escuchar

Luego de haberse reconciliado con su madre y de anunciar que en octubre saldrá a la venta The Woman In Me, su libro autobiográfico, Britney Spears tomó una importante decisión: se separó de su marido, el actor y modelo Sam Asghari, tras 14 meses de matrimonio. La pareja se conoció en 2016, en el set del videoclip de “Slumber Party”, uno de los temas de la cantante.

La noticia fue dada a conocer por el portal TMZ. Según informó aquel medio, la ruptura se habría producido hace apenas unos días luego de una efusiva pelea cuyo desencadenante habría sido una supuesta infidelidad de la artista. Asghari habría abandonado el hogar familiar y, según se afirma, “es cuestión de tiempo para que pida el divorcio”. Además, de acuerdo al sitio PageSix, estaría presionando a Spears para renegociar a su favor los términos del contrato prenupcial o, de lo contrario, haría “escandalosas revelaciones” sobre su vida junto a la estrella pop.

Britney Spears y Sam Asghari en 2019

Spears y Asghari se casaron en junio de 2022 en Los Angeles, y compartieron ese feliz momento con 60 invitados, entre los que se encontraban Madonna, Drew Barrymore, Selena Gomez y Paris Hilton. Sin embargo, en febrero de este año comenzaron a escucharse los primeros rumores que indicaban que la pareja no estaba atravesando un buen momento. Incluso, trascendió que el círculo íntimo de la intérprete de “Toxic” estaba muy preocupado por la situación. El encargado de asegurar que aquellas versiones eran infundadas fue el representante de Asghari.

Refiriéndose a unas fotografías que mostraban al modelo sin su alianza, el publicista aseguró que él se había quitado el anillo porque estaba filmando una película, aunque no aclaró de qué film se trataba.

Asghari y Spears contrajeron matrimonio en junio de 2022 Shutterstock / Kevin Ostajewski

Desde fines de junio, la pareja no comparte fotografías que los muestren juntos en sus redes sociales y ni siquiera se dedicaron un mensaje al cumplirse el primer año de casados.

Antes de pasar por el altar, Asghari desempeñó un rol fundamental cuando la princesa del pop inició un nuevo tratamiento psiquiátrico para enfrentar los problemas de salud de su padre. Corría 2018 cuando Jamie Spears se enfermó gravemente luego de que su colon se rompiera espontáneamente. En ese momento, la cantante anunció que se tomaría un descanso y en abril de 2019 inició un “tratamiento de bienestar general”, apoyada por su entonces novio.

Tiempo después, también desempeñaría un papel importante cuando estalló en los tribunales, en los medios y en las redes sociales el escándalo por la tutela de la intérprete. En junio de 2021, mientras en movimiento #FreeBritney ganaba cada vez más fuerza, Asghari tomó la palabra y habló sin tapujos sobre la situación que atravesaba la cantante: “ Tengo cero respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y que constantemente nos pone obstáculos. En mi opinión, Jamie es un completo imbécil ”, expresó en relación al padre de su entonces novia.

La intérprete y el actor y personal trainer se conocieron durante el rodaje de un video, en 2016 Shutterstock / Kevin Ostajewski

Spears, a su vez, contó por primera vez su experiencia en una audiencia judicial en la que aseguró que se sentía deprimida y que no podía ni siquiera tomar decisiones sobre su carrera o su salud reproductiva. Luego de aquel alegato, Asghari posó para las cámaras con una remera que llevaba la consigna del movimiento encabezado por los fans de la cantante. “Sam fue una roca en la que Britney pudo apoyarse durante años. Se asegura de que ella coma bien y haga ejercicio. Ella se apoya en él para todo. Él trabaja y también tiene su propia vida, pero está junto a ella todo el tiempo que puede”, aseguraba una fuente cercana a la pareja a People en aquel momento.

“He querido y quiero nada más que lo mejor para mi media naranja. Y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece. Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fanáticos de todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”, expresaba el actor, tras la finalización de la tutela, en noviembre de 2021.

Siete meses después, la pareja contrajo matrimonio como un símbolo de la recuperada libertad de la cantante para tomar decisiones sobre su vida privada. Según trascendió en ese momento, ambos acordaron firmar un contrato prenupcial que protegía las ganancias que Spears hizo antes de conocer a Asghari, estimadas en unos 60 millones de dólares,

LA NACION

Temas Britney Spears