Nicolás Cabré: "Laura es la mujer con la que sueño volver a ser padre"

Nicolás Cabré y Laurita Fernández, muy enamorados Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Gómez

"Estoy feliz. Con Laura nos agarramos de la mano y caminamos juntos", aseguró Nicolás Cabré en la puerta del Teatro Lola Membrives, donde protagoniza la comedia romántica Departamento de soltero. Y con una sonrisa se detuvo a hablar sobre la experiencia de compartir cartel con su novia, Laurita Fernández."Le dábamos vueltas a la posibilidad de trabajar juntos pero ves esta obra y está escrita para ella", agregó el actor sobre su coprotagonista femenina.

Sin embargo, el éxito de la comedia teatral no fue el motivo por el cual el cronista de Los ángeles de la mañana (eltrece) lo fue a buscar a la puerta del teatro. La razón de su presencia fueron los rumores de embarazo que corren desde ayer al mediodía y que la mismísima Laurita ya se había encargado de desmentir por Twitter: "Gracias por sus mensajes buena onda! Pero no estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré) "

En relación a si planean ser padres, Cabré agregó que todavía no hay novedad para confirmar, pero apuntó: "Laura es la mujer con la que sueño volver a ser padre. No tengo ninguna duda".

Recordemos que Fernández y Cabré aseguran estar juntos desde agosto del año pasado cuando terminaron de hacer Sugar, el musical en el que se habían conocido unos meses antes. Después de un comienzo algo movido, el romance se fue consolidando con el paso del tiempo y ahora están casi conviviendo.