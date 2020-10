Camila Perissé habló de su salud: "Mi recuperación no va a ser fácil"

Camila Perissé habló hoy en Confrontados sobre su delicado estado de salud y la ayuda económica que necesita para poder mudarse a Mar del Plata Fuente: Archivo - Crédito: Sebastián Rodeiro

27 de octubre de 2020

"Acá estamos, en la resistencia. Mi recuperación no va a ser fácil porque la cosa fue complicada pero yo nunca digo no. Voy a ir saliendo lentamente", dijo Camila Perissé hoy, en diálogo con Confrontados (Canal 9) y luego de que tomara estado público la noticia de su delicado estado de salud. "Mis días no son demasiado diferentes", aseguró y enseguida bromeó cuando nombraron a su marido, Julio "El Chino" Fernández: "Mi marido, quién es mi marido", dijo entre risas y dejando en claro que no tiene pérdida de memoria. "Estoy escribiendo teatro. Vamos de a poco. Esto va a salir muy bien pero va a llevar su tiempo".

La actriz se emocionó cuando Marina Calabró le contó que muchos de sus colegas quieren colaborar para que Camila y su marido se puedan mudar a Mar del Plata, donde tienen una casa. Ahora viven cerca de Pergamino, en una propiedad que no tiene agua potable. "Me conmueve el amor. La verdad nunca me imaginé que la gente del medio iba a reaccionar de esta manera, y me hace realmente muy feliz, porque en algún momento de mi vida yo los he hecho felices a ellos. Sé que Mirtha Legrand está preocupada y nos va a hacer una donación, y no me extraña porque ella siempre fue muy generosa. Yo la quiero mucho. Llamó mucha gente con la que no hablábamos hace tiempo".

Su marido, también se sumó a la entrevista. "Ya son 32 años juntos y no la voy a abandonar ahora. Estamos en plena recuperación, que es lenta pero ella responde cada vez mejor y entonces la presionamos un poco más. Esto es paso a paso, es una montaña alta para subir pero la subimos juntos", explicó emocionado El Chino.

Ambos explicaron luego que necesitan 80.000 pesos para poder concretar la mudanza. "En Mar del Plata tenemos una casa familiar, con todos los servicios, y ella va a estar cuidada y protegida. Y aparte yo voy a poder empezar a trabajar: tengo algunos proyectos de tango para hacer en streaming. Tenemos que trasladar a nuestras mascotas. Y muchos que creía que eran amigos nos dijeron que matáramos a los perros. Tengo mucha bronca guardada. Hasta me dijeron que encerrara a Camila. Vivimos un momento muy duro y la gente esta más loca que antes", remarcó dolido. "Camila tiene por delante una rehabilitación de seis o siete meses en los que tengo que estar encima", agregó su marido.

Camila Perissé, conmovida, habló sobre la posibilidad de mudarse a la costa. "Yo soy marplatense y tengo muchas ganas de volver a ver a mi primer maestro que mucha gente conoce pero no lo tildan como yo: el mar. A los 5 años me escapaba de mi casa para sentarme al lado del mar y nada más. Y ahí aprendí la pequeñez del hombre. Me siento poética. Chaplin decía muy a menudo que si no hay muerte, no hay vida. Y es así", finalizó.

