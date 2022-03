Benjamín Vicuña se hartó de los rumores: “Ya no me queda una gota más de sangre, déjenme tranquilo”

A pesar de que intenta mantener un bajo perfil, su nombre siempre aparece en medio de rumores, especulaciones y polémicas. Esta mañana, Benjamín Vicuña se cansó y rompió el silencio : las supuestas infidelidades, su relación con la China Suárez y el conflicto entre su ex y su madre por la casa de Pilar.

En la calle, y muy tranquilo, el actor decidió concederle una nota a Socios del espectáculo y aprovechó para aclarar algunas versiones que surgieron en el último tiempo en torno a su persona. El primero de los temas a desmentir fue su breve affaire con una modelo chilena llamada Kika: “Kika es amiga, soy amigo de su pareja. La conozco desde hace 20 años. Coincidimos en un evento, en el lanzamiento de Falabella en noviembre del año pasado”, comenzó Vicuña con cierto cansancio.

“Ya está, ¿no? Me tienen medio de punto, chicos. Déjenme trabajar tranquilo . Yo a ustedes los dejo, tengo la mejor onda, les deseo larga vida, que tengan laburo y éxito pero a mí ya no me queda una gota más de sangre ; déjenme tranquilo. Déjenme trabajar, poder recomponer lo que me ha costado tanto la vida”, pidió casi a modo de ruego el galán.

“¿Con Eli [Sulichin] todo bien? ¿Hay ganas de agrandar la familia?”, le preguntó no obstante el cronista interesado por su romance con la amiga de Pampita Ardohain. Sin querer contestar, el actor lanzó una risa dando a entender que es demasiado pronto para pensar en eso. Y enseguida, aprovecho la ocasión para hablar del día en que conoció a su pareja en el bautismo de Ana, la hija de su ex junto a García Moritán . “Yo no fui al bautismo de Ana, era el bautismo de mi hijo Benicio que hicimos una especie de dos por uno; cosa que nunca salí a aclarar. Por eso estuve presente y compartí parte del bautismo de su hija Ana, que es preciosa. Pero no salgo a aclarar porque me parece que no tengo la energía, ni el tiempo, aunque escucho y hay cosas que duelen”, reveló el artista que hace días nomás se abrió en una extensa entrevista y producción de fotos con ¡HOLA! Argentina.

“Venía muy golpeado”, le contó a la revista antes de confesar que recién ahora está transitando un momento de mayor plenitud personal. “Estoy en un momento de mucha introspección, sumado a lo que pasó con la pandemia, lo que está pasando en el mundo entero, es imposible no estar en una etapa de reflexión frente a la vida. En ese sentido, hay una madurez, una sensación de seguir construyendo la segunda etapa de mi vida”, afirmó.

Benjamín Vicuña y sus cinco hijos. Esta semana, el actor también habló, y en profundidad, con ¡HOLA! Argentina

Su relación con la China y la disputa por la casa de Pilar

Tras aclarar que ante la cámara de Socios del espectáculo que con la China Suárez está todo bien, Benjamín Vicuña se tomó unos minutos para hablar en profundidad de cómo es su relación actual con su ex . “Se le han sacado muchos capítulos a algo que ya terminó hace un montón. No hay juicio, no hay nada. Me separé. Le deseo lo mejor a la mamá de mis hijos, que sea feliz, está enamorada . Yo estoy con mi vida también, trabajando, con mis hijos”, confesó.

A su vez, aprovechó para desmentir las versiones que aseguran que su madre, Isabel Luco, tiene una mala relación con la actriz y explicó que no hay ningún tipo de conflicto con la casa de Pilar, donde vive Suárez con sus hijos. “No pensaba salir a desmentirlo porque las cosas se agrandan pero ya cuando ves a tu vieja, que la quiero muchísimo, que la meten en un rol feo, ya es el colmo”, indicó molesto.

Benjamín Vicuña y la China Suárez en su último trabajo juntos, la serie Terapia Alternativa

“ Mi vieja no tiene nada que ver con esto, vive en otro mundo. Aparte son todas mentiras. No hay un juicio, ni nada. Yo vivo solo desde los 16 años y no tiene injerencia en mis temas. Lo único que quiere y busca es tener una buena relación con su nuera por salud y bienestar de los chicos y así es, ellas hablan y tienen un vínculo; está todo perfecto”, aclaró.