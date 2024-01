escuchar

Entre bromas y confesiones, y pese a mantener su vida privada lejos de la prensa, Blake Lively le mostró al mundo uno de los lugares más íntimos de su día a día junto a su marido, Ryan Reynolds. En una foto que compartió en su cuenta de Instagram con un recuerdo del 2023, la actriz abrió las puertas de su habitación e, incluso, se permitió bromear con su figura y con su pasión oculta: el interiorismo .

En la foto se la ve a la actriz de Gossip Girl de cuerpo entero posando para la cámara. Con una sonrisa y el pelo rizado y suelto, Lively luce una monoprenda de lentejuelas doradas al cuerpo y un clutch de cuero a tono. Alrededor, su habitación: un cuarto de techos altos y estilo rústico, donde abunda la madera natural y los tonos grises. Junto a ella, una enorme cama, con las sábanas revueltas y las almohadas fuera de lugar. Detrás, el baño y un largo pasillo que culmina en una ventana.

“Memorias 2023″, escribió la actriz para abrir el texto que completa la foto. “Solo Michael Kors pudo lograr que me ajustara en un diseño de lentejuelas doradas luego de tener un bebé”, explicó sobre su outfit y el contexto en el que lo lució: en septiembre pasado, para un desfile de diseñador. Luego, hizo referencia a su pasión oculta hasta el momento. “Sí, trabajo discretamente como diseñadora de interiores, pero no lo digan, porque definitivamente no quiero que el mundo sepa que tengo un talento oculto para el cual necesito validación externa ”, bromeó de inmediato.

La habitación que Lively dejó espiar en sus redes sociales pertenece al departamento que la pareja de estrellas de Hollywood tiene en el pintoresco barrio de Tribeca, de Nueva York. La actriz, de 36 años, y el actor de Deadpool, de 47, comparten su intimidad en un dormitorio que combina elegancia y rusticidad, vigas de madera con géneros como el terciopelo, una pintura pequeña, lámparas de estilo art decó y ventanas de acero industrial. El baño también juega con la mezcla de estilos: en la foto se ve una bañera de mármol, una alfombra antigua y azulejos color beige.

Blake Lively y Ryan Reynolds esperan a su cuarto hijo juntls @blakelively

Los comentarios sobre su gusto por la decoración no se hicieron esperar. “Me muero por ver un recorrido por la casa”, escribió una seguidora con entusiasmo. “¡Obsesionada con tus habilidades de diseño! Vaya, qué hermoso espacio”, agregó otra persona. “Disculpe señora, ¿le importaría acercarse para que pueda ver el baño? Gracias”, comentó una tercera, con ganas de ver más. Además, muchos de sus casi 44 millones de seguidores destacaron el costado “real” de la actriz por compartir una imagen a pesar de que el cuarto estaba desordenado y la cama permanecía sin tender.

Blake Lively y Ryan Reynolds, una pareja que valora la privacidad

En marzo del 2022, Blake Lively y Ryan Reynolds paseaban por las calles de Nueva york con una de sus hijas en el cochecito TIDNY-102

En febrero de 2023, Lively y Reynolds se convirtieron en padres por cuarta vez. Poco se sabe de ese bebé: la pareja nunca anunció de forma oficial su llegada, ni su nombre, ni su sexo, algo que sí hicieron con el resto de sus hijos: James, de ocho años, Inez, de seis y Betty, de tres. Tampoco comparten fotos de ellos, y una sola vez posaron con las dos más grandes, en 2016, en la entrega de la Estrella de la Fama a Reynolds. Incluso, en 2021, Lively denunció que una cuenta de Instagram había publicado una foto con ellos y, gracias al apoyo de sus seguidores, consiguió que se borrase la imagen en cuestión.

Una de las pocas imágenes que la familia se sacó en conjunto, con James Reynolds como una diva en potencia Archivo

La pareja se cruzó por primera vez en 2010, en el rodaje de Linterna verde, de Martin Campbell. Sin embargo, allí no sucedió demasiado más allá de alguna mirada sugestiva y alguna frase de doble connotación. Él estuvo casado con Scarlett Johansson, y ella se relacionó con Penn Badgley, su compañero en Gossip Girl. Aunque siempre fueron muy reservados con respecto a sus vidas privadas, la unión de Blake con Ryan potenció aún más esa característica.

Blake Lively y Ryan Reynolds se conocieron en 2010 y se casaron dos años después Getty Images

Un año después de ese primer encuentro volvieron a verse las caras. Fue en una cena compartida, a la que cada uno llegó con su respectivo acompañante. Pero las miradas no tardaron en cruzarse. Lo que se había iniciado como una relación laboral devino en amistad. Así las cosas, y con la confianza que daba el vínculo, decidieron ir por más.

“Nada mejor que ser amigo de tu futura esposa”, dijo él, alguna vez. La fórmula les dio resultado. En septiembre de 2012 llegó la boda, que se celebró en Boone Hall, Mount Pleasant, Carolina del Sur. “Nunca fui tan feliz”, proclamó la novia en aquella oportunidad.

