Tiene que pedir disculpas a todos los diseñadores y a la industria. Me encantaría que me mande un mensaje, pero tiene que salir de él, no de un amigo en común", afirmó Fernández. Y reveló: "Casi le escribo, pero me tiene que escribir él. Si me llama, obviamente que iré, porque lo admiré de toda la vida". Y sobre cuál será la reacción de los aludidos por Bogani a partir de ahora, al ver sus creaciones y recreaciones, aseguró risueño: "Ahora lo vamos a criticar en todos los vestidos que haga".

Bogani expresó en la entrevista a LA NACION: "Podría empezar con Pablo Ramírez. Creo que, a pesar de no usar materiales maravillosos, es muy prolijo y hace los cincuenta muy bien. Sin intención de ofender, creo que no se puede hacer toda la vida lo mismo. (...) Yo lo valoraría más si sus looks, aunque repetidos, fueran inventados por él. Reproducir una época no es crear. (...) Igual lo respeto, porque es muy educado. Pero honestamente... ¿Benito [Fernández]? Igual rescato algo: como hace tiempo insiste en juntar todas esas cosas de colores, mezclas y qué se yo, podría decir que hasta encontró un estilo. Pero no es un diseñador. Como tampoco lo son otros. Que me perdonen, pero pienso así".

Y agregó: "Hace un tiempo fui al Hotel Alvear a un desfile de varios diseñadores. Lo hice como espectador, por un compromiso, sentado junto a Fortuna Sutton. Participaban él, Evangelina Bomparola, Amelia Saban con Menage a Trois y algunos más. La verdad, quedé bastante perplejo. Nada lindo ni bien hecho. Cerró el desfile Lage. Aparecieron los vestidos. Todos más o menos lo mismo. Y veo uno con un solo hombro que llevaba el cierre mal colocado. Javier Saiach creo que no estaba en esa ocasión. Pero lo mismo. Hace todo con esos bordados de las servilletas. Aunque tuvo la buena idea de pasarlos a la tafeta. Hay buena mano de obra en Paraguay, pero no se puede pasar la vida haciendo eso".

