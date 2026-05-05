Luego de casi dos años de denuncias cruzadas, Blake Lively y Justin Baldoni llegaron a un acuerdo extrajudicial

Cuando en 2024 llegó a los cines el film Romper el circulo, protagonizado por Blake Lively y dirigido y coprotagonizado por Justin Baldoni, nadie podía anticipar el conflicto que se avecinaba. Pocos días después del lanzamiento de ese título, comenzó una guerra de demandas y contrademandas cruzadas. Mientras Lively preparaba una batería de denuncias entre las que se incluyó una por acoso sexual, él respondía con demandas por difamación. Esa guerra condujo a la previa de un juicio que debía comenzar en pocas semanas, pero que ahora quedó sin efecto.

Blake Lively Seth Wenig - AP

Según un comunicado que compartieron ambas partes, el arreglo es un hecho y ahora prima un acuerdo entre los protagonistas de ese proyecto. “La película Romper el circulo es una fuente de orgullo para todos aquellos que trabajamos en ella” comienza el texto, y luego agrega: “Concientizar y lograr un impacto significativo en la vida de quienes superaron casos de violencia doméstica, es un objetivo que perseguimos con firmeza. Sabemos que ese proceso presentó desafíos y preocupaciones concretas planteadas por la señora Lively, que merecían ser escuchadas”.

Justin Baldoni TIMOTHY A.CLARY - AFP

Más adelante, el comunicado avanza y concluye: “Nos mantenemos firmemente comprometidos a crear espacios de trabajo libres de conductas inapropiadas y entornos improductivos. Es nuestra sincera esperanza que esto signifique un cierre y le permita a todos los involucrados avanzar de manera constructiva y en paz, incluyendo esto un entorno respetuoso en redes”.

En el lapso de los últimos meses, el inminente juicio entre ambos y las demandas cruzadas comenzaron a perder fuerza, y en el imaginario del público empezó a instalarse una imagen negativa de ambos. Los reclamos de ambos, incluso salpicaron a importantes nombres de Hollywood, como Ryan Reynolds (pareja de Lively) y Taylor Swift, que durante un tiempo fue íntima amiga de la actriz.

Con respecto al arreglo extrajudicial, se desconocen los detalles del mismo, y solo queda ese comunicado que le da un cierre a uno de los cruces legales más sonados de los últimos años en Hollywood.

Un golpe legal para Lively

Esta imagen proporcionada por Sony Pictures muestra a Justin Baldoni, derecha, y Blake Lively en una escena de "It Ends With Us". (Nicole Rivelli/Sony Pictures via AP) Nicole Rivelli - Sony Pictures

En abril de este año, Blake Lively había recibido una dura noticia legal cuando el juez federal de distrito Lewis Liman desestimó la mayor parte de los cargos que Blake Lively presentara contra Justin Baldoni, incluido el de acoso sexual.

La decisión se produjo tras más de un año de un litigio tan mediático como intrincado. En total, fueron desestimadas diez de las trece demandas que Lively presentó contra Baldoni. Un conjunto más limitado de acusaciones, que incluye incumplimiento de contrato y una demanda por represalias en virtud de la Ley de Empleo Justo y Vivienda contra la compañía de Baldoni, Wayfarer Studios, seguían adelante hasta el juicio.

Blake Lively y Justin Baldoni protagonizan Romper el círculo

El motivo por el que Liman desestimó las denuncias de acoso sexual contra Baldoni y otros demandados fue por motivos jurisdiccionales, alegando que Lively había presentado los cargos en virtud de una ley de California, pero que la supuesta conducta ilícita se produjo en otro lugar.

“Este caso siempre se ha centrado y seguirá centrándose en la devastadora represalia y las medidas extraordinarias que tomaron los acusados ​​para destruir la reputación de Blake Lively porque defendió la seguridad en el set, y ese es el caso que irá a juicio”, dijo Sigrid McCawley, miembro del equipo legal de la actriz, en un comunicado publicado por People.

"Romper el círculo"

“Para Blake Lively, la mayor muestra de justicia reside en que las personas y el modus operandi detrás de estos ataques digitales coordinados hayan quedado al descubierto y estén rindiendo cuentas ante otras mujeres a las que han atacado. Espera con interés testificar en el juicio y seguir denunciando esta cruel forma de represalia en línea para que sea más fácil detectarla y combatirla”, continuaba el comunicado.

Según McCawley, además, “el caso de acoso sexual no prosperará, no porque los acusados ​​no hayan cometido ninguna falta, sino porque el tribunal determinó que Blake Lively era un contratista independiente, no una empleada [de la productora Wayfarer Studios]“.