Así serán los looks de los Martín Fierro: corte sirena, bordados y la conductora que sorpresivamente cambió de diseñador

Esta noche se realizará la gran fiesta de la televisión, la entrega de los premios Martín Fierro y las figuras del espectáculo local están desde hace días preparándose para brillar en la alfombra roja de la gran ceremonia.

En diálogo con LA NACIÓN, grandes diseñadores argentinos adelantaron cómo se vestirán en esta ocasión sus musas para engalanar la gran fiesta.

Como lo hace desde hace años, Mirtha Legrand, cuyo ciclo La noche de Mirtha está nominado a Programa de interés general, lucirá un modelo de Claudio Cosano. Súper elegante y fiel a su estilo, la Chiqui lucirá un vestido bordado a mano. Aunque pedidos no le faltaron, esta vez el diseñador vestirá solo a la conductora, ya que por estos días está viajando a México por la campaña Verano 2026 de su colección.

Otro de los creadores preferidos de la Legrand es Mario Vidal, de la marca Iara, que en esta ocasión se encargará de los looks de las integrantes de Aptra Susana Roccasalvo, Evelyn Von Brocke y Pilar Smith. Aunque prefirió no brindar demasiados adelantos sobre qué lucirán las periodistas, comentó: “No puedo decir mucho, no sería sorpresa. Pero irán con el estilo que me caracteriza y la gama de colores estará entre el gris y el rosa, celeste a verde, y negro”.

Mirtha Legrand lucirá un diseño de Claudio Cosano StoryLab

Sorpresivamente, Juan Viale esta vez no irá con Gino Bogani, sino que elegirá una pieza de Gabriel Lage, al igual que Mariana Fabbiani, a quien ya vistió por partida doble para los Martín Fierro de Cine. Ambas nominadas a Conducción femenina (categoría que comparten con Pamela David, Susana Giménez, Verónica Lozano y Wanda Nara) compartirán diseñador, pero lucirán muy diferentes, representando su estilo cada una de ellas.

“Son dos mujeres maravillosas y es un placer vestirlas a las dos. A Mariana la vestimos hace años, tiene una personalidad única, nos divertimos en las pruebas y es un placer, y Juana se está sumando en el último tiempo y es un placer que pueda lucir nuestras piezas con su belleza. Cada pieza representa a nuestra firma de una manera muy fuerte y cada una de ellas en el estilo suyo y que tenemos ganas de imponer en esta edición. El de Fabbiani va a ser un vestido muy especial, ya verán por qué, absolutamente elegantes para una red carpet, con lo que una entrega de premios merece. Son mujeres que gustan lucir sin llamar la atención”, dijo el diseñador. Como siempre se tratará de atuendos realizados a mano.

Juana Viale sorprende con su cambio de diseñador (Fuente: Instagram/@lamesazaarg)

Camila Romano vestirá a dos mujeres totalmente diferentes. Por un lado se encargará del look de Dominique Metzger, que estará presente con el equipo de Telenoche, nominado como noticiero nocturno. La periodista pasará por la alfombra con un diseño bordado hecho a medida, joyas de Santino y zapatos de Claude Benard. También se encargará de vestir a Yanina Latorre, que usará un diseño de su colección primavera verano, que están definiendo a último momento. Mientras que Pampita lucirá un modelo de Carolina Herrera, la marca de la cual es embajadora, luego de que la China Suárez dejara el puesto.

Por el lado de las actrices, Romina Gaetani, nominada por su labor en Buenos chicos, lucirá un modelo de Fabián Zitta. “Es un vestido de los años 50, color shocking con detalle en el escote muy expresionista y distintivo de mi estilo. Llevará joyas Cipriano y zapatos Claude Bernard”, pudo adelantar el diseñador.

Carolina "Pampita" Ardohain

Entre las encargadas de la alfombra roja, este año estará Lucila “La Tora” Villar, que será vestida por Maximiliano Jitric. “Me está dejando ser en mi máximo esplendor”, festejó el diseñador que tendrá total libertad para crear los dos looks que lucirá la ex Gran Hermano. “Va a usar dos vestidos, el primero es uno de corte sirena de cuello alto irregular con puños pluma color negro y el segundo está realizado con la técnica moulange, es decir realizado previamente sobre un maniquí”, adelantó el diseñador.

Recién llegado de Nueva York, en esta partida Benito Fernández solo se ocupará de vestir a Sol Urroz, conductora del ciclo Itelexis Mujer, por Net TV, nominado a Programa de servicio: “Es un vestido sirena al cuerpo con espalda importante con escote buche delante de satén color rosa palo y zapatos bordeaux de Sylvie Geronimi”, señaló el diseñador.

Patricia Profumo no será de la partida. Sin embargo, la diseñadora sí estará presente en la alfombra roja junto con dos modelos para presentar su colección Primavera Verano 2026: “La vamos a presentar el 25 de noviembre pero brindaremos un adelanto. Se llama Magic, basada en flores, con mucho oscuro, negro, transparencias, tules, decoración; hay alto pret a porter y alta costura. Habrá blusas, pantalones, encajes y mostraremos algo en la red carpet”, comentó.

Cami Homs BAFWeek

En lo que a accesorios respecta, Nico Bunchbinder, de la reconocida joyería Jean Pier, adelanta lo que se verá durante la gran noche: “Habrá un mix de joyería clásica de alta gama de oro blanco y brillantes en aros, pulseras y anillos con joyería de estilo moderno y diario de otros materiales como zafiros y rubíes. Muchos modelos de aros diferentes y anillos importantes acompañando los vestidos y gemelos y pinchos para los hombres”.

Por último, el peinado: Max Jara adelantó que Cami Homs llevará algo muy natural, seguramente un efecto wet look o algo con textura, que es la tendencia que se viene.