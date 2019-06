Según su abogado, Darthés viajaría a Buenos Aires en las próximas semanas Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019 • 17:03

Mañana debe realizarse la primera audiencia en la querella por calumnias e injurias que Juan Darthés le inició a la actriz Anita Coacci , que lo acusó de haber abusado sexualmente de ella. Pero el actor, que está en Brasil desde diciembre pasado, presentó un certificado médico que justifica su estado de salud y su aparente imposibilidad de viajar. Según este escrito, Darthés sufre de trastornos de depresión y ansiedad y está en tratamiento psicoterapéutico. Tiene palpitaciones, temblores, sudoraciones, está abatido y desesperanzado.

En Pamela a la tarde, el ciclo de América, Pamela David invitó a Fernando Burlando y también a Raquel Hermida, abogada de Anita Coacci, que no está de acuerdo con ese certificado y explica por qué: "No llega a ser un psicodiagnóstico. Habla de una batería de tests y de una tensión psicológica pero no psiquiátrica. No habla de medicación".

Burlando le respondió: "Ignoro si Darthés está medicado. Desconozco los pormenores. Tengo conocimiento de lo que le pasa a Juan a través de sus dichos y de profesionales que lo entrevistaron en la Argentina. Y la Justicia avala la postergación de la audiencia. Ya fijaron nueva fecha para el 4 de julio, a las 14. No hay dudas que lo sucedido ha afectado su psiquis. No soy licenciado en psicología ni en medicina pero hablo casi a diario con Juan y no es el mismo de hace meses atrás. Tiene crisis de ansiedad y depresión con problemas que escapan a lo que es mi conocimiento. Y en estas condiciones no puede declarar ni someterse a situaciones de estrés. Yo creo que es innecesaria la presencia de Juan pero la otra parte no piensa lo mismo".

Anita Coacci se presentará a la audiencia de mañana: "Quiere ser escuchada", comentó su abogada Fuente: LA NACION - Crédito: Soledad Aznarez

El abogado defensor del actor sorprendió a todos cuando dijo que, si Darthés estaba en condiciones, en dos semanas viajaba a Buenos Aires. "Antes de lo que se imaginan va a estar en la Argentina. Se los garantizo. Y si está bien de salud, va a estar presente el 4 de julio".

Por su parte, la Dra. Raquel Hermida explicó: "Queremos evitar esta espera. Nadie pregunta en qué grado de estrés está Anita. Mañana vamos a oponernos formalmente a cualquier tipo de demora en este proceso ridículo. Y vamos a decir paso por paso los graves errores de este certificado que presentaron. El equipo interdisciplinario que trabaja conmigo se rió muchisimo con este informe. La defensa ejercerá sus derechos. Pedimos una audiencia para ser oídas. Sabemos que Darthés no se va a presentar pero Anita sí y va a decir lo que tiene que decir hace mucho tiempo. Quiere ser escuchada".