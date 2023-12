escuchar

A comienzos de este año, los rumores de peleas entre Cameron Diaz y Jamie Foxx en el set de Back in Action, la película que se estrenará próximamente en Netflix, inundaron los medios, asegurando incluso que la actriz había decidido retirarse definitivamente de la actuación luego de la mala experiencia vivida durante el rodaje.

Hoy, varios meses después, la protagonista de Loco por Mary se refirió por primera vez a este tema. “Realmente odio todas las cosas que se decían sobre nuestro proyecto en ese momento” , señaló en el último episodio del podcast Lipstick on the Rim de Molly Sims. “Solo querés gritar a viva voz frases como: ‘¿De qué están hablando?’”, añadió.

“ Jamie es el que mantiene a todo el equipo animado y todo el mundo lo quiere . La pasábamos muy bien en el set de grabación con él, es muy profesional, en todos los sentidos”, añadió Diaz, tratando de alejar cualquier suspicacia acerca de una tensa convivencia en el set.

Cameron Diaz y Jamie Foxx en el set de Black in action

La actriz contó que escuchó rumores de que Foxx estaba “loco” durante el rodaje y que “hacía que todo fuese miserable para el equipo y que por su culpa ella no iba a volver a grabar otra película”. Sin embargo, la estrella aseguró que “lo pasó increíble” durante las grabaciones del largometraje, que marca su regreso a la pantalla grande tras casi una década.

“Jamie es el mejor, lo quiero muchísimo. Es una persona muy especial y tiene mucho talento, es muy divertido también”, elogió a su compañero. “Los contratiempos que ocurrieron a lo largo de la producción son el tipo de cosas que pasan de forma natural, pero no se retrasó nada más que, obviamente, hacia el final. Y eso es algo de lo que no me corresponde hablar”, añadió, refiriéndose al problema de salud que afectó a Foxx días antes de concluir con el plan de rodaje.

Sin dar muchos detalles, Diaz contó que la salud de Foxx está “prosperando” y agregó: “ Cuando veo y escucho a la gente tratando de derribar a otra persona de esa manera me genera algo... Jamie es muy elegante, tiene mucha clase y me decía: ‘Dejá que hablen’ ”, expresó. Y aunque dijo que el ganador del Oscar le aseguró que ellos sabían la verdad, Díaz afirmó: “Así y todo, realmente me hicieron enojar”.

En el mes de abril, Corinne, la hija de Jamie Foxx, reveló que su padre había sufrido un problema no especificado en la ciudad de Atlanta mientras se encontraba en pleno rodaje de la película. De acuerdo al portal TMZ, el ganador del Oscar fue trasladado a un hospital apenas se produjo el episodio.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica. Afortunadamente, debido a una acción rápida y de gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Sabemos lo querido que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante todo este tiempo”, había declarado la joven.

Jamie Foxx atravesó un complicado momento de salud hacia el fin del rodaje de Back In Action Grosby Group

Luego de días de especulaciones y preocupación, a comienzos de mayo el actor reapareció en sus redes sociales para sorpresa de sus seguidores. “¡Agradezco todo el amor! Me siento bendecido”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram. Además, agradeció a través de sus historias al conductor y rapero Nick Cannon por reemplazarlo al frente del programa de TV de juegos Beat Shazam, que Foxx lanzó en 2017 como presentador y productor.

Antes de todo eso, los rumores sobre las peleas entre Diaz y Foxx eran noticia diaria. En aquel entonces, trascendió que el actor había sufrido un “colapso” mientras se filmaba la película en el Reino Unido, lo que provocó el despido de varias personas: un productor ejecutivo del proyecto, dos directores y otros miembros del equipo. El diario The Sun informó que el despido de uno de los trabajadores estuvo motivado por una aparente estafa por valor de unas 33 mil libras al actor, vinculada a la venta de un reloj Rolex, y que toda esa tensión había afectado la relación con su compañera de elenco de manera rotunda.

LA NACION