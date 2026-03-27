Edith Hermida: los comentarios que le duelen, el cachetazo a Beto Casella y por qué se siente “un animal en extinción”

Empezó su carrera tímidamente en radios barriales, hace más de 30 años. Supo aprovechar cada oportunidad y hoy se luce como conductora de Bendita, en El Nueve, y también todas las mañanas en La 100, en El club Del Moro. En una charla íntima con LA NACION, Edith Hermida hace un recorrido de su historia en los medios y, además, detalla su experiencia como actriz en su unipersonal y en los espectáculos infantiles de Panam, donde interpreta a la bruja desde hace 13 años. También cuenta cómo terminó al frente de un clásico de la televisión cuando Beto Casella se mudó a América, y cómo está hoy su relación con él.

-Hace 18 años que estás en Bendita e hiciste tu caminito hasta llegar a la conducción. ¿Cómo fue?

-El primer año de Bendita, en el 2006, yo no estuve. Cuando se cumplió un año de programa les dijeron a los panelistas de ese momento que se terminaba porque, aparentemente, habían vendido el canal; y ellos firmaron con otros canales. El 25 de diciembre decidieron que Bendita seguía y buscaron otros panelistas. Ahí me contactó Diego Toni, me hizo la propuesta y me interesó. Yo venía de trabajar en Acoso textual, en América, y me iba de vacaciones. Así que cuando volví, arranqué en esa segunda temporada de Bendita. Al principio querían hacer una especie de late night show con humoristas, pero no funcionaba. Después volvieron a la idea original. Hoy hay más de 40 personas trabajando entre productores, editores, técnicos, nosotros.

Edith Hermida, al frente de Bendita

-Y te enamoraste del programa…

-Ya me gustaba Bendita. Lo veía todas las noches. Y a Beto lo conocía porque había trabajado con él en otro programa llamado Crónicas picantes, aunque nunca lo había visto personalmente porque yo estaba en el móvil y él en el piso. Y teníamos buena onda.

-Siempre la relación de ustedes fue muy lúdica…

-Siempre fue lúdica, es verdad. Lo seguía en todas desde el primer día. Nos reímos mucho.

-Beto se despidió el año pasado del programa, lo reemplazaste como todos los veranos y te quedaste con la conducción. ¿Cómo se dio?

-Todos los años Beto amagaba con la idea de cambiar de canal...

-Esta vez lo hizo y no lo seguiste, ¿por qué tomaste esa decisión?

-Hace 19 años que soy empleada del canal. Soy una chica grande, estoy en otro momento de mi vida y valoro la estabilidad, y la rutina también. Además, a mí me gusta Bendita. Entonces, cuando vi que iba en serio, me asusté. Me acuerdo que llamé a (Alejandra) Maglietti y le dije que al principio creía que a Beto se le iba a pasar, como siempre, pero esa vez era diferente. Me reuní con la gente de Mandarina [productora de BTV, el programa que conduce Casella en América] y escuché su propuesta. Y después me reuní con las autoridades de El Nueve, y Diego Toni me dijo que el programa continuaba con las personas que quisieran quedarse. Entonces le dije que me quería quedar, porque no me quería ir. Esa es la verdad.

"Estoy muy acostumbrada a mi estabilidad, y también estoy cómoda. Me gusta el programa. Me gusta el canal. No veía la razón para cambiar todavía. Hablé con Beto de todo esto y le dije, insistentemente, que recapacitara, que no se fuera" Gerardo Viercovich - LA NACION

-Elegiste lo seguro...

-Trabajo en relación de dependencia con el canal y eso ya no existe. Soy un animal en extinción (risas). Porque hoy nadie del sector artístico entra a un canal en relación de dependencia; todos son contratos. Soy de otra generación. Estoy muy acostumbrada a mi estabilidad, y también estoy cómoda. Me gusta el programa. Me gusta el canal. No veía la razón para cambiar todavía. Hablé con Beto de todo esto y le dije, insistentemente, que recapacitara, que no se fuera.

-Vos querías que él se quedara.

-Sí, obvio. Él lo sabe. De hecho, hace poco nos encontrábamos en un cumpleaños e hice como que le pegué una cachetada (risas). Beto dijo al aire algo que no corresponde y se lo marqué; dijo que yo iba al programa, me sentaba, me divertía, mandaba el chivo de mi unipersonal y listo. Y no es verdad. Soy una mujer que valoro la rutina y la estabilidad, pero soy muy apasionada por lo que hago y tomo riesgos todo el tiempo. De hecho, tomé muchos riesgos. Por ejemplo, el de ser actriz y de hacer un unipersonal. Salí de mi zona de confort.

