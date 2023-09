escuchar

En una reciente entrevista con revista Vogue, Angelina Jolie reveló algunas de las consecuencias de su polémico divorcio de Brad Pitt, y el impacto que este también tuvo en sus seis hijos, Maddox, Zahara, Shiloh, Pax, Knox y Vivienne. “ Mis hijos me salvaron, evitaron que mi cabeza fuera a lugares más oscuros ”, declaró la actriz y directora, quien recordó cómo fue el momento en que su cotidianidad se modificó por completo.

“Cuando tenía 26 años, me convertí en madre y toda mi vida cambió”, expresó. “El tener hijos me salvó, me enseñó a ver el mundo de manera diferente”, compartió la ganadora del Oscar. Asimismo, Jolie contó que recientemente, en un ejercicio de introspección, pensó en cómo hubiese sido su vida de no haber sido madre y aseguró estar convencida de que el camino hubiese sido sombrío. “Hubiese ido por una ruta mucho más oscura, porque ahora solo quiero vivir para ellos, mis hijos son mejores que yo, porque uno quiere que así lo sean”.

Además, la actriz confesó que en las últimas semanas comenzó a sentirse con baja energía, no del todo óptima anímicamente. “Todavía estoy intentando entender quién soy a mis 48 años”, expresó y añadió, en clara alusión a su relación con Pitt, que durante una década no se sintió genuina: “Por diez años no me sentí yo misma, pero no quiero explayarme demasiado sobre eso” . Jolie explicó cómo debió, junto a sus hijos, atravesar un proceso de sanación “para encontrar terreno firme” en el que plantarse. “Después de todo lo que pasé, salí lastimada, y me costó estar lo suficientemente fuerte, me encontraba muy vulnerable”, concluyó.

Brad Pitt y Angelina Jolie junto a todos sus hijos el día de su casamiento; dos años después, la actriz pediría el divorcio archivo

Jolie y Pitt se conocieron en el rodaje de Sr. y Sra. Smith. En ese momento, su incipiente relación causó un revuelo mediático porque el actor estaba casado con Jennifer Aniston, de quien se separó en 2005, asegurando que jamás le fue infiel. Al poco tiempo, fue visto con Jolie y Madoxx, el primer hijo adoptado por Angelina tras su separación de Billy Bob Thornton.

La pareja se casó en 2014 y dos años más tarde la actriz le pidió el divorcio luego de un incidente que se produjo arriba de un avión. Según las declaraciones de Jolie, él la habría agarrado de la cabeza y sacudido, ante lo que sus hijos intervinieron. En agosto del año pasado, también trascendió que el actor le habría pegado en la cara a uno de sus hijos, lo que habría impulsado a Jolie a pedir el divorcio de manera inmediata.

Brad Pitt y Angelina Jolie eran una de las parejas mas reconocidas del mundo del espectáculo Agencia AFP

En medio de la disputa por los viñedos que tienen en Francia, en agosto salió a la luz un mail que la actriz le escribió a su exmarido en 2021, en el que le explicaba los motivos por los que quería dejar el negocio asociado a la finca Chateau Miraval, valuada en 164 millones de dólares . Pitt había demandado a Jolie después de que ella vendiera su participación en el negocio a una empresa llamada Stoli, pero la artista, quien negó que existiera un acuerdo escrito que le prohibiera vender su participación sin la aprobación de su expareja, presentó como prueba un mail en el que dejaba en claro que quería desligarse de ese negocio.

“Pongo esto por escrito para no emocionarme hablando”, decía el inicio del texto de Angelina. “He llegado a una decisión dolorosa, con el corazón encogido, que quiero compartir con vos. Sabés cuánto deseaba comprar Miraval, como negocio familiar, como lugar para visitar juntos y como lugar para celebrar reuniones diplomáticas y humanitarias. Por encima de todo, es el lugar al que trajimos a casa a los mellizos y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre. Un lugar que albergaba la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora me resulta imposible escribir esto sin llorar. Voy a atesorar mis recuerdos de lo que fue hace una década“, proseguía el escrito.

Chateau Miraval, la mansión francesa donde fue la boda de Angelina Jolie y Brad Pitt, y que luego se convirtió en el epicentro de una guerra judicial AP

La actriz definió a Miraval como “el lugar que marca el principio del fin” de su familia, y “de un negocio centrado en el alcohol”, en referencia a la presunta adicción de Pitt . “He intentado mantenerme abierta al negocio, verlo como algo que podía ser positivo para nuestra familia, y por eso no me he alejado. Tenía la esperanza de que de algún modo se convirtiera en algo que nos mantuviera unidos y encontráramos luz y paz. Ahora veo que realmente querías que me fuera y seguramente te alegrará recibir este correo”.

Además, Jolie manifestó que estaba en desacuerdo con el manejo del negocio. “En los últimos cuatro años he visto muchos comportamientos desconsiderados, dinero gastado de formas que yo no habría aprobado y decisiones tomadas sobre las que no se me consultó. Me han dolido las decisiones que se han tomado y que no muestran ningún interés en compartir el negocio o cambiarlo fundamentalmente en algo que sería más sano para nuestros hijos (...) No creo que pueda involucrarme, ni pública ni privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia” , concluía con dureza.

LA NACION