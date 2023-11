escuchar

Brooke Shields habló sobre un momento muy difícil que debió afrontar y el rol clave que cumplió uno de sus grandes amigos, el actor Bradley Cooper. La actriz y modelo, de 58 años, recordó en diálogo con la revista norteamericana Glamour cuando sufrió “una convulsión severa” por la que debió ser inmediatamente hospitalizada . Shields compartió que, en septiembre de este año, cuando se estaba preparando para su unipersonal, Previously Owned, colapsó y empezó a “largar espuma por la boca”.

“Estaba tomando demasiada agua y no sabía que estaba baja de sodio, solo estaba esperando que llegara un Uber”, relató la actriz sobre los minutos previos a su convulsión. Shields se encontraba en el hotel neoyorkino Carlyle, lugar en el que estaba realizando su espectáculo. “Cuando estoy bajando las escaleras para salir, evidentemente ya lucía mal porque la gente me preguntaba cómo estaba”, amplió. Cuando hizo unas cuadras y llegó al restaurante L’Artusi, su situación empeoró. “Todo se puso negro”, recordó. “Logré entrar, y dos mujeres se me acercaron, luego se me debilitaron las manos y me di la cabeza contra la pared” , sumó sobre ese momento que le generó un profundo temor.

Brooke Shields y Bradley Cooper, con quien la une una gran amistad Instagram

“Ahí empecé a sacar espuma por la boca, me puse azul y trataba de tragarme la lengua; lo único que recuerdo antes de colapasar fue cómo me subían a la ambulancia y me ponían oxígeno” . Cuando empezó a ubicarse en tiempo y espacio, notó que había una persona sosteniéndole la mano en el vehículo: Cooper, quien casualmente se hallaba disfrutando de una cena en el lugar donde la actriz convulsionó. “Después de eso, caminé con Jesús”, expresó.

Luego de que le realizaran una batería de análisis, los médicos determinaron que la estrella había estado tomando demasiada cantidad agua “por un largo período de tiempo” y que eso ocasionó la convulsión. “Fue como si hubiese ahogado a mí misma, porque si no tenés sodio suficiente en tu orina o en tu sangre y tomás tanta agua, entonces eso te puede generar una convulsión como la que yo tuve”, explicó.

Según Shields, creyó que esa hidratación permanente la estaba beneficiando: “Cantaba con mucha energía en mi espectáculo, hacía un podcast, tenía que tomar agua continuamente”, agregó. De todas maneras, no estaba al tanto de que padecía de hiponatremia, que es una concentración demasiado baja de sodio en la sangre . La actriz, quien fue ayudada en ese momento por la mano amiga de Cooper, se recuperó con celeridad de su cuadro, y pudo retomar su espectáculo en el que, como en el documental Pretty Baby, hizo un recorrido por su vida con honestidad brutal.

En la noche inaugural de su show, según publicó el portal Page Six, la actriz repasó sobre el escenario varias de sus historias con figuras del mundo del espectáculo, como Michael Jackson y Elizabeth Taylor . La modelo también habló sobre su fallecida madre, e interpretó con solvencia numerosas canciones, como clásicos de Bob Dylan, Dolly Parton y George Michael.

Las confesiones de Shields sobre su madre

En un tramo de su espectáculo, la protagonista de La laguna azul se explayó sobre el vínculo que tenía con su madre, la actriz y productora Teri Shields, quien fue su representante cuando empezó a trabajar en Hollywood. De acuerdo al testimonio de Brooke, fue maltratada por Teri, a quien definió como la persona que facilitó que la industria la sexualizara desde pequeña.

Si bien decidió abordar en su show los pormenores de esa áspera relación en la que se sintió desprotegida, tampoco quería que el público recibiera un producto sombrío. Por el contrario, Shields manifestó cuál era el objetivo detrás del show: sacarle una sonrisa a los asistentes.

Brooke Shields reveló que su madre la maltrataba desde pequeña Robert R. McElroy - Archive Photos

“Se ha hablado de mi madre en la prensa, casi más que yo, y probablemente todos ustedes tengan sus opiniones”, dijo en un momento de Previously Owned. “Pero quienes realmente la conocíamos ¡la llamábamos Teri Terrific (Teri Estupenda)!”, remató, marcando así el tono del espectáculo. De esta forma, recordó a su madre -quien murió en 2012, a los 79 años- con humor, un tono muy distinto al de las declaraciones que realizó hace algunos años, cuando hizo responsable a Teri por sus inseguridades físicas.

Por otro lado, recordó lo difícil que fue para ella “cuidar a una persona alcohólica”, y aseguró que se independizó cuando ella falleció. “Hubo muchas risas y mucha diversión. ¡Dios, mi mamá era graciosa!” , expresó en su show con un dejo de ironía.

Retrato de la modelo y actriz estadounidense Brooke Shields y su madre y manager, Teri Shields, en 1981 Jack Mitchell - Getty Images

En su debut en el Carlyle, se encontraban figuras como Laura Dern, Mariska Hargitay, Alan Cumming, Alexandra Wentworth y, la pareja conformada por Billy Crudup y Naomi Watts, quienes se casaron en secreto en julio de este año.

LA NACION