Beto Casella reveló el misterio de la banda elástica en su nariz: “Tuve un quiste maligno”

Desde hace semanas, Beto Casella luce cada noche, en su paso por Bendita, una banda elástica en su nariz. Muchos de los televidentes del programa de El Nueve, y también algunos de los seguidores del conductor en las redes repararon en ese detalle y, preocupados, quisieron saber a qué se debía. Este martes, el periodista recurrió a su cuenta de Instagram para explicar qué es lo que le ocurrió. “Tenía un granito que terminó siendo un quiste maligno”, reveló.

“A los que preguntan qué me pasó en la nariz, porque me ven con esta venda desde hace un mes, gracias por la preocupación. Les cuento que lo que parecía un granito terminó siendo un quiste maligno, de esos que hay que extirpar, porque no sabés hasta dónde llega ni cuánto puede crecer. Extirpar, en mi caso, significó hacer un agujero como de un balazo, entraba un dedo, en el medio de la nariz”, comenzó diciendo Casella en el video que subió a su cuenta.

Y continuó: “Extrajeron todo, por suerte, y después hubo que suturar, que no es fácil en esa zona porque está tirante la piel. De hecho, hubo que hacer una segunda operación para poder suturar bien y acomodar bien, porque tuvieron que cortar más piel hacia arriba”.

Según explicó el conductor, el procedimiento no terminó allí. “Además, te ponen un poco de toxina botulínica para dejar quietito el músculo de la nariz, porque hablás, se mueve, y no cicatrizás más. Por eso, tengo la cara como rígida en algunas zonas. Pero, bueno, hay que hacerlo y se hizo”, reveló.

Con respecto a los pasos a seguir, adelantó: “Ahora, hay que ver si pueden -con un trabajo de limar un poco, emprolijar- dejarme una nariz linda, porque está toda remendada como una media”.

“Todo esto, casi sin dejar de ir a laburar, ustedes me vieron. Porque por ahí lo hacíamos un viernes a la noche, para poder estar el lunes presentable. Me vieron siempre con esto, pero el fin de semana por ahí estaba con una venda más grande”, indicó.

“Ahora habrá que hacer un poco de reconstrucción con láser, si es que se puede. Y puede ser que me demande dos o tres días de no estar en la tele, porque te inflamás, te ponés colorado...”, anunció. Y recomendó: “Así que quería contarles esto y decirles que se cuiden del sol. El sol genera muchas de estas cosas. A veces, lo podés heredar, pero fíjense bien, usen protector si andan mucho por la calle, porque hay mucho cáncer de piel que salen así, en forma de pequeño grano al principio y después se complica”.

“Esto es lo que estuve atravesando. Yo sé que hay cosas mucho peores, gente internada en hospitales por Covid-19 que está peleando por su vida. Pero, ya que mucha gente me preguntó, les quise contar”, finalizó.

LA NACION