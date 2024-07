Benito Fernández habló sobre la crisis que atraviesa su negocio y le pidió disculpas públicas a sus hijos: “Quedaron expuestos”

Escuchar

Luego de que en LAM aseguraran que Benito Fernández estaba atravesando un difícil momento económico que lo llevó a despedir a varios empleados y lo dejó imposibilitado de solventar las indemnizaciones de los mismos, el diseñador decidió romper el silencio y dar su versión de los hechos a través de un descargo publicado en su cuenta de Instagram.

“A través de este medio me voy a expresar. Estuve incomunicado un tiempo por un problema de salud y por consejo profesional sin acceso a mi teléfono y redes”, comenzó diciendo en el posteo, ratificando la información brindada por su jefa de prensa, Mariana Metzger, a LA NACIÓN. “En primer lugar, en nombre mío y de la marca, quiero pedirle públicamente disculpas a mi equipo de trabajo por el mal momento atravesado y agradecerle el apoyo que me ha expresado y que se ha venido renovando a lo largo del tiempo . Mi equipo es como mi familia”, añadió.

“ Estamos transitando un momento económico difícil en la empresa que exige tomar decisiones , pero quiero dejar aclarado que el estado de las cosas no es lo que errónea y desacertadamente se ha difundido públicamente en las últimas horas”, quiso dejar en claro, haciendo referencia a las versiones que circularon en el día de ayer, que aseguraban que el diseñador estaba recibiendo amenazas de parte de sus empleados. “Quisiera pedirles la colaboración para evitar la difusión de noticias especulativas y tendenciosas, ya que además esto pone en cuestionamiento la credibilidad del funcionamiento de mi negocio”, remarcó.

Fernández reconoció que tuvo que hacer algunos cambios dentro de la empresa debido a esta crisis que atraviesa, y que actualmente se encuentra reestructurando todo para ajustar los gastos. “Esto incluye dejar de lado por el momento la línea prêt-à-porter y concentrarme exclusivamente en la alta costura. Por ende, quiero reiterar que mi negocio está en proceso de readecuación para poder continuar trabajando en lo que más me apasiona ”.

Benito Fernández: "Les pido que confíen en mí"

“Quiero darle la tranquilidad a toda la gente que me elige, a los que me han apoyado y brindado su cariño siempre, de que voy a seguir trabajando con la dedicación que siempre me caracterizó. Mi compromiso es seguir creando e inspirando para que todas las mujeres que confían en mí disfruten y se enorgullezcan de sus vestidos ”, quiso dejar en claro, desmintiendo su retiro. “Quiero decirles a aquellas novias, quinceañeras, madrinas y demás clientas que hoy me eligieron para sus celebraciones que estoy totalmente comprometido con estos diseños. Sé lo importante que son estos vestidos para ustedes, que son su sueño, y cumpliré con cada trabajo. Les pido que confíen en mí ”, agregó.

“Por otro lado, quiero disculparme con mis hijos, Lucas y Marina, porque en un momento vulnerable mío quedaron expuestos a una situación que les resulta ajena. Hoy, ya está superado y estoy con la energía puesta en mis creaciones. Agradezco también a todos mis amigos y la gente que me quiere, que sé que siempre están ahí, en las buenas y en las malas. Y quiero expresar además mi profundo agradecimiento a mi país por las oportunidades que siempre me ha dado. Es un orgullo enorme ser uno de los abanderados del diseño textil en el país ”, continuó. “Ya retomé mi agenda y estoy abocado a mi trabajo, concretando las citas de mis clientas y realizando las pruebas con ellas. Gracias por el apoyo y comprensión ¡Lo necesito más que nunca!”, finalizó el diseñador.

La publicación se llenó inmediatamente de mensajes de buenos deseos de parte de algunos colegas, como Fabián Zitta y Fabián Paz, y varios famosos que han elegido sus diseños a lo largo de los años, entre ellos María del Cerro, Mariana Fabbiani, Flor de la V y Andrea Frigerio.

LA NACION

Temas Benito Fernández