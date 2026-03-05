Zaira Nara opinó del romance de Chechu Bonelli con su ex, Facundo Pieres y lanzó un dardo contra Paula Chaves

Zaira Nara habló por primera vez sobre la relación amorosa entre su expareja, Facundo Pieres, y Chechu Bonelli y no ocultó que está al tanto del romance. La modelo fue consultada sobre el tema y dio detalles sobre el vínculo que mantiene al día de hoy con el polista.

En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), la también conductora empezó refiriéndose a su presente sentimental y a otros detalles de su vida privada. Según explicó, se encuentra atravesando una etapa personal en la que prioriza otras cosas.

“No tengo nada para contar. Estoy pasando el mejor momento de mi vida, la verdad, sin ganas de nada”, afirmó frente a las versiones que apuntan a que la modelo estaría iniciando una relación con el magnate francés Robert Strom. “Se me puede ver [acompañada] porque tengo amigos y la verdad que mis amigos también tienen amigos”, mencionó.

“Cuando uno está soltero se te puede ver acompañada de amigos y siempre va a estar interpretándose algo así, pero estoy sola”, aseguró. Cuando le preguntaron si efectivamente con el empresario se estaban conociendo, Nara dijo con humor: “Siempre uno está conociendo. A todos estás conociendo”.

Facundo Pieres y Zaira Nara se separaron el año pasado

En otro tramo de la charla, los conductores del programa le preguntaron a la modelo por el actual presente sentimental de su expareja, Facundo Pieres y si estaba al tanto de la relación entre el polista y Bonelli. Sin vueltas, Zaira Nara respondió: “Sí, sabía, ¿eh? Bueno, la verdad que tengo mucho cariño con Facu, con su familia”, expresó primero.

La modelo luego agregó que el vínculo con su expareja continúa siendo afectuoso: “Es una persona que fue y va a ser siempre muy importante en mi vida”, señaló. Además, la hermana de Wanda Nara destacó que también tiene una buena relación con Bonelli, lo que la lleva a mirar el nuevo romance con buenos ojos. “A Chechu también la aprecio mucho. Y si, estoy al tanto de todo”, afirmó, dando a entender que la situación no la incomoda.

Cuando le preguntaron si alguno de los protagonistas le había contado directamente sobre el inicio del vínculo, prefirió no revelar detalles. “Prefiero esas cosas guardarlas en la intimidad, porque muchas veces los terceros terminan diciendo cosas que ni los protagonistas dijeron, así que no tengo nada para decir”.

De todos modos, Zaira dejó en claro que le desea lo mejor al polista en esta nueva etapa. “Me encanta que él pueda ser feliz. La verdad que siempre fue algo que le dije, que se merece alguien que lo pueda acompañar, que lo haga feliz, así que estoy muy contenta por él”, aseguró.

La modelo respondió también a la pregunta de si le parece una pareja hot la conformada por Pieres y Bonelli. “Bueno, no sé si soy la indicada para decir si me parecen hot o no, es como medio border que una ex diga ‘me parece hot’”, señaló entre risas. “Yo no soy tan de ese estilo de ex”, añadió.

En ese tramo de la conversación surgió el nombre de Paula Chaves, quien fue novia del polista y llegó a opinar en su momento sobre la relación que posteriormente tuvieron Nara y Pieres, cuando ellos estaban en pareja. Ante la comparación con aquel episodio, Nara recurrió al humor y lanzó una indirecta a quien fuera su amiga: “Conmigo [dio ] el visto malo. No, es mentira”, dijo entre risas.

Luego aclaró que el tiempo transcurrido desde aquellas historias hace que hoy mire todo con distancia. “Pasó tanto tiempo de todo que la verdad que me parece que ya es como anecdótico”, concluyó.

La amistad entre Zaira Nara y Paula Chaves se quebró tras el inicio del romance entre la hermana de Wanda y Facundo Pieres instagram @chavespauok

Nara y Pieres se separaron el año pasado tras casi tres años de relación. La ruptura se conoció en abril de 2025, cuando los periodistas Pepe Ochoa y Santiago Riva Roy revelaron en el programa El ejército de la mañana (Bondi Live), que la modelo y el polista habían decidido poner fin a su noviazgo. La relación había comenzado en medio de un escándalo mediático por el distanciamiento entre la modelo y su entonces amiga Paula Chaves.

El vínculo entre Nara y Pieres generó repercusiones desde el inicio, ya que el deportista había sido pareja de Chaves más de una década antes. Esa situación generó incomodidad entre ambas y derivó con el tiempo en el quiebre de su amistad.