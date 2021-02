Cameron Diaz reveló que no está en sus planes volver a filmar y explicó por qué

Su belleza cautivó a todos en La Máscara, su simpatía le forjó el camino en Loco por Mary y su frescura hizo tambalear a la mismísima Julia Roberts en La boda de mi mejor amigo. Cameron Diaz es una de las actrices más famosas, cotizadas y buscadas de Hollywood, pero todo indica que, por más que los productores la sigan buscando, no les será fácil encontrarla.

En una reciente entrevista radial, en la que promocionó su línea de vinos orgánicos, la actriz dejó en claro que no tiene ningún apuro en volver a actuar. “¿Volveré a hacer una película alguna vez? No es algo que esté buscando, pero ¿lo haré? No lo sé. No tengo ni idea”, expresó risueña y pensativa.

La actriz de 48 años agregó: “Nunca digas nunca, pero no puedo imaginarme ahora, que estoy disfrutando el primer año de mi hija, en un set de filmación durante 14 o 16 horas“.

“Simplemente no podría... Lo siento por tantas madres que no pueden elegir, que tienen que ir a trabajar, se dediquen a lo que se dediquen. Lo siento mucho por ellas y por sus hijos“, afirmó. Y continuó: “Me siento bendecida de poder estar aquí, ahora, con mi hijo y de ser la madre que quería ser”.

“Es una gran bendición, es un privilegio completo y estoy realmente, realmente agradecida”, se sinceró. Diaz explicó, además, que todo su tiempo se divide entre sus labores hogareñas y su rol de empresaria. “Eso es todo en este momento... Avaline -su emprendimiento vitivinícola- es el único trabajo diario que estoy haciendo, además de ser esposa y madre“.

Cameron y el músico Benji Madden se casaron en 2014 y en diciembre de 2019 llegó a sus vidas la pequeña Raddix. Cuidadosa de su privacidad, Diaz se refirió por primera vez a su nuevo rol en una entrevista realizada por su amiga Katherine Power, en un vivo de Instagram. Allí indicó: “Me encanta ser madre. Es la mejor experiencia de mi vida. Estoy muy agradecida y muy feliz, y tengo mucha suerte de poder estar viviéndola junto a Benji. Simplemente lo estamos pasando de maravilla. Es genial. Estoy emocionada”.

