Blake Lively, la estrella de Gossip Girl, hizo un chiste sobre la princesa de Gales y tuvo que salir a pedir disculpas. La actriz realizó un descargo en sus redes sociales en el que se mostró muy arrepentida por haber hecho un chiste sobre la fallida imagen que Kate Middleton publicó en sus redes sociales el día de la madre -y que se convirtió en el centro de la polémica por un exceso de retoques digitales- luego de enterarse de que tiene cáncer. “Me tiene mortificada”, aseguró.

La actriz Blake Lively hizo un chiste sobre la foto retocada de Kate Middleton y salió a pedir disculpas CHARLY TRIBALLEAU - AFP

Todo comenzó con la foto que Middleton subió a sus redes sociales el 10 de marzo luego de un largo período de tiempo sin dejarse ver en público. Si bien la imagen tenía como objetivo disipar las especulaciones sobre su salud, terminó generando un nuevo escándalo: la gran cantidad de modificaciones que sufrió la imagen llevó a la propia princesa británica a confesar que había sido ella quien la había editado y a pedir disculpas. De inmediato, las redes sociales se llenaron de memes, chistes y comentarios al respecto, y Blake Lively no pudo evitar la tentación de subirse a esa ola.

“Estoy muy emocionada de compartir esta nueva foto que acabo de tomar hoy para anunciar nuestros cuatro nuevos productos”, escribió la actriz junto a una imagen retocada de forma grosera en donde se la ve recostada en una reposera, con una pileta de fondo y una lata de su marca de “gaseosas gourmet”. “Ahora ya saben por qué he estado desaparecida”, remató, en alusión a la Princesa de Gales.

Kate Middleton, Princesa de Gales, en el asiento del pasajero en el auto conducido por su madre, Carole Middleton, el 4 de marzo de 2024 Backgrid UK/The Grosby Group

Si bien la publicación generó algunas risas, también se llenó de comentarios que reprobaron el chiste de la actriz. Sin embargo, la reacción y el pedido de disculpas de Lively llegó luego del video en donde Middleton reaparece en público para contar, en primera persona y sin intermediarios, que tiene cáncer. “Estoy segura de que a nadie le importa hoy, pero siento que tengo que reconocerlo”, escribió hoy en una historia de Instagram. “Hice una publicación tonta sobre el frenesí de las ‘fallas de Photoshop’ y esa publicación me tiene mortificada hoy”, confesó. “Lo siento. Enviando amor y buenos deseos a todos, siempre”, se despidió.

El anuncio de la Princesa de Gales

Luego de meses de especulaciones y un sinfín de teorías conspirativas, fue la propia Kate Middleton quien puso fin al misterio sobre su salud y su desaparición de la vida pública: hoy, a través de un video grabado por la BBC en Windsor y difundido en sus redes sociales, contó que le diagnosticaron cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento de quimioterapia preventiva.

“Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia, pero he tenido un equipo médico fantástico que me ha cuidado muy bien, por lo que estoy muy agradecida”, dijo Kate, con la mirada fija en la cámara. Si bien las imágenes se dieron a conocer hoy, fueron grabadas en miércoles.

“En enero, me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, contó la princesa en un video de dos minutos y veinte segundos. No especificó de qué tipo de cáncer se trata.

Preocupación tras el anuncio de Kate Middleton (Foto: captura TV)

“Por supuesto, esto fue un gran shock, y Guillermo y yo hemos estado haciendo todo lo posible para procesar y gestionar esto de forma privada por el bien de nuestra joven familia”, expresó, en un video en el que se la ve más delgada, sentada en el banco de un jardín.

“Me ha tomado tiempo recuperarme de una cirugía mayor para poder iniciar mi tratamiento”, comentó, en un video que busca poner fin a semanas de especulaciones sobre su salud, ante la falta de información oficial. Mencionó, además, que fue un desafío explicarles a sus tres hijos, Jorge, Charlotte y Luis “de una manera apropiada para ellos” la enfermedad “y asegurarles que voy a estar bien”.

“Como les dije a ellos: estoy bien y me estoy fortaleciendo cada día al concentrarme en las cosas que me ayudarán a sanar, en mi mente, cuerpo y espíritu”, dijo Kate en el video, en el que también menciona a su marido, Guillermo, como “una gran fuente de consuelo y tranquilidad”.

Kate Middleton pidió tiempo y espacio para vivir en la privacidad de su familia este momento (Fuente: Instagram/@princeandprincessofwales)

“Esperamos que comprenda que, como familia, ahora necesitamos algo de tiempo, espacio y privacidad mientras completo mi tratamiento. Mi trabajo siempre me ha brindado una profunda sensación de alegría y espero volver cuando pueda, pero por ahora debo concentrarme en recuperarme por completo”, mencionó la princesa hacia el final del video, en el que también envió un mensaje a otras personas que padezcan la misma enfermedad. “No pierdan la fe ni la esperanza. No están solos”, concluyó.

Kate, de 42 años, pasó dos semanas en el hospital en enero después de someterse a lo que su oficina dijo en ese momento que fue un éxito: una cirugía planificada para una afección no cancerosa pero no especificada.

