El tierno álbum de fotos de Brisa, la sobrina de Pampita que cuida a Ana

Brisa Ardohain se convirtió en una chica con muchos seguidores en las redes sociales luego de que trascendiera que ella sería la encargada de cuidar a Ana García Moritán. La sobrina de Pampita Ardohain vino desde La Pampa y se instaló en Buenos Aires para ser la niñera de la beba de la modelo y el empresario.

Fue la misma Carolina quien le pidió que viajara, ya que sus días se volverían aún más intensos al ponerse al frente de El Hotel de los Famosos (eltrece). Entonces recurrió a Brisa, quien se mostró encantada con el desafío y además sumó unos cuantos seguidores a sus redes sociales: tiene casi 30 mil en su cuenta de Instagram.

Brisa Ardohain, sobrina de Pampita, con Ana García Moritán https://www.instagram.com/ardohainbrisaa/

Es que tanto la conductora como el ahora político tienen jornadas laborales intensas y no pasan mucho tiempo dentro de casa. “Esperé toda mi carrera este proyecto. Estar en el prime time como conductora. Son 20 años de trabajo para decir: ‘al fin llegó la propuesta, al fin llegó la oportunidad’. Todos mis familiares y amigos están emocionados conmigo porque saben lo que significa para mí”, decía Pampita sobre su trabajo en El Hotel de los Famosos el día del debut.

Ella, junto a Leandro “El Chino” Leunis, conduce el reality en el que 16 famosos conviven y compiten durante cuatro meses por un premio de 10 millones de pesos. Los participantes de El Hotel, ubicado en Cañuelas, son: Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz.

Quién es Brisa

Antes de decir que sí a El hotel de los famosos, Pampita tuvo que pensar en el bienestar de la pequeña Ana, ya que sus otros tres hijos están escolarizados y tienen bien aceitada la rutina. Entonces habló con su familia y reflexionó sobre la cantidad de horas que estarías lejos de casa: las jornadas de grabación duran 12 horas y son de lunes a sábado.

Brisa Ardohain, sobrina de Pampita, con la pequeña Ana https://www.instagram.com/ardohainbrisaa/

“Hubo una conversación previa porque este proyecto me demanda mucho tiempo fuera de casa. Me voy muy temprano con Anita. Vino mi sobrina Brisa de La Pampa para ayudarme. Me voy tempranísimo con la combi para allá. Estoy todo el día y después vuelvo. De lunes a sábados se graba”, explicó Pampita durante un breve diálogo con Los socios del espectáculo (eltrece). Fue así que surgió la idea de convocar a Brisa, una persona de máxima confianza para cuidar a la beba de ocho meses.

La joven, de 19 años, vivía en Doblas y ante la propuesta de su tía decidió alejarse de La Pampa para emprender un nuevo camino en la capital. Es hija de Leonardo Ardohain, hermano de Pampita y de Leticia Geis.

En esa misma entrevista, Pampita aseguró que cuenta con todo lo que necesita en el set y definió su camarín como un jardín de infantes.

A partir de ese momento, muchos de sus fans pidieron a través de las redes sociales que hiciera un tour por el camarín y fue Cande Ruggeri quien se encargó de guiarlo. Luego de tocar la puerta acompañada por la cámara, fue recibida por Pampita con Anita en brazos. “Tenemos de todo, es casi un jardín de infantes, hay mucha ropa pero todo es prestado, se usa y se devuelve. Tenemos los looks de los copetes y los de adentro del hotel, así que tenemos 10 atuendos por semana”, relató, luego de mostrar los despampanantes vestidos que colgaban de un perchero.

Y detalló la rutina que realiza con la beba: “A la mañana viene en pijama porque la saco de la cuna 7.30 y después acá la bañamos, la cambiamos. A la hora de la siesta nos abrazamos y después va a la cuna”. Una vez terminado el recorrido, se despidió de Cande y la invitó a cuidar a Anita cuando quisiera.

Ya pasaron algunas semanas desde el desembarco de Brisa en la casa de los Moritán-Ardohain y ella se encarga de compartir tiernas imágenes de cómo son sus días. “Resumen de nuestros días”, escribió como subtítulo de una galería de imágenes que subió a su cuenta de Instagram. Se la ve muy cariñosa en la sucesión de selfies en las que sostiene en sus brazos a la pequeña Ana. Tanto Brisa como la beba sonríen y muestran parte de la dinámica que se generó entre ellas en estos días en que empezaron a compartir tiempo juntas.