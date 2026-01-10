Britney Spears confirmó que no volverá a presentarse en Estados Unidos

Cada aparición de Britney Spears en redes sociales, siempre llama la atención. La popular cantante suele utilizar su cuenta en Instagram para subir contenido de toda clase, desde un excéntrico baile hasta algún tipo de declaración. En las últimas horas, Britney compartió un emotivo posteo, en el que terminó por sorprender a sus fans cuando compartió una impactante noticia.

La cantante subió una foto de hace varios años, en el que se encuentra junto a un piano, y escribió: “¡Este año le estoy enviando este piano a mi hijo! Curiosamente, bailé en Instagram para curar cosas en mi cuerpo de las que la gente no sabe nada. Y sí, a veces es vergonzoso, pero he caminado a través del fuego para salvar mi vida”.

Britney Spears Instagram/britneyspears

Más adelante, Spears aseguró: “No voy a volver a presentarme en Estados Unidos debido a razones extremadamente sensibles. Pero espero estar sentada en una butaca, llevando una rosa roja en mi cabello con un moño, y actuando junto a mi hijo en Reino Unido y en Australia muy pronto”. Y con mucha emoción, ella concluyó: “Él es una gran estrella y me siento tan honrada de estar en su presencia. ¡Dios te acompañe, pequeñito!”.

De ese modo, Britney se refiere a su falta de deseo por tocar en vivo para el público de su país, por motivos que no confirma, pero que ella sugiere que tienen que ver con su propia historia.

Los posteos que preocuparon

Britney Spears EFE

A lo largo de los últimos años, Britney Spears compartió en su Instagram algunos posteos que generaron preocupación a su alrededor. En septiembre del año pasado, un allegado de la princesa del pop aseguró: “Están aterrorizados por su futuro”, luego de ver cómo la cantante, otra vez, se dejaba ver errática y en medio de un completo y sucio desorden.

“¿Está viviendo en un paraíso venenoso?”, se preguntaba oportunamente la publicación estadounidense PageSix. Dicho medio retomaba las declaraciones que algunos allegados a la cantante hicieron en el diario Daily Mail: contaron que estaban preocupados porque ella vivía en una “mansión desordenada” que estaba cubierta de excrementos de perro. “Está atravesando un episodio ahora mismo, y vamos a verla luchar contra él como lo ha hecho durante años”, aseguraron.

Britney y el video que generó preocupación entre sus seguidores instagram.com/britneyspears/

“Sus allegados han visto esto una y otra vez, y aunque está monitoreada, no van a hacer ningún tipo de intervención”, explicó esa misma persona, mientras que un familiar directo fue mucho más categórico, y explicó que están “preocupados” porque Britney “no está nada bien” y que todos a su alrededor están “aterrorizados por su futuro”. ¿Por qué? Porque la cantante de “Toxic” no parece estar habitando en un lugar limpio ni llevar adelante una rutina que ordene su vida.

Britney Spears instagram.com/britneyspears

Además de la palabra de su entorno, el estado de su hogar se puede ver en algunos de sus posteos en redes sociales. En agosto del 2025, la artista generó preocupación luego de publicar un extraño video de ella misma bailando en su propiedad en Thousand Oaks, California. Alrededor de su figura todo estaba desordenado y había sobre el piso lo que parecía excremento de perro. “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera un mañana”, escribió en esa instancia.

Si bien Spears inhabilitó los comentarios en sus publicaciones, los fanáticos se volcaron a X para comentar su preocupación. “Dios, ¿qué le pasó a la pobre Britney? ¿Es este el precio de la fama?”, tuiteó por esos días uno de sus seguidores.