Juan Darthés: por qué vuelve a fracasar su audiencia con Anita Coacci

Sus abogados piden una prórroga de treinta días

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de junio de 2019 • 17:26

Mañana a las 9 de la mañana se tendría que llevar a cabo una audiencia entre Anita Coacci y Juan Rafael Pacífico, más conocido como Juan Darthés , por una denuncia de calumnias e injurias que el actor le inició a principios de año a la hija de Inés Rinaldi y sobrina de Susana Rinaldi, cuando ella contó a través de una publicación de Facebook que había sido abusada sexualmente por el actor mientras ambos grababan Gasoleros, en 1999.

"El abusador pretende que me retracte, increíble", le dice Anita Coacci a LA NACION. Lo cierto es que en las últimas horas Juan Alberto Tiberio, abogado de Darthés, presentó un documento donde piden una prórroga de la audiencia por treinta días. Los motivos que presentan es una pericia que pone en conocimiento el estado de salud del actor: "Darthés padece un gran sufrimiento psíquico, al recordar situaciones vividas por él y su familia, lo que le produce sensaciones físicas bastante graves como palpitaciones, problemas respiratorios, temblores y sudoraciones. Situaciones conducentes con problemas de ansiedad y estrés postraumático".

También asegura que actualmente el actor es evaluado semanalmente en sesiones de una hora de duración y es tratado con terapia cognitivo comportamental. "La fragilidad aún evidente en su comportamiento hace necesario que no sea expuesto a situaciones traumáticas. Por lo que no se encuentra en condiciones ni de apersonarse en el juzgado ni de realizar una teleconferencia ", finaliza el escrito.

Esta documentación y pedido generó un malestar no sólo en Anita Co sino también en su abogada, Raquel Hermida Leyenda, que aseguró: "No es un certificado médico. Es una disertación de un psicólogo que no hace mención a la enfermedad. Siendo psicóloga no ofrece las técnicas que utiliza para evaluarlo. No menciona un psiquiatra ni menciona medicación alguna", asegura. También lo que trascendió es que Darthés actualmente no estaría en San Pablo por eso tampoco quieren acceder a una video conferencia porque a través del IP se ubicaría el lugar y dirección de donde se encuentra actualmente el actor.