Brad Pitt junto a su novia pasó el verano en el Chateau Miraval, el castillo francés que se disputa con Angelina Jolie

Mientras la batalla judicial siguen su curso, Brad Pitt y su novia, la diseñadora de joyas Inés de Ramón, pasaron parte del verano juntos en el Chateau Miraval, que hace años es el centro de la pelea que mantiene el actor con su exmujer, Angelina Jolie.

El actor decidió viajar a Europa para descansar primero en la casa de su gran amigo, George Clooney, en el lago de Como, Italia, y en Islandia, a donde fue visto mientras paseaba en moto. Sin embargo, la mayor parte del tiempo que le quedó libre en medio de las grabaciones de su próxima película basada en el universo de la Fórmula 1, lo pasó junto a su nueva pareja en la campiña ubicada en el sur de Francia.

Según contaron algunos residentes de la zona, la flamante pareja estuvo hospedada en el castillo ubicado en la localidad francesa de Correns, en la región de Provenza, el cual cuenta con 35 habitaciones, un spa, dos gimnasios y una piscina cubierta, entre muchas otras comodidades.

Esta propiedad es parte de la interminable batalla legal que mantienen Pitt y Jolie. El actor afirma que le dio a Jolie la mitad de la bodega y los viñedos que se emplazan en las 40 hectáreas, en donde se encuentra la casa, como regalo de bodas con la condición de que si alguna vez quería venderla, tenía que ofrecérsela a primero a él. Jolie vendió su parte a un tercero por 67 millones de dólares, y Pitt alega que eso fue un incumplimiento del trato.

Amal Clooney, George Clooney, Brad Pitt e Inés de Ramón en Venecia Pascal Le Segretain - Getty Images Europe

Una pelea sin fin

A mediados de 2024, Jolie le pidió a su ex que retire la demanda por la venta de su parte del viñedo francés y a cambio firmar la paz, para así de una vez por todas terminar con esta desgastante disputa judicial. “Angelina le pide nuevamente a Pitt que ponga fin a la pelea y así ponga a su familia en un camino claro hacia la curación (...) mientras tanto, Angelina no tiene más opción que obtener la evidencia necesaria para demostrar que sus acusaciones son falsas”, explicó el abogado Paul Murphy. Sin embargo, los representantes legales del actor calificaron de “intrusiva” su solicitud y le pidieron al juez que la rechazara.

En medio de todo esto, Pitt rehizo su vida con De Ramón, con quien prefirió mantener un bajo perfil desde 2022 hasta estos últimos días, en donde comenzó a realizar algunas apariciones públicas en medio del Festival de Cine de Venecia y otros eventos del verano europeo. “Él está viviendo su vida. Angelina ya ha hecho lo peor que podía hacer, separar a los niños de su padre”, dijo una fuente cercana al actor haciendo referencia a los seis niños que tuvo con Jolie: Maddox, de 22 años, Pax, de 20, Zahara, de 19, Shiloh, de 18, y los gemelos Knox y Vivienne, de 15.

Mientras que él se pasea por Europa con su nueva novia, la actriz acudió este domingo al Festival de Cine de Telluride, en Colorado, Estados Unidos, luciendo un vestido manga larga en color arena y anteojos de sol negros. La estrella está ocupada promocionando su última película, Maria, donde interpreta a la legendaria cantante de ópera Maria Callas.

Chateau Miraval, el viñedo de la disputa entre Jolie y Pitt AFP

Cada uno, cada uno

Si bien puede parecer que sus caminos podrían haberse cruzado en Venecia, esto no es así, ya que la presencia de ambos en el festival estuvo programada al milímetro para que no hubiera ninguna posibilidad de que se vieran cara a cara.

El director de arte Alberto Barbera reveló que él y Angelina habían programado el viaje estratégicamente para evitar cualquier posibilidad de encuentro. “Angelina estará el primer día, el jueves 29 de agosto, y se marchará justo después para ir al Festival de Cine de Telluride, en Colorado”, le dijo a Vanity Fair. “Brad no llegará hasta el sábado. Es imposible que se crucen en el Lido”, añadió. Según se pudo saber, ninguno de los dos hizo ningún pedido en especial para evitar el encuentro, pero los organizadores del evento fueron “lo suficientemente sabios para darse cuenta de que lo mejor era que no se vean”, afirmaron desde la organización a Page Six.

Jolie y Pitt se separaron tras un polémico incidente en un avión en 2016. Según relató la actriz en documentos judiciales, él la agredió a ella y a algunos de sus seis hijos, tirándoles vino y cerveza en un ataque de ira. Por su parte, Pitt comentó que estaba muy triste por todo lo vivido, reconoció problemas con el alcohol, pero también aseguró que tenía su foco puesto en el bienestar de los menores. “Le pido amablemente a la prensa que les dé el espacio que merecen durante este momento difícil”, rogó el galán de Hollywood. Sin embargo, esa paz y privacidad anhelada nunca llegó, ya que ambos entraron en un litigio judicial y mediático interminable.

