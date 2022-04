Benjamín Vicuña habló de la relación con sus exparejas y salió en defensa de su madre: “Inventaron un personaje que no es”

En medio de una cargada agenda laboral, Benjamín Vicuña se hizo un pequeño tiempo para entreabrir las puertas de su intimidad: además de contar cómo se organiza con la crianza de sus hijos, habló de su relación actual con sus exmujeres y volvió a defender a su madre, Isabel Luco Morandé, de las acusaciones que aseguran que no se llevaría muy bien con la China Suárez. “Inventaron un personaje que no es” , se lamentó.

Tras advertir que tiene muchos compromisos laborales, el actor chileno reveló cómo hace para ver a sus hijos entre tantos viajes. “Es un mes y medio de rodaje en Mendoza, donde estaré yendo y viniendo todos los fines de semana pero bueno, como todos los padres separados nos organizamos y buscamos una manera para tener calidad de tiempo con los niños y no perder eso”, comentó en una nota con Socios del espectáculo, por la pantalla de eltrece.

Su comentario dio pie para que la cronista le pregunte por su actual relación con Pampita Ardohain y María Eugenia Suárez; las madres de sus hijos . “Me llevo muy bien, eso es fundamental. Creo que todos queremos lo mejor para los niños. No creo que ningún tipo que esté separado quiera llevarse mal con la madre [de sus hijos]. El ideal es poder tener buena onda al menos respecto a la logística y la organización que a veces es tan difícil”, confesó.

“¿Tu mamá como está?” , lanzó la movilera inesperadamente. “Bien, muy bien. Pobre vieja, [le] inventaron un personaje. La pusieron de mala”, señaló en relación a las versiones que circularon sobre la mala relación -recrudecida luego de la separación- entre su madre, una mujer muy poderosa en Chile, y su expareja, Eugenia “China” Suárez, madre de sus hijos Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña y su pequeña hija Magnolia Captura Instagram

“De verdad, mi vieja es un amor. Ya no hablo más de ella porque fue culpa mía. Empecé a hablar que la quería tanto y después se armó un tema que no es”, concluyó no queriendo reavivar la polémica.