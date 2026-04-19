La noche de Mirtha: del look a puro brillo que eligió Juana Viale para reemplazar a la Chiqui a su divertido reclamo a la producción

La noche de Mirtha tuvo el sábado por la noche una emisión diferente: con la gran diva de la televisión argentina en su casa a causa de un catarro, Juana Viale tomó la posta y quedó al frente del clásico envío. La nieta de la Chiqui estuvo a la altura y deslumbró con un elegante look en dorado. También dio detalles sobre la salud de la conductora y lanzó un divertido reclamo a la producción.

A las 21.30 puntual, luego de la clásica apertura del programa, Viale apareció en escena parada junto al escritorio. “Hola, hola”, arrancó la conductora con entusiasmo. “Buenas noches. ¡Cuántos aplausos!, pensar que somos todos los mismos”, bromeó en relación a la grabación de su programa y al de su abuela.

Ya en un tono más serio, Viale habló de la salud de la Chiqui. “Estoy acá porque mi abuela tiene tos, un resfrío. Pero no se preocupen que el sábado que viene ella va a estar acá. Yo le estoy manteniendo calentito su lugar”, explicó. “Abuelita, te mando un beso gigante, que nos estás viendo. Pronta recuperación para vos”, completó.

Sobre su impactante look, Viale describió: “Les quiero contar que tengo un vestidazo. Es un vestido realizado con aplicación de motas acrílicas metalizadas en degradé oro y transparencias del señor Gabriel Lage”, describió. De inmediato, dio una vuelta para mostrar el diseño y trastabilló. “Me tropecé”, se sinceró.

Cuando Viale mostró el peinado, un recogido con trenzas, todos en el estudio suspiraron. “Ahhh”, reaccionó con picardía la también actriz, y con el dedo apuntando a los trabajadores que se encuentran detrás de cámara, lanzó un divertido reproche: “Todo lo que no me hacen a mí. No lo puedo creer. Estoy asombrada”.

Los motivos por los que Mirtha estuvo ausente

El viernes, eltrece comenzó a poner al aire las promociones de La noche de Mirtha donde se anunciaba la presencia de la senadora nacional Carolina Losada, el periodista Edgardo Alfano, el periodista de espectáculos Daniel Gómez Rinaldi y el empresario Ricardo Biasotti. Sin embargo, un cambio se produjo a último momento: se anunció que Mirtha Legrand, conductora del envío, no iba a ser parte de la velada.

Mirtha no pudo estar al frente de su programa StoryLab

Según pudo saber LA NACION, la diva no fue autorizada por su médico personal a asistir a la grabación por encontrarse resfriada. “Sufrió un enfriamiento a comienzos de la semana. El médico le sugirió que hoy no trabaje para cuidarse y para que pueda recuperarse bien”, aseguró una fuente cercana a la conductora de 99 años, que se encuentra muy bien de ánimo. De hecho, Mirtha no estaba de acuerdo con la indicación profesional y hasta último momento quiso ponerse al frente de su mesaza. “Se resistió bastante, pero está con catarro”, indicaron.

La última vez que la diva fue vista en público fue el viernes 10 de abril: esa noche Mirtha fue a ver Rocky, el musical, y se convirtió en noticia por hacerle a Nico Vázquez una de sus clásicas preguntas insólitas.

Legrand asistió a una función a sala llena acompañada por su círculo íntimo. Fiel a su sofisticación, lució un impecable traje blanco con detalles dorados y un pañuelo de seda. Al finalizar la obra, el teatro se vino abajo en una ovación, pero el pico de la noche ocurrió cuando Nico Vázquez, aún en la piel de Rocky y con el torso descubierto, bajó a entregarle flores.

Mirtha Legrand fue a ver Rocky y llenó de elogios a Nico Vázquez (Foto: Captura Instagram/@rockyteatro)

Impactada por el entrenamiento del actor, “La Chiqui” disparó con su soltura habitual: “¿Vos tenés este cuerpo? ¿Lo tenías antes?”. Entre risas y aplausos, la diva calificó el show como algo “fantástico” y recordó el reciente triunfo de la obra en los Premios ACE.

“En mi larga vida jamás he visto un espectáculo como este”, aseguró bajo una lluvia de aplausos. La despedida fue una fiesta: el público la escoltó a la salida al grito de “Olé, olé, olé, Mirtha, Mirtha”.

La salida de Mirtha al Teatro Lola Membrives llegó una semana después de que estuviera en la función de Desde el jardín, la obra que estrenó el sábado 28 de marzo el actor Guillermo Francella, en el Teatro Metropolitan.

Al finalizar su performance, el ex Casados con Hijos (Telefe) presentó a su invitada especial: “Es una noche muy especial. Nos vino a visitar alguien que yo quiero muchísimo, que siempre está a nuestro lado, que siempre está apoyando a todos los actores, a todas las actrices, a los proyectos, y la amamos y es nuestra querida Mirtha Legrand”.