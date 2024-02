escuchar

Ya sea por pudor, convicción o vanidad, son varios los actores y actrices de Hollywood que se niegan a aparecer en paños menores o bien teniendo sexo en escenas de sus películas y series . En algunos casos, esa decisión puede haberlos dejado afuera de proyectos con los que alguna vez soñaron, y en otros estuvieron en condiciones de “negociar” su participación bajándole el tono a esas escenas que los incomodaban.

A continuación, algunos ejemplos de artistas que hacen valer sus convicciones antes de aceptar un papel.

Sarah Jessica Parker

Sarah Jessica Parker aseguró que prefiere no filmar desnudos por pura timidez Gentileza

Quizás uno de los casos que más sorprenda es el de esta actriz de 58 años, que saltó al estrellato en los 90 por su encarnación de Carrie Bradshaw, la protagonista de la serie llamada, paradójicamente, Sex & The City. A mitad de camino entre la zafada Samantha y la algo mojigata Charlotte, el personaje de Carrie en la serie se caracteriza por estar en la búsqueda del amor y en el medio, conocer un montón de hombres y acostarse con los que, de entre ellos, se erigen en candidatos. Pero quizás los fanáticos de la serie hayan notado un detalle: en las escenas más íntimas, Carrie (Sarah Jessica) nunca aparece desnuda.

Las escenas más memorables que hay de, por ejemplo, su romance con el mítico señor Big, los mostrarán fumando juntos en la cama el cigarrillo del “después”, con el acto ya consumado. Es que a la hora de protagonizar tanto esa serie como su actual secuela, And Just Like That..., la actriz puso como condición no filmar escenas de desnudos. No por moralidad, sino por timidez, explicó Parker, es que prefiere no ser vista teniendo sexo en escenas. “No juzgo a nadie que decida hacerlo. Creo que es fantástico que la gente se sienta cómoda haciéndolo. No tengo ningún tipo de posición de principios, ni religiosa ni ideológica, en contra”, aclaró la actriz durante la promoción de Divorce. “ Creo que nunca me sentí cómoda exponiéndome de esa manera ”, había dicho en otra entrevista en The Howard Stern Show.

Keira Knightley

Para Keira Knightley, no querer desnudarse en cámara pasa por ser demasiado vanidosa y por no querer aparecer representando la mirada masculina Shutterstock - Archivo

En 2021, la actriz británica de Piratas del Caribe dijo en el podcast Chanel Connects que no iba a filmar más escenas íntimas dirigidas por hombres. Knightley citó dos razones: por un lado, su vanidad; por otro lado, la incomodidad que le genera representar lo que la mirada masculina quiere . La actriz aseguró que no tiene un veto definitivo en torno a filmar desnudos pero sí “cuando se trata de hacerlo con (directores) hombres”, dijo. “No me interesa hacer esas escenas de sexo horribles, donde estás toda engrasada y todo el mundo está haciendo gruñidos. Me siento muy incómoda al intentar retratar la mirada masculina”.

Knightley luego reconoció, sin embargo, que hay partes en las películas que necesitan de desnudos, aunque aclaró que, en su caso, se requeriría de un doble. “Habiendo dicho eso, hay veces en que pienso ‘claro, es obvio que el sexo vendría bien en determinada parte de la película, y básicamente necesitás a alguien que luzca ardiente’”, dijo. “ Pueden recurrir a alguien más, porque soy demasiado vanidosa y este cuerpo ha tenido dos hijos ya, y simplemente prefiero no pararme en frente de un grupo de hombres desnuda ”. Para Knightley, en el fondo, se trata de una cuestión de género: “Todos empatizamos mucho con los hombres porque, culturalmente, su experiencia ha sido muy explorada. Conocemos tantos aspectos, hasta de su sexualidad. Pero no sentimos que los hombres puedan también decir a las mujeres ‘sí, sí, yo entiendo de lo que estás hablando porque existe un montón de arte, películas, teatro y televisión que capta tu punto de vista’”.

Julia Roberts

Julia Roberts cree que las decisiones más importantes de su carrera como representante de otras mujeres son aquellas oportunidades que rechaza

Otra actriz que decidió no incursionar en los desnudos en cámara es la protagonista de Mujer bonita, Erin Brockovich, una mujer audaz y Un lugar llamado Notting Hill, entre otras películas inolvidables. Una de las mayores estrellas de nuestro tiempo, de 56 años, se negó a hacer escenas de sexo desde siempre, pero especialmente a partir de que fue madre .

En la premiere de su película Duplicidad, consultada sobre hacer desnudos en las películas, Roberts dijo: “No es realmente lo que hago, así que si me van a pedir que lo haga, tienen que esperar que esté bajado de tono. Como madre de tres hijos, así es como me siento”. El guion original de la película de 2009 involucraba una escena de sexo bastante gráfica, pero Roberts insistió en que fuera suavizada. Anteriormente, la actriz había dicho: “ Actuar con mi ropa puesta es una interpretación. Sin mi ropa puesta, es un documental ”.

Más recientemente, en entrevista con la edición británica de la revista Vogue, Roberts reflexionó sobre su decisión de no desnudarse ni hacer escenas de sexo a lo largo de su carrera. Consultada por el entrevistador Richard Curtis (director de Un lugar llamado Notting Hill y amigo de la actriz) sobre si había tomado decisiones en sus películas y en su vida, pensándose como una representante de otras mujeres, Roberts respondió que la representan mejor las cosas que decidió no hacer. “No es por criticar las decisiones de los demás, pero p ara mí no quitarme la ropa en una película o ser vulnerable físicamente es una decisión que supongo que tomo por mí misma. Elijo no hacer algo en lugar de elegir hacer algo ”, dijo.

Blake Lively

Blake Lively no quería hacer desnudos pero encontró un guion que lo ameritaba y cambió su parecer Archivo

La actriz de Gossip Girl tenía una regla: nunca, jamás, hacer desnudos en una película. “Cuando veo un desnudo en una película, siempre me distrae”, dijo la actriz. “ Si estoy mirando una escena y alguien tiene las tetas afuera, entonces eso es todo lo que voy a mirar, no puedo evitarlo. No creo que eso nunca será lo correcto para mí ”. Pero nunca digas nunca: el guion correcto la hizo cambiar de opinión.

Para la película All I See Is You, un drama psicológico de 2016, la actriz decidió aceptar un desnudo parcial en su interpretación de Gina, una mujer que recupera la vista tras ser ciega toda su vida. Lively casi rechaza el papel debido a su regla de no desnudez, ya que la trama requería que el personaje apareciera sin ropa luego de que recupera la visión, como parte de un momento de redescubrimiento de su cuerpo y su sexualidad. Pero, tras leer el guion, decidió que estaba dispuesta a romper su regla autoimpuesta con tal de representar ese personaje, incluida la escena en cuestión.

Megan Fox

A Megan Fox la cambió la maternidad y ahora elige un perfil más bajo Backgrid UK/The Grosby Group

Se trata de una actriz que se hizo conocida por representar papeles cargados de sensualidad al comienzo de su carrera pero luego, también bajo la influencia de la maternidad como otras actrices, decidió que no quería interpretar más roles que involucraran escenas de alto contenido erótico.

“ He leído algunos buenos proyectos con gente talentosa y directores talentosos, pero las cosas que las mujeres deben hacer en la película son cosas que mis hijos nunca pueden saber ni ver ”, argumentó en 2016 en entrevista con The Sun. Como ejemplo, Fox citó que le ofrecieron un rol en un proyecto de HBO centrado en la vida de una prostituta, que contenía escenas muy gráficas de sexo. “Cosas que verías en una película pornográfica. Y esas son las cosas que son degradantes para la mujer que interpreta al personaje”, dijo. “Depende de una madre determinar con qué piensa que pueden lidiar sus hijos o no. Creo que mis hijos nunca deberían verme haciendo esas cosas. Pienso que no podrían lidiar con ello”, sumó.

Henry Cavill

Henry Cavill piensa que hay una sobreexplotación de las escenas de sexo gentileza Netflix

Pero no solo las mujeres que actúan pueden sentir incomodidad ante los desnudos. Si bien el actor de las películas de Superman y la serie The Witcher, entre otras, ha formado parte de escenas que involucraban exponerse con muy poca ropa, no se siente del todo cómodo al respecto. Así lo confesó hace unos días en el podcast Happy Sad Confused, al explicar que siente que las escenas de sexo están sobreexplotadas por estos días.

“ No las entiendo, no soy un fan de ellas ”, dijo, aclarando luego que tampoco le gusta interpretarlas. Y agregó que si bien las escenas de sexo en ocasiones pueden ser beneficiosas para un film (y no solo para la audiencia), dejar esos momentos librados a la imaginación del espectador puede ser mucho más poderoso. Cavill rememoró momentos durante filmaciones en que se llegó a preguntar si era realmente necesario mostrar a los actores con tan poca ropa. “Allí es cuando te empezás a sentir más incómodo y pensás: ‘aquí no hay una interpretación, no hay una pieza que vaya a sostenerse durante el resto de la película’”, señaló.

Penn Badgley

Penn Badgley pidió menos escenas de sexo en la cuarta temporada de You Netflix

En la serie You, el actor que también había estado en Gossip Girl interpreta a un joven profundamente seductor que cuando se enamora desarrolla una obsesión extrema por su objeto de deseo. Sin embargo, quienes hayan seguido la serie, quizás notaron un cambio en la temporada cuatro: menos escenas de alto voltaje . En la temporada anterior a esa, para tomar como punto de comparación, el personaje interpretado por Badgley aparecía en varias escenas teniendo sexo, incluida una en la que participaba de sexo grupal; también se lo había visto masturbándose en algunas ocasiones. El recorte de este tipo de contenido en la serie fue un pedido expreso de su protagonista.

El actor contó en el podcast Podcrused que para la cuarta temporada, estrenada en febrero del año pasado, pidió a los productores recortar lo más posible las escenas de sexo por no querer serle infiel a su esposa. Esto, aun teniendo en cuenta que se trataba de un proyecto que las requería y que él ya había firmado un contrato. “ La fidelidad en todas las relaciones, incluido mi matrimonio, es importante para mí. Ha llegado al punto en el que no quería hacer eso ”, explicó Badgley. “Entonces dije que mi deseo era pasar de cien a cero. Pero firmé un contrato. Firmé por esta serie. Sé lo que hice. No puedes quitar este aspecto del ADN de la serie”, reflexionó Badgley, quien contó que le preguntó a la showrunner cuántas escenas menos se podían hacer. “Ella ni siquiera pestañeó. Se alegró mucho de que yo fuera tan sincero. Tuvo una respuesta muy positiva”, reveló.

LA NACION