"Cuando Beto se fue, nadie habló de la conducción. Hace años que lo reemplazo cuando él se va de vacaciones y esta vez también estaba estipulado de esa manera" Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Te dolió que dijera eso?

-Claro que me dolió. Y lo llamé y se lo dije. De verdad, no encontraba la razón para irme; más allá de los problemas que él podía llegar a tener en el canal, eran problemas que se podían solucionar porque no eran demasiado graves como para irse. Pero tomó esa determinación. Cuando Beto se fue, nadie habló de la conducción. Hace años que lo reemplazo cuando él se va de vacaciones y esta vez también estaba estipulado de esa manera. Me dijeron que adelantara las vacaciones en diciembre porque no iba a poder tomármelas más adelante. Eso no quería decir que yo iba a continuar conduciendo, porque podían relanzar el programa y traer alguien de afuera.

-Podría haber pasado pero no pasó… ¿ya te dijeron que te quedás?

-Me dijeron que me quedara en el verano y que íbamos viendo. Nunca me lo aseguraron, al principio. Y tomé el riesgo. Hace un tiempo hablamos formalmente, claro. Me dijeron: Beto no vuelve, te quedás vos. Estamos muy contentos con el resultado del programa. Sigue súper bien y casi todos los días es lo más visto del canal. El cambio para mí es un desafío.

-¿Hay diferencias entre ser conductora y ser panelista?

-Sí. Tengo muchos vicios del panelismo, y estoy acostumbrada a hacer las cosas de una manera. Ahora necesito tener otros cuidados. Es un desafío lindo, hermoso, en este momento de mi vida. Una de las diferencias es el look, que me critican mucho. Y mi hermana me está ayudando con el vestuario porque yo soy un poco chiruza (risas). Como panelista estaba acostumbrada a vestirme de la cintura para arriba y quizá estaba en ojotas en verano (risas). Y ahora me tengo que hacer las manos siempre, por ejemplo. Esto es parte del aprendizaje y tengo que acomodarme.

-El único que se quedó con vos fue Horacio Pagani, porque el resto siguió a Beto...

-Se quedó a último momento. Yo no me quería ilusionar, porque lo quiero mucho a Horacio. Él tampoco se quería ir y también trató de convencer a Beto de que se quedara. Beto se despidió un viernes y fue medio raro. Yo no estuve porque me tomé las vacaciones, como me lo pidieron. Finalmente, el domingo a la noche me dijeron que Horacio se quedaba; tiene mucha vida social y cada día de la semana cena con diferentes amigos, tiene sus rutinas y el horario del nuevo canal no le cerraba. A mí tampoco, porque mi hija Amanda, que todavía está en edad escolar, me espera para cenar todas las noches. Por otra parte, no puedo acostarme después de la medianoche y levantarme a las 5 de la mañana para ir a la radio. No me cerraba por ningún lado. Decía que no me quise ilusionar ese domingo y esperé al lunes hasta ver a Horacio en el canal.

"En un momento yo me sentía sola, y sabía que me quedaba sin saber todavía qué lugar iba a ocupar. Eso fue desestabilizante para mí. Fue difícil. Cuando volví lloré un montón, y lo llamé a Beto porque no podía creer que se fuera" Gerardo Viercovich - LA NACION

-Y tuvieron una renovación en el panel también...

-Se sumaron muchos chicos nuevos como Juanita Groissman, que me encanta, y también otros panelistas que alguna vez pasaron por Bendita, como Evelyn (Von Brocke). Los históricos se fueron con Beto. A Maglietti también le costó irse, y en un momento pensé que (Aníbal) Pachano se quedaba. Se fueron por lealtad a Beto. En un momento yo me sentía sola, y sabía que me quedaba sin saber todavía qué lugar iba a ocupar. Eso fue desestabilizante para mí. Fue difícil. Cuando volví lloré un montón, y lo llamé a Beto porque no podía creer que se fuera.

-Fue un duelo…

-Claro. Fue como un duelo. Llamé a Beto para saludarlo por su último día, muy angustiada. Todo un drama. Es que yo soy así, muy sentimental. Me encariño con las personas, con los lugares. Todo pasa por la emoción en mi vida. El primer día que volví de las vacaciones y conduje Bendita tenía pensado un speech, pero Diego Toni me dijo que hablara al final del programa. Entonces hice un pequeño resumen y la verdad, me salió re bien. Estoy de acuerdo con esa Edith de ese 22 de diciembre. Me gustó lo que dije, que fue más o menos el relato de lo que había pasado.

-¿Cómo está hoy la relación con Beto?

-Bien. Siempre es un placer verlo. Hace poco coincidimos en un cumpleaños y la verdad que lo quiero mucho. Fue un placer trabajar con él todos estos años. Está todo bien, aunque no tenemos la cotidianeidad de los últimos 19 años.

-¿Qué te pareció su nuevo programa?

-Vi el primer programa y después ya no porque es la hora que llego a casa, me cambio, me desmaquillo, cenamos con mi hija, charlamos un rato. Tenía mucha expectativa de ver cómo estaba. Y ya está… Obviamente le deseo lo mejor a él y a mis compañeros. Ojalá le encuentren la onda y la identidad a BTV. A veces hay que darles tiempo a los programas y esperar que eso suceda. Yo focalizo en lo que estamos haciendo nosotros, en la energía, en los chicos nuevos que se sumaron y que tienen muchas ganas. Bendita es un programa histórico en la tele y hay mucha gente que quiere trabajar ahí. Y yo estoy buscando mi propio sello. Obviamente, Beto es bárbaro como conductor, y yo tengo otro estilo. Tratamos de hacer un programa sin mala leche, picante, con humor, pero sin banderas políticas.

"Estoy chocha de estar sola. No estoy en la búsqueda, ni tampoco me parece que estar enamorada sea el estado ideal" Gerardo Viercovich - LA NACION

-Y en las mañanas estás también en uno de los programas más escuchados de la radio…

-Sí. Hace tres años que estoy en El Club Del Moro. Antes estuve 23 años en Radio Disney. Me levanto a las 5 de la mañana, por eso tampoco puedo acostarme tan tarde.

-Y además sos mamá…

-Sí. Paloma tiene 29 años y vive con su novio; es productora y hace unos podcasts re lindos: El nudo. Me gusta mucho el camino que está haciendo en los medios. Y Amanda tiene 15, todavía es chica, y la llevo a todas sus actividades.

-¿Estás en pareja?

-No, estoy sola. Y estoy chocha de estar sola. No estoy en la búsqueda, ni tampoco me parece que estar enamorada sea el estado ideal…

-Sin embargo, eso dicen…

-Está sobrevalorado. El mejor estado es estar bien con vos misma. Y yo estoy bien. Me encanta salir con amigas, disfrutar la vida, armar viajes.

-¿Tenés proyectos?

-El proyecto más importante que tengo hoy es lograr esta construcción. Porque el armado de Bendita es una construcción, y yo como conductora, también. Es un desafío enorme. Siento el cariño y el apoyo de la gente, aunque hay algún que otro mensaje cada tanto que me dice traidora.

"Me duele que me digan traidora porque no lo siento así. Simplemente decidí quedarme y lo hice sin saber que iba a ser la conductora" Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Y te duele?

-Me duele que me digan traidora porque no lo siento así. Simplemente decidí quedarme y lo hice sin saber que iba a ser la conductora. Si bien podía llegar a pasar, también podía suceder que viniera alguien de afuera. Podría haber pasado eso. Pero no pasó. No lo esperaba, pero me lo merezco.

-Hace unos años debutaste como actriz en teatro y tenés tu unipersonal. ¿Fue un deseo o una oportunidad?

-Hace 13 años que estoy con Panam, y soy la bruja de su espectáculo infantil de todas las vacaciones de invierno. No era un deseo, pero se dio. Estudié teatro mientras estaba haciendo locución en el COSAL. Estudié con Norman Briski, pero no para ser actriz sino por algo que él odiaba que dijeran (risas): hacer teatro como terapia o como una experiencia. No me veía como actriz, pero sí me servía para lo que estaba haciendo. Con los años Panam me dio esta oportunidad y la verdad es que la disfruto mucho. Y desde hace unos años tengo mi unipersonal, Tenéme paciencia. A veces estoy en el teatro, otras hago giras y también me lo piden para fiestas privadas. Tiene una base, pero depende mucho del público porque hablo con la gente.

-Decís que estudiaste teatro mientras cursabas la carrera de locución. ¿Tus inicios como profesional dónde fueron?

-Empecé en radios barriales. Trabajaba como recepcionista en una pañalera y una compañera me decía que tenía que ser locutora; trataba a los clientes como si fueran oyentes (risas). Cuando terminé la escuela secundaria estudié un montón de cosas, pero dejaba: guía de turismo, relaciones públicas, periodismo. Y ahí me metí en la locución. Estuve en radios “truchas”, como le decían en ese momento a las alternativas. Tenía que vender publicidad y no me gustaba… Me pagaban con camperas o con otros productos (risas). Y lo primero profesional que hice y me pagaron fue en Canal 26 en Ranking 26, en 1996.