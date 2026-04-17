Natalie Portman, de 44 años, confirmó que está esperando su tercer hijo: “Sé que es un gran privilegio y un milagro”

Natalie Portman es una de las pocas estrellas de Hollywood que supo conservar su estatus sin hacer de su vida privada un espectáculo. Sin embargo, hay cosas que no pueden ocultarse. En las últimas semanas, la protagonista de El perfecto asesino y El cisne negro fue fotografiada y, a pesar de su intención de esconderse debajo de amplios abrigos, su pancita resultó inocultable. Y entonces, llegó la confirmación: la actriz está esperando su tercer hijo, junto a su flamante pareja, el productor de música francés Tanguy Destable.

Natalie Portman y su nuevo amor, el productor musical francés Tanguy Destable, caminando por las calles de París Best Image/The Grosby Group

La actriz de 44 años reveló la noticia en una entrevista publicada por Harper’s Bazaar. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, afirmó. Y agregó: “Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.

Portman, que es hija de un médico especialista en fertilidad, reveló: “Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada. Tengo muchos seres queridos que lo han pasado muy mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos también. Es algo hermoso y maravilloso, pero a la vez muy difícil”.

Por eso, insistió: “Sé lo afortunada que soy. Soy muy consciente de ello y estoy muy agradecida. Siento un profundo aprecio y gratitud”.

Una reciente imagen de Portman, durante un paseo por las calles de París Grosby Group - Best Image/The Grosby Group

La actriz de Closer es madre de dos hijos, fruto de su matrimonio con el coreógrafo Benjamin Millepied: Aleph, de 14 años, y Amalia, de 9, pero este embarazo la encuentra en una etapa distinta. “Siento una gratitud que, cuando era joven, no necesariamente sentía. Y también una calma y un autoconocimiento: ahora sé con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor. Todo eso hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Y sabiendo que probablemente sea la última vez, valoro cada momento”, reflexionó.

En relación a cómo se siente, la actriz indicó: “Tengo más energía de la que pensaba”. A su vez, explicó que sigue nadando y que no ha abandonado su rutina de Gyrotonic, un sistema de entrenamiento físico y rehabilitación que combina principios de yoga, danza, tai-chi, natación y gimnasia. “Y, por supuesto, paso mucho tiempo con mis hijos, que siempre es lo mejor”, aseguró.

Natalie Portman y su hija Amalia, disfrutando del mar de St. Barth The Grosby Group

La actriz está disfrutando de su embarazo en París, la ciudad en la que reside junto a su familia mientras su agenda le permite estar alejada de Los Ángeles. “Ha hecho un tiempo primaveral precioso, así que ha sido maravilloso pasear por los increíbles parques que hay aquí e ir a ver arte. ¡Lo típico que haces cuando no estás trabajando!“, le contó a la revista, sobre la rutina que mantuvo en los últimos meses.

“En Francia, consideran que un embarazo a término completo dura 41 semanas en lugar de 40, así que supongo que esta vez tendré una semana más de embarazo”, explicó luego.

Portman reveló, además, que es inmune a toda la información que circula en las redes sobre el proceso de gestación. “En realidad, no uso mucho las redes sociales. Además, creo que, como ya tuve dos hijos... Leí muchísimos libros la primera vez, y ahora pienso: ‘Bueno, ya sabemos qué hacer. No pasa nada. Ya lo resolveremos. Vamos a cometer muchos errores, por mucho que nos esforcemos. Y también vamos a hacer muchas cosas bien sin necesidad de investigar’. Creo que lo mejor es estar presente y ser cariñosa”, analizó.

La actriz y el productor musical están juntos desde 2025 Best Image/The Grosby Group

Con respecto a si la asaltaron extraños antojos durante los primeros meses, la actriz indicó que solo siente la necesidad de comer mucha fruta, sobre todo ananá y melón.

Portman y Destable, de 45 años, fueron vistos por primera vez juntos en marzo de 2025, paseando por las calles de París. Sin embargo, fiel a su estilo, la actriz decidió mantener su romance alejado de los flashes y sin dar explicaciones a los medios. Destable tiene dos hijos con su exesposa, la actriz francesa Louise Bourgoin. Sus hijos Étienne y Vadim nacieron en 2016 y 2020, respectivamente.