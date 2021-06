Billie Eilish pidió perdón por un video donde discriminó a la comunidad asiática

Billie Eilish decidió alzar la voz luego de ver que se viralizó un video donde dijo palabras racistas y se refirió de forma ofensiva a la comunidad asiática. El clip recopila varias frases de la cantante de hace cinco años. Luego de las repercusiones la artista publicó un sentido descargo en sus historias de Instagram y se disculpó por cualquier daño que pueda haber causado.

Hace algunos días empezó a circular en TikTok un video recopilatorio de varios recortes, donde Eilish usa el término ‘chink’, una palabra que resulta muy despectiva contra la comunidad china, y también se la oye burlándose del acento asiático. Acto seguido, muchos fanáticos chinos pidieron “cancelar” a la cantante, y dejar de escuchar sus canciones en su país como castigo moral por sus ofensas.

La artista no tardó en publicar una disculpa, donde explicó lo ocurrido: “Los quiero, chicos, y muchos de ustedes me pidieron que hable sobre esto, y es algo que quiero hacer porque me están etiquetando como algo que no soy”. Y continuó: “Hay un video mío de cuando tenía 13 o 14 años dando vueltas por ahí, donde suelto una palabra de una canción que, en ese momento, no sabía que era un término despectivo usado contra los miembros de la comunidad asiática”.

El descargo de Billie Eilish por el video donde utilizó lenguaje racista y discriminó a la comunidad china Instagram stories @billieeilish

“Estoy consternada y avergonzada y quiero vomitar por haber usado ese horrible término. Esta canción es la única ocasión en la que escuché esa palabra, porque nunca ningún miembro de mi familia usó esa palabra ni nadie a mi alrededor”, aseguró. “A pesar de mi ignorancia y de mi edad de entonces, nada disculpa el hecho de que fue algo doloroso, y lo siento”, se lamentó.

Además se refirió a la supuesta imitación del acento chino que hizo en el video, y aclaró que se trataba de una voz especial que usaba para hacer videos divertidos hablando con sus mascotas, amigos y familiares: “Es una tontería, soy yo haciendo bobadas y no estoy imitando a nadie, de ningún idioma ni cultura”. Sobre el final volvió a pedirle disculpas a sus 87 millones de seguidores, y enfatizó que siempre ha luchado por la inclusión, la bondad, la tolerancia y la igualdad a través de sus redes sociales.

Billie Eilish le pidió perdón a la comunidad asiática por sus dichos discriminatorios en un video de hace cinco años Reuters

“A pesar de cómo puede haber sido interpretado, no pretendía en ninguno de mis actos haber hecho daño a otras personas, y me rompe completamente el corazón ser catalogada ahora de un modo que pueda causar dolor a quien me escucha”, cerró.

Esta polémica llega poco después de que su novio, el actor Matthew Tyler Vorce, tuviera que disculparse por algunos comentarios discriminatorios que hizo en el pasado: en 2012 calificaba a la cantante Adele de “British Miss Peggy” (“la cerdita Peggy británica”). La pareja de Eilish optó también por pedir perdón: “Usé un lenguaje hiriente y poco responsable, y entiendo lo ofensivas que resultan esas palabras; no lo volveré a usar nunca y lamento mucho el daño causado”.

LA NACION