Camila Morrone se emocionó hasta las lágrimas por el triunfo de Argentina contra Inglaterra: “No lo puedo creer”

Como cualquier argentino en cualquier rincón del mundo, a Camila Morrone la invadió la fiebre mundialista. Fanática de Lionel Messi y de la Scaloneta, la actriz siguió el partido de Argentina contra Inglaterra por la semifinal del Mundial FIFA 2026 desde una cantina argentina en Nueva York y no pudo contener las lágrimas cuando Lautaro Martínez marcó el gol que selló el pase a la final. Luego, se sumó a la arenga y los cantitos del resto de los argentinos que coparon el lugar.

Desde que comenzó el torneo, Morrone se dejó ver muy cerca de la Selección. Incluso, manifestó su deseo de conocer en persona a Messi, su ídolo, y estuvo presente en varios de los encuentros del equipo que dirige Lionel Scaloni. Ese camino, la exnovia de Leonardo DiCaprio lo dejó documentado en su cuenta de Instagram, donde tiene casi cinco millones y medio de seguidores. El choque contra Inglaterra no fue la excepción.

“Golazooooo”, se la ve gritar absolutamente conmovida a Morrone en el video que compartió anoche y que dejó fijado en el lugar más destacado de su feed. Luego del desahogo, la protagonista de la serie Algo terrible está a punto de suceder compartió, entre sollozos, sus sentimientos. “No lo puedo creer”, soltó, sin poder dejar de llorar. Parado junto a ella estaba Cole Bennett, su pareja, quien se unió a los festejos de inmediato.

Camila Morrone mostró en Instagram su celebración por las calles de Nueva York

Siempre con un look albiceleste, la actriz y modelo combinó en esta oportunidad la camiseta de la Selección con una falda blanca y botas texanas

“Es un sentimiento”, escribió en el post con varios emojis de llanto. “¿Qué dije? Nos vemos en la final”, sumó, con humor, en relación a una parte del video donde si bien habla a cámara no se entienden sus palabras. “Orgullo en las calles de Nueva York”, completó, y sumó algunas postales de ella y su novio luciendo las camisetas albicelestes en la Gran Manzana.

Camila Morrone, fan número 1 de la Scaloneta Instagram

Morrone decidió cerrar su carrete con un video más, donde tanto ella como su novio se unieron a la arenga del resto de los clientes que estaban en Graciela, una cantina argentina que albergó a una gran cantidad de hinchas. “Ohhh, Argentina, es un sentimiento, no puedo parar”, se la ve cantar a la actriz mientras sostiene el escudo de la camiseta con las tres estrellas al ritmo de la famosa canción de cancha.

Camila Morrone y su “orgullo de ser argentina”

Carla Morrone y una de las fotos que subió en la previa al partido de Argentina contra Inglaterra

La estrella de Hollywood, que nació en Los Ángeles pero que por sus raíces se considera argentina, fue contundente al hablar de sus sentimientos luego de que la Albiceleste le ganara por 3 a 1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J. “¡El orgullo que tengo de ser argentina nunca lo van a entender!”, escribió en sus redes sociales junto a una serie de fotos y videos.

Admiradora confesa del capitán de la Selección, incluyó en el carrete de postales que compartió en su cuenta de Instagram una imagen de La Pulga, antes de ingresar a la cancha. En el texto que escribió para acompañar el posteo dejó en claro que parte de su deseo ya se concretó. “¡Sueño cumplido verlo a Messi en persona (hacer un gol) en el Mundial!”, aseguró. “Nos vemos en la final, ¿dale? Vamos, chicos, otra copa”, se ilusionó, en modo hincha. Aún le resta conseguir la ansiada imagen junto al astro.

Sueño cumplido a medias

Camila Morrone no pudo ocultar su emoción: por fin pudo ver a Messi en vivo y en directo instagram.com/camilamorrone/

Si bien logró ver a Messi en vivo en el Dallas Stadium, la actriz todavía no pudo sacarse la tan ansiada foto con el capitán del equipo que dirige Lionel Scaloni. Hace algunas semanas, durante una entrevista en el programa Today, volvió a manifestar su admiración por el futbolista y remarcó cuál era su objetivo.

“La última vez que estuviste acá hablamos de si irías o no al Mundial”, le recordó el periodista. “Sí, voy a ir”, respondió ella con una enorme sonrisa. “¿Vas a ir a ver a tu chico, Messi?”, sumó el entrevistador. “Voy a Dallas”, afirmó y de inmediato compartió su meta. “Voy a ver a la Argentina jugar la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en segundo plano”, reconoció. “Solo estoy tratando de entrar al vestuario”, agregó, ya en tono de broma.

El pedido de Camila Morrone para conocer a Messi

“Siento que ahora estás en un punto de tu carrera en el que...”, acotó el conductor, a lo que Morrone retrucó: “¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?”. “Si alguien de su familia está viendo Today, Camila quisiera conocer a Lionel Messi”, completó el entrevistador, y le pidió a su interlocutora que, en caso de cumplir su sueño, enviara la foto al programa. “Si pudiera tener una camiseta firmada, Dios mío”, se atrevió a fantasear ella.

Camila Morrone todavía no pudo cumplir su sueño. ¿Lo logrará el próximo domingo, cuando Argentina enfrente a España por la cuarta estrella en la gran final?