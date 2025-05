Blake Lively brindó su primera entrevista televisiva, tras su encarnizada batalla legal contra Justin Baldoni

Desde que presentó una demanda contra Justin Baldoni en diciembre de 2024, luego de trabajar juntos en la película Romper el círculo, Blake Lively se ha mostrado en eventos y alfombras rojas, sin embargo, no había brindado ninguna entrevista televisiva. Finalmente, la actriz hizo su primera aparición en la pantalla chica al presentarse ayer en el programa Late Night with Seth Meyers.

La actriz de 37 años acudió al programa de Meyers para promocionar su nuevo proyecto, Another Simple Favor. Durante su aparición, Lively bromeó con el conductor afirmando que estaba “encantada” de que él no haya hecho actualizaciones semanales de su vida, luego de que él le dijera que “no estaba tan informado” sobre su batalla legal como otros.

La estrella de Hollywood expresó que no podía hablar demasiado sobre su situación legal, pero sí se refirió a su “intenso año” , revelando que “ha estado lleno de los momentos más cumbres de su vida y también de los más bajos”.

“ Veo a tantas mujeres por ahí, con miedo a hablar -especialmente ahora-, con miedo a compartir sus experiencias. Y el miedo está diseñado. Es lo que nos mantiene en silencio. Pero también reconozco que mucha gente no tiene la oportunidad de hablar. Así que me siento afortunada de haber podido hacerlo ”, dijo Lively sin nombrar a su excompañero ni la causa.

Y añadió: “ Son las mujeres que han tenido la capacidad de usar su voz las que me han mantenido fuerte y me han ayudado en mi creencia y mi lucha para que el mundo sea más seguro para las mujeres y las niñas”.

La actriz también le atribuyó el mérito de ayudarla a mantener los pies sobre la tierra a sus cuatro hijos. “No es ninguna sorpresa que he tenido un año bastante intenso, y ellos son mi salvavidas . No importa cuan malo ha sido mi día, si tengo que ser Disneylandia para ellos, lo soy”.

El 20 de diciembre del año pasado, Lively denunció a Baldoni por acoso sexual y lo responsabilizó de armar una campaña de desprestigio en su contra . La denuncia se hizo en el estado de California. “Espero que mi acción legal ayude a correr el telón sobre estas siniestras tácticas de represalia que buscan dañar a las personas que denuncian una mala conducta y que ayude a proteger a otros”, declaró Lively en un comunicado publicado en The New York Times.

En la demanda, la actriz reveló, además, que Baldoni también hizo que otras mujeres se sintieran “incómodas” en el set, y aseguró que tiene forma de corroborarlo. Según publicó la revista People, con esta información la “falsa narrativa de Justin Baldoni se derrumba ante la verdad indiscutible” de que Lively “no estaba sola” cuando se quejaba del comportamiento inapropiado de él.

La contrademanda de Baldoni

Justin Baldoni; Blake Lively y Ryan Reynoldse, en el centro de una gran batalla legal Collage

El actor, productor y director decidió no quedarse de brazos cruzados, y por ese motivo hizo otra demanda contra Lively (y su marido Ryan Reynolds) en la que se refiere a malos tratos, manipulaciones y humillaciones. En ese paquete de acciones, Baldoni también apuntó contra The New York Times, el medio que fue el primero en contar la versión de la historia desde el punto de vista de Lively.

A comienzos de febrero, Baldoni subió a un sitio web pruebas y supuestos mensajes de texto y correos que intercambió con su coprotagonista antes de que estallara el escándalo. Allí, el protagonista de Jane The Virgin recomienda leer los documentos adjuntados de manera cronológica, para entender “la secuencia de eventos clave” que desencadenaron la encarnizada disputa.

La disputa legal se resolverá en los tribunales de los Estados Unidos dentro de un año, en marzo de 2026